À¾ÅÄÍ»Ö¡¢£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Ëµ¿ÌäÄóµ¯¡¡£Ø¤Ë»×¤¤¤Ä¤Å¤ë¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¡×¡¡
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÂçºå£Â¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦À¾ÅÄÍ»Ö¤¬£²£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£¿·¥ê¡¼¥°¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¡ÖÁª¼ê²ñ¤òºî¤Ã¤ÆÄó¸À¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç£´°Ì¤Î°¦ÃÎ¤òÁê¼ê¤ËÇÔÂà¤·¤¿Âçºå£Â¡£À¾ÅÄ¤Ï¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤ò£±¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎÍÍ¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤«¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£Áª¼ê²ñÁÏÀß¤Ë¤Ï»þ´Ö¡¦Ï«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Î¤Á¤Ëºî¤ë»ö¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¼ê¤Î°Õ¸«¤ò¤Þ¤È¤áÄó¸À¤·¡¢²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤ë¡££±ÈÖÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾°³î¤ÄÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¤òºî¤ë¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¾·×¤ËÉ¬Í×¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£Ö¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÄóµ¯¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð£´£´»î¹çÀï¤ï¤»¤ëÃæ¤Ç¡¢£´»î¹çÅö¤¿¤ë¥Á¡¼¥à¤È£¶»î¹çÅö¤¿¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òºî¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©º£¸½¾õ¥Ï¥Æ¥Ê¤¬¤Ä¤¯»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¡©¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¡©´ñ¿ô¤À¤«¤é¡©¶ö¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤È¤«¡£Áª¼ê¤Î£±Ç¯¤Ï¤¿¤«¤¬£±Ç¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³Æ¥Á¡¼¥à±þ±ç¤·¤Æ¤ëÊý¡¹¤âÆ±¤¸¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£²áµî¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢£±Éô¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿³È½¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤âÅý°ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¾ÅÄ¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤ÎÂÔ¶ø¤À¤Ã¤¿¤êÈ½Äê¤Ê¤É¤òÄê¤á¤ÆÄº¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤½¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥°¤Ë¾º¤ê»Ï¤á¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ê¡¼¥°¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÄó¸À¡£¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡ÖÁª¼ê²ñ¤òºî¤ê¤è¤ê¤¤¤¤¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ù¥ë¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£Ä¹¡¹¤È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤ÆÄù¤á¤¿¡£