ドルトムントvsバルセロナ スタメン発表
[4.15 欧州CL準々決勝第2戦](ジグナル・イドゥナ・パルク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 2 ヤン・コウト
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 24 D. Svensson
MF 27 カリム・アデイェミ
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 26 ユリアン・リエルソン
DF 39 F. Mané
DF 42 A. Kabar
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 38 キエル・ベッチェン
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※28:00開始
<出場メンバー>
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 5 ラミ・ベンセバイニ
DF 25 ニクラス・ジューレ
MF 2 ヤン・コウト
MF 8 フェリックス・ヌメチャ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 24 D. Svensson
MF 27 カリム・アデイェミ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
GK 35 マルセル・ロトカ
DF 26 ユリアン・リエルソン
DF 39 F. Mané
DF 42 A. Kabar
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 7 ジョバンニ・レイナ
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 38 キエル・ベッチェン
FW 16 ジュリアン・デュランビル
FW 43 ジェイミー・バイノー・ギテンス
監督
ニコ・コバチ
[バルセロナ]
先発
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
DF 2 パウ・クバルシ
DF 4 ロナルド・アラウホ
DF 23 ジュール・クンデ
DF 35 ジェラール・マルティン
MF 6 ガビ
MF 11 ラフィーニャ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 13 イニャキ・ペーニャ
GK 31 D. Kochen
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 15 アンドレアス・クリステンセン
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
MF 8 ペドリ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります