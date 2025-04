パン好きにもアート好きにもたまらないラインナップ！ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 大阪

BACON(べーこん)は、パンやスイーツのミニチュアベーカリー作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 大阪」をルクア大阪にて2025年5月3日(土)〜5月11日(日)に開催します。

大阪初公開となる新作展示に加え、ここでしか手に入らない限定グッズなどを展開し、特別なひとときを楽しめます。

ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 大阪

開催日時: 2025年5月3日(土)〜5月11日(日)

営業時間: 10:30〜20:30(※最終日のみ19:00閉場)

休館日 : なし

会場 : ルクア 9階 LUCUAホール

〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3

入場料 : 700円/3歳以下は入場無料(単独入場は不可)

出展者 : 64組

主催 : BACON

■「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 大阪」 -概要-

<大阪初上陸の新作が多数登場!温もりあふれる“ミニチュアパンアート”の世界を堪能>

SNSで注目を集めるクリエイターたちが一堂に会する特別な展示会です。

1年ぶりの開催となる今回は、大阪最大規模となる64組のクリエイターが参加し、ミニチュアベーカリーに特化した200点以上の作品が展示・販売されます。

精巧な作り込みが魅力のミニチュアアートや、SNSで話題の人気作品が一挙に集結する貴重な機会です。

ミニチュアの世界に温かな息吹を吹き込む人気クリエイターたちの作品が一堂に会する本展では、大阪会場で初披露となる新作が多数登場します。

なかでも注目は、「GuuRe.8(@guure.8)」による、焼きたてのパンの香ばしさや温もりを表現した“ミニチュアパンの家”や、「みにまる(@minimaru_minimini)」が手がける、思わず見入ってしまうほどリアルな極小パンアート。

そして、「Red Tabby(@red_tabby33_mini)」が創り出す、どこか懐かしさを感じる素朴であたたかみのある作品など、それぞれ異なる世界観を持つミニチュアアートが来場者を魅了します。

細部にまでこだわり抜いた表現力を楽しめます。

さらに、会場併設の物販コーナーでは、毎回完売必至の人気クリエイター「Sherry&Rose(@sherry_roses8)」「甘花(@amahana_sweets)」「coco cherie(@cococherie9)」による限定グッズに加え、「cototto(@cototto_handmade)」など多彩なクリエイターによる作品を販売。

ここでしか手に入らない一点ものや数量限定アイテムが多数並びます。

ミニチュアアートの繊細さと温かみを五感で楽しめる貴重な機会です。

<世界各国のパンをミニチュアで再現したPOP UP EVENTも同時開催>

併設される特設コーナーでは、大阪会場初となるフランスパンやイギリスパンなど世界各国のパンを精巧にミニチュアで再現した、まるで本物のパン屋を訪れたかのようなPOP UP EVENTを開催します。

人気クリエイター「EMIPAN(@emipan_pan)」や「patopatton’sbakery(@patopatton__bakery)」による、実際のパン材料を用いて制作されたミニチュア作品のほか、世界のベーカリーをテーマにした新作が数多く初披露。

いずれも大阪会場では初登場となる作品ばかりで、パン好きにもアート好きにもたまらないラインナップとなっています。

ここでしか見ることのできない特別展示と限定販売を、ぜひ会場で体感してください。

<本物はどっち!?同じ構図で撮影された“ミニチュア”と“本物”の写真を見比べる特別展示>

ミニチュアベーカリー作品と実物パン、見分けがつかない“写真対決”が大阪初登場!会場内の特別展示コーナーでは、同じ構図・アングルで撮影されたミニチュアベーカリー作品と本物のパンの写真を並べて展示する、ユニークな“見比べ企画”を大阪会場で初開催します。

参加作家は、細部にまでこだわり抜いたミニチュアベーカリー作品で人気の「Tinys(@tinys_miniature)」「sou_miniature(@sou_miniature)」。

彼女たちが手がけたミニチュア作品を、実物のパンと同じレイアウト・ライティングで撮影し、本物のパンの写真と並列展示します。

「どちらが本物?」「見分けられる?」と来場者の目と感性を試す本企画。

まるで間違い探しのような楽しさと、ミニチュアアートの技術の高さを同時に味わえる、ここでしか体験できない特別展示をぜひ楽しめます。

■「ミニチュアベーカリーの世界展 2025 in 大阪」グッズ一例

<甘花>

・スイーツボールペン 4,840円

<A’s cafe>

・くまさんのクッキー缶 価格未定

・フルーツタルトセット 価格未定

<coco cherie>

・あさごぱん 朝食セット 2,200円

<Tinys>

・カンパーニュのオープンサンド 2,500円〜

・くまのオープンサンド、ねこのオープンサンド 価格未定

<まいにちごまふぅ>

・全粒粉ビスケットサンドキーホルダー 2,200円

<amoureuse>

・2種のクロワッサンセット 価格未定

<chicca>

・バスケットチェリーパイ 1,870円

<cororinto>

・カフェオレとフルーツトーストのキーホルダー 2,420円

<kitsuneiro>

・パンケーキのミニキーホルダー 2,200円

・フルーツコッペサンドのミニキーホルダー 2,200円

<petit soulagerプチ スラジェ>

・ミニチュアパンのメニュー表フレーム 3,800円

<あんぱん>

・マグネット 価格未定

<ミニチュアパン工房うさぎパン>

・午後のおやつぱんセット 1,600円

<porali>

・チョコレートポップチャーム 1,700円

<みにまる>

・パリッと焼けたバケットのヘアクリップセット 価格未定

・ルーツデニッシュキーホルダー 価格未定

<ことなのうそっこ食堂>

・ミニチュアフードセット 3,000円〜

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

■「ミニチュアベーカリーの世界展」とは?

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

本展では、今にも美味しそうな香りが漂ってくる、そんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

