¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¶¯°ú¤Ë3¿Í¤Ç¤¹¤ë·Á¤Ë¡Ä¡×¡¡Á¬Åò¤ÇÀÅªË½¹Ô¤Î²Î¼ê¡¦Ãæ¹§²ð¤Ï¡ÖÀ¤ËìÅÍß¤À¤Ã¤¿¡×¡¡´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¾Ú¸À
¡¡¿¼Ìë¤ÎÁ¬Åò¤ÇÃËÀ¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢44ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¡½¡½¡£ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö²Ö¡×¤ä¡Ö¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡×¤Ê¤É¤Î¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²Î¼ê¤ÎÃæ¡Ê¤¢¤¿¤ê¡Ë¹§²ð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¶¯°ú¤Ë3¿Í¤Ç¤¹¤ë·Á¤Ë¡Ä¡×¡¡À¤ËìÅÍß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹§²ðÍÆµ¿¼Ô
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÂáÊá·à¤ò¡È¤µ¤Û¤É¶Ã¤«¤Ê¤¤¡É¤ÈÎä¤á¤¿¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÄ¯¤á¤ë¿ÍÊª¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¡È¤Þ¤µ¤«¤¢¤Î¿Í¤¬¡Ä¡Ä¡É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¿¨¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤Î²òÀâ¤ÇÅ¿Ëö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡ÖÃæÍÆµ¿¼Ô¤¬·Ù»ëÄ£±Á¸¶½ð¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢3·î28Æü¤Î¸áÁ°2»þ¤´¤í¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ë¤¢¤ë¸ø½°Íá¾ì¤Ç¡¢ÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÏµÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î°Ø»Ò¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤20ÂåÃËÀ¤ÎÀ´ï¤ò¤¯¤ï¤¨¤¿¡£¹Ô°Ù¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¡¢½¾¶È°÷¤¬110ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈÝÇ§¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¡×
¡¡¸ø½°Íá¾ì¤ÏÃæÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢
¡Ö¥³¥È¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤ÏÊÄÅ¹´ÖºÝ¤Ç¡¢Íá¾ìÆâ¤ÎµÒ¤ÏÈï³²ÃËÀ¤ÈÆó¿Í¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£ÄøÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤éÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Ä´¤Ù¤Ë¡È¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ëSNS¤ÎÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ÂáÊáÁ°¤Î¸áÁ°1»þ38Ê¬¡¢Íá¾ì¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡È¶á½ê¤À¤±¤É½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¿¶¹¤¤¤±¤ÉÃæ¡¹ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤ë¡£ÈÝÇ§¤òÄÌ¤¹¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊáÄ¾¸å¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿Êý¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ö¼Â´Ø·¸¤ò¾Ü¡Ê¤Ä¤Þ¤Ó¡Ë¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¡£
ÂáÊá1½µ´ÖÁ°¤â¥¢¥×¥ê¤Ç
¡¡¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»ä¤ÈÆó¿Í¤Ç²ñ¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èà¤Î¶¯°ú¤ÊÄó°Æ¤Ë²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¤ë³Ê¹¥¤ÇÃËÀ¤ò¤â¤¦°ì¿Í¸Æ¤ó¤Ç¡¢·ë¶É3¿Í¤Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¤½¤¦¤¤¤¦¥×¥ì¥¤¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ËìÅÍß¤Ç¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
¡¡°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤«¡¢´Ø·¸¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¸ß¤¤¤ÎÁÇÀ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢
¡Ö¤È¤³¤í¤¬»ö·ï¤ò°·¤Ã¤¿¥µ¥¤¥È¤ÇÈà¤ÎÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÃÎ¤ê¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤¿ÂÎ¤Ê¤É¤«¤éÁê¼ê¤¬ÃæÍÆµ¿¼Ô¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÈà¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë1½µ´ÖÁ°¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÆâ¤ò¡È×Ñ×Ë¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÈÁÆÁê¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¡¡·ÑÂ³Åª¤ËÁê¼ê¤ò¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤¬¡¢
¡ÖÃæÍÆµ¿¼Ô¤Û¤É¤Î²Î¼ê¤¬º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¡¢Àè¤Îµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂåÉ½¶Ê¤Î¡Ø²Ö¡Ù¤Ï¤«¤Ä¤Æ¾ÆÃñ¤ÎCM¶Ê¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥µ¥ó¥µ¡¼¥é¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤Î°ìÉô¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇÞÂÎ¤¬¡¢¶Ê¤Îº¹¤·ÂØ¤¨¤ä»ÈÍÑÃæ»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÞÂÎ¥µ¥¤¥É¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë»ÈÍÑÃæ»ß¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤·¤íÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¸©±âÈþÂçÅç¤Î¹õÅü¾ÆÃñ¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¡¢2019Ç¯6·î¡ØÆü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡È¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤ÆÁÆÁê¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿ì¤Ã¤Æ¿¼Ìë¤ÎÍá¾ì¤ÇÍß¾ð¤·¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡À¤¤Ë½Ð¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÈÃÏ¾å¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃæÍÆµ¿¼Ô¡£ÇËÎ÷ÃÑ¤Ê»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î²ÎÀ¼¤â¤¦¤µ¤ó¤¯¤µ¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯4·î10Æü¹æ ·ÇºÜ