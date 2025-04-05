Âå¤ï¤ê¤Ë²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡ª¡ÖMaid Maison¡Ø¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷¡ÙÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¡×¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ßÅ¸¼¨»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¥Ô¥í¿å»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½
¡¡DMM Factory¤è¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¡ÖMaid Maison¡Ø¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷¡ÙÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¥Ô¥í¿å»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖMaid Maison¡×¤È¤Ï¡¢¥á¥¤¥É¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¤ä¤ä¥»¥¯¥·ー¤Ê¥á¥¤¥ÉÉþ»Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÈè¤ì¤¿¿´¤òÌþ¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÁÇºà¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á´¹â¤ÏÌó285mm¤À
¡¡¥Ô¥í¿å»á¤ÎÉÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ¡ºÙ¤ÊÀþ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«»ö¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¤ÈËË¤òÀÖ¤é¤á¤¿½Ö´Ö¤òºÆ¸½¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¥¥åー¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤äÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÊ£»¨¤ÊÈ±·¿¤ä¡¢Æ¬¤ËÉÕ¤±¤¿¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î¥«¥Á¥åー¥·¥ã¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÎÐ¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æºî¤êº®¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÀÖ¤é¤á¤¿ËË¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤
È±·¿¤Ï¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯ºî¤êº®¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë!?
¡¡¤Ò¤«¤²¤¬¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ï¡¢ËËþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤½¤ÎÂç¤¤Ê¶»¤ò¡¢ËÜ¤ÎÂ«¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ýー¥º¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶»¸µ¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¥Ïー¥È¥Þー¥¯¤ËÌ¾Á°¤òÉÁ¤¤¤¿¥×¥ìー¥È¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶»¸µ¤ÏÂç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë
¶»¤òËÜ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë!?
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÎÌ¤Î½ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï½Å¤½¤¦¤À
¡¡¥á¥¤¥ÉÉþ¤Î²¼È¾¿ÈÉôÊ¬¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É÷¤ËÀú¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢°áÁõ¤Î¸å¤íÂ¦¤¬¾¯¤·Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÄ¯¤á²ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥á¥¤¥ÉÉþ¤Ï¥·¥ï¤¬´ó¤Ã¤¿ÉÛ¤ä¥Õ¥ê¥ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
Çò¤¤ÂÀ¤â¤â¤¬¤è¤¯¸«¤¨¤ë
Â¸µ¤ÏÀ¶Á¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¡ÖMaid Maison¡Ø¤Ï¤Ë¤«¤ßÈà½÷¡ÙÃÏ¾å¤Ò¤«¤²¡×¤Ï¡¢¸½ºß¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤ÎºÌ¿§¸«ËÜ¤À¡£Í½Ìó¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï5·î14¤Þ¤Ç¤È¡¢¤Þ¤À¾¯¤·¤À¤±»þ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¼ÂÊª¤ò¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¶á¤¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤ªÅ¹¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤è¤¦¡ª¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥êー¡Û
(C)¥Ô¥í¿å/¤Þ¤Û～¤Ó¤ó