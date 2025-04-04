Î©²ñ¤¤½Ð»º¤·¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡©¡¡Ìµ¿À·Ð¤ÊÉ×¤¬½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ËÀ®ÇÔ¤µ¤ì¤¿ÏÃ
ºÇ¶á¤ÏÎ©¤Á²ñ¤¤½Ð»º¤ò´õË¾¤¹¤ëÉ×ÉØ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²æ¤¬»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¼«Ê¬¤Ç¤½¤¦´õË¾¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¶Î©²ñ¤Ã¤¿¤é¡¢´°Á´¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ð¤±¤Ê¤¤¿Í¤â¡ª¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢Ìµ¿À·Ð¤ÊÉ×¤¬½õ»º»Õ¤µ¤ó¤ËÀ®ÇÔ¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½÷¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤È¡©
¡ÖÉ×¤Î´õË¾¤ÇÎ©²ñ¤¤½Ð»º¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤ÎËö¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÌµ»ö¤Ë²æ¤¬»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¤Ê¤¼¤«Éâ¤«¤Ê¤¤´é¤Ç¡Ø¥°¥í¤¯¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡Ù¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ªÁ°¤Î¤³¤È½÷¤È¤·¤Æ¸«¤ë¼«¿®¤Ê¤¯¤·¤¿¤ï¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿½õ»º»Õ¤µ¤ó¤¬¡ØÌ¿¤¬¤±¤Ç²æ¤¬»Ò¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤ÈÂç·ãÅÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦ÄÌ¿®¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Ë
¢¦ ¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆ±¤¸½÷À¤È¤·¤ÆÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¤¬»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤È¤¤¤¦Âç»ö¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤·¤«Êú¤±¤Ê¤¤Ã¶Æá¤Ë±ü¤µ¤ó¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½õ»º»Õ¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤Ã¤È¤³¤Î¼ºÎé¤¹¤®¤ëÈ¯¸À¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÎÂç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£