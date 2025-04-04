Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ¤³¤½¤»¤¤¤í¡ª²ÈÂ²4¿ÍÊ¬¤¬10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡×¥Ø¥ë¥·ーÄ«¤´¤Ï¤ó
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ìー¥Êー¤Î¤è¤·¤«¤¬¡¢
¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Î¤»¤¤¤í¤Ç´ÊÃ±¡ªÄ«¿©¡Ï²ÈÂ²4¿ÍÊ¬¤¬10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡ª
¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤ÊÄ«¤³゙¤Ï¤ó¡£ºî¤Ã¤Æ¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤·¤«»á¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â±ÉÍÜËþÅÀ¤ÎÄ«¿©¤ò
´ÊÃ±¤Ëºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤è¤·¤«»á¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ò»È¤Ã¤¿»þÃ»Ä«¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤¤¤í¤Î¤ª±¢¤Ç±ÉÍÜ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥º¥Ñ¥ó¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¤òÀ¸Ï·¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ø¤·¾å¤²¡¢
Ã»»þ´Ö¤ÇÄ«¿©¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£
¡Ö4ÃÊ°ìµ¤¤Ë¾ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È
¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤·¤«»á¤Ï
EXIT COFFEE¤È¤¤¤¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥³ー¥Òー¤â¾Ò²ð¡£
¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¼è¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÍÏ¤±¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢
ÆÃ¤ËË»¤·¤¤Æ¯¤¯½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤Ë»¤·¤¤¤«¤é¡¢ÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç
¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Î¤»¤¤¤í¤Ç´ÊÃ±¡ªÄ«¿©¡Ï²ÈÂ²4¿ÍÊ¬¤¬10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡ª
¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡¢±ÉÍÜËþÅÀ¤ÊÄ«¤³゙¤Ï¤ó¡£ºî¤Ã¤Æ¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤·¤«»á¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â±ÉÍÜËþÅÀ¤ÎÄ«¿©¤ò
´ÊÃ±¤Ëºî¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤è¤·¤«»á¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ò»È¤Ã¤¿»þÃ»Ä«¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤¤¤í¤Î¤ª±¢¤Ç±ÉÍÜ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºî¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥º¥Ñ¥ó¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¤Ê¤É¤òÀ¸Ï·¤Ç°ìµ¤¤Ë¾ø¤·¾å¤²¡¢
Ã»»þ´Ö¤ÇÄ«¿©¤ò½àÈ÷¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£
¡Ö4ÃÊ°ìµ¤¤Ë¾ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È
¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤è¤·¤«»á¤Ï
EXIT COFFEE¤È¤¤¤¦¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥³ー¥Òー¤â¾Ò²ð¡£
¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¼è¤ì¤ë¾å¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ËÍÏ¤±¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢
ÆÃ¤ËË»¤·¤¤Æ¯¤¯½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¯½÷À¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¤Ë»¤·¤¤¤«¤é¡¢ÊØÍø¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ç
¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ìー¥Êー¡¦¤è¤·¤«¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤ò¸ø³«¡Ö³°¿©Èñ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡×
¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ìー¥Êー¤Î¤ªÊ¢¶õ¤ÂÐºö¡¢¥«¥®¤Ï²¹¤«¤¤¥ë¥¤¥Ü¥¹¥Æ¥£ー
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È»ØÆ³»Î¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¡×¿©ºà¤ÇÁé¤»¤ëÊýË¡¡ª¥¹ー¥Ñー¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥ê¥¹¥È
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
40Âå¡Á60Âå½÷À¸þ¤±¡¡¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¿©¤ÙÁé¤»¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¡ÅÄµþ¤è¤·¤«