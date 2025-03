「すみっコぐらし水族館」デザインアイテムが全国の水族館他にて2025年4月20日(日)より登場! ”サメ” になりきったすみっコたちの姿にキュンキュンしちゃいそう♪すみっこが落ち着く、サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」が水族館の生き物たちに大変身した「すみっコぐらし水族館」の待望の最新作がやってきた!本企画は2019年からスタートし、今年で第7弾となる。今回のすみっコぐらし水族館、2025年のテーマは「サメ」!

すみっコたちがさまざまなサメになりきる、かわいくてちょっぴりワイルドな水族館デザインにご注目。しろくまは「シロワニ」、ぺんぎん?は「シャチ」、とんかつは「サメ」、ねこは「ネコザメ」、とかげは「シュモクザメ」、えびふらいのしっぽは「アザラシ」の着ぐるみ姿に。サメじゃないコもいるけどそこはご愛嬌!!!すみっコとみにっコたちが、おいしそうな関係に? 食べちゃだめだよ〜〜!?気になるグッズも一部ご紹介!サメ姿のすみっコたちのイラストがふんだんに楽しめるリングタイプの「SPメモ」や「ペンケース」、お土産に便利な「おみやげステッカーセット」などのステーショナリーグッズのほか、集めて並べて抱きしめたくなる「ぬいぐるみ」、普段遣いできる「ミニタオル」「巾着」などのアイテムを豊富にラインナップ。「すみっコぐらし水族館2025特設サイト」では、グッズの主なお取り扱い店舗や詳しいグッズ情報がチェックできるので、気になる方は覗いてみてね。(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.