¡Ö»õ¼þÉÂ¤ÇÈ´»õ¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¡Ä¡ªË¡°å³Ø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢È´»õ¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖÆÍÁ³»à¡×¤Î´í¸±À
¿Í¤Ï¤Ê¤¼»à¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÆÍÁ³Ë´¤¯¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
Âç¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Æ½¤¤·¡¢5000ÂÎ°Ê¾å¤ò¸¡»à¡¦²òË¶¤·¤Æ¤¤¿Ë¡°å³Ø¼Ô¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢»à¤Ë¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¹âÌÚÅ°Ìé»á¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤Î»à°ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡½¡½¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö»õ¼þÉÂ¡×
Ë¡°å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢»õ²ÊË¡°å³Ø¡¢¤â¤·¤¯¤ÏË¡»õ³Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´°äÂÎ¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢»õ²Ê°å¤Ë¤è¤ë»õ²Ê½ê¸«¤Î³ÎÇ§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Î¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Ï¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á°»õ¤ò»È¤Ã¤Æ³ú¤ßÀÚ¤ê¡¢±ü»õ¤ò»È¤Ã¤ÆÒòÓð¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤ÛÆýÆ°Êª¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿Í¤Ï»õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀ¸Ì¿°Ý»ý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1989Ç¯¡¢¡Ö80ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â20ËÜ°Ê¾å¼«Ê¬¤Î»õ¤òÊÝ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ö8020±¿Æ°¡×¤¬¡¢¸üÀ¸¾Ê¡Ê¸½ºß¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤ÈÆüËÜ»õ²Ê°å»Õ²ñ¤ÎÏ¢·È¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£20ËÜ°Ê¾å¤Î»õ¤¬¤¢¤ì¤Ð¿©»ö¤¬¤Ç¤¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤â±ä¤Ó¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô¤Î»ÄÂ¸»õ¤Î¿ô¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢20ËÜ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
»õ¤ÎÆóÂç¼À´µ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÃî»õ¡×¤È¡Ö»õ¼þÉÂ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤ÇÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤»à°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢»õ¤È»õ·Ô¤Î´Ö¤ËºÙ¶Ý¤òÂ¿¤¯´Þ¤à»õ¹¤¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»õ·Ô¤ä¹ü¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¼À´µ¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Ï»õ·Ô¤¬¼ð¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢»õ¼þ±ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜ¿Í¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¹ü¤¬ÍÏ¤±¡¢»õ¤¬¤°¤é¤Ä¤¡¢ºÇ¸å¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢»õ¤Ï¿ÍÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹Å¤¤Â¡´ï¤Ç¤¹¡£¹ü¤è¤ê¤â¹Å¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¤Û¤ÛÆù¤äÀå¡¢¹ü¡¢ÎÙ¤Î»õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Ê¤¤¤È¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»õ¼þÉÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ü¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»Ù¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤êÍÆ°×¤ËÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¦¤¨¡¢°ìËÜÈ´¤±¤ë¤ÈÂ³¤±¤Æ¼þ¤ê¤Î»õ¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»õ¼þÉÂ´µ¼Ô¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬1.7ÇÜ¤â¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÁ»õ¤â´Þ¤á»õ¤Î»Ä¿ô¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÈ¯¾É¤äÅ¾ÅÝ¤Î´í¸±À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î»à°ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸íÓëÀÇÙ±ê¡×¤òµ¯¤³¤¹ºÙ¶Ý¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢»õ¼þÉÂ¤Î¸¶°ø¶Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤Ë»õ¼þÉÂ¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤äÀ¸Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¼À´µ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
È´»õ¤·¤¿¸å¤Î¥±¥¢¤òÂÕ¤ë¤Ê
¤Þ¤¿¡¢¤Þ¤ì¤Ë¡Ö´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¡×¤È¤¤¤¦¼À´µ¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤¬ÆÍÁ³»à¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ËºÙ¶Ý¤Î²ô¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢ÊÛ¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¡¢½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï»àË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢»õ¼þÉÂ¤Ê¤É¤ÇÈ´»õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤éÂ©ÀÚ¤ì¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢È¯Ç®¤ä·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢È´»õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ý¤ÎÃæ¤ÎºÙ¶Ý¤¬·ìÎ®¤Ë¾è¤ê¡¢¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ËºÙ¶Ý¤Î²ô¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¤¿¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤Ï¡¢È´»õ¤ËÍ³Íè¤·¤¿È¯¾É¼Ô¤ÏÃæ¹âÇ¯½÷À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö´¶À÷À¿´ÆâËì±ê¡×¤Î¸¶°ø¤¬È´»õ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¤·¤â»à¤Ë»ê¤ë¼À´µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åý·×¾å¡¢»àË´¤¹¤ë³ÎÎ¨¤Ï4¡Á20¡ó¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È´»õ¸å¤Ï¹³À¸ºÞ¤ò½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦Æüº¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê»õËá¤¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢Äê´üÅª¤Ë»õ²Ê¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¦»õ¤¬È´¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÁ»õ¤ä¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¦È´»õ¸å¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¡£
Ë¡°å³Ø¼Ô¤¬¡ÖºÇ¤âÌñ²ð¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤È¤Ï¡©¡¡¤Ä¤Å¤¯µ»ö¡ØË¡°å³Ø¼Ô¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡ÖÊ¢¾å»à¡×¤Î¡Ô°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡Õ¡Ä¡Ö¼ã¼Ô¡×¡Ö°ì¿Í¡×¤Ç¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»à°ø¤Î¥×¥í¡×¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»öÎã¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛË¡°å³Ø¼Ô¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¡ÖÊ¢¾å»à¡×¤Î¡Ô°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¡Õ¡Ä¡Ö¼ã¼Ô¡×¡Ö°ì¿Í¡×¤Ç¤âÌ¿¤òÍî¤È¤¹²ÄÇ½À¤¬¡ª