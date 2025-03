サンリオキャラクターズとのおでかけ気分を楽しめるキーホルダーや、はぴだんぶいたちの名前入りラバーキーホルダーのカプセルトイ新商品が登場!ベネリックのカプセルトイに、サンリオキャラクターズとはぴだんぶいのアイテムが新登場!「サンリオキャラクターズ はいっ!ポーズ!キーホルダー」はフレームの中で楽しげにポーズをとるサンリオのキャラクターたちの背景部分がクリアになったキーホルダー。キーホルダー越しに周りをのぞくと、日常世界にキャラクターたちがやってきたみたい♪ お出かけ先に持って行って一緒に写真を撮れば、キャラクターたちとの思い出が作れる便利グッズです。

「はぴだんぶい Y2K風ラバーキーホルダー」はサンリオの人気6キャラクターユニット「はぴだんぶい」のキャラクターのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの名前を、ポップでレトロな雰囲気のフォントで表現したラバーキーホルダー。2000年代に若者の間で流行したブランドのロゴをイメージしたデザインにご注目!全国のカプセルトイ自販機にて2025年3月中旬より順次展開されるので、見かけたらチェックしてみてね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660250