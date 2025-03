東京スカイツリータウンに構える「Curious George Kitchen」にて、2025年3月28日(金)の17:00より、特別メニュー「Nightly Special Menu」 〜夜のとっておきメニュー〜 の提供がスタート! おやすみジョージがかわいすぎるスペシャルなメニューをご紹介♪絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」(「おさるのジョージ」キッチン)に、特別メニューがやってきます。その名も ”「Nightly Special Menu」 〜夜のとっておきメニュー〜” !

2025年3月28日(金)提供スタートのスペシャルメニュー「Nightly Special Menu」 〜夜のとっておきメニュー〜は、その名の通りジョージの ”夜” をイメージした見た目もかわいいフードやスイーツを展開。「ナイトキャップですやすや☆『ジョージ』オムライス&ハンバーグプレート」は、ナイトキャップを被って眠るジョージをイメージしたプレートで、おふとんみたいなオムライスの卵から覗くジョージのキュートな寝顔がたまりません♪ ジョージのナイトキャップの色が全5色のなかから選択可能。卵のおふとんの下にはハンバーグがあり、たっぷりのホワイトソースがかかったボリューム満点のプレート。お好きな色やその日の気分にあわせて、ジョージに素敵なナイトキャップを被せてあげてくださいね。そしてスイーツでは「『ニョッキ』もおてつだい? 選べるアートのしっとりスフレパンケーキ」が登場。こちらは、しっとりとしたスフレパンケーキのなかにバナナソースが入っていて、一日頑張ったご褒美やぜいたくに甘さを楽しみたい時にぴったりの夜のデザート。ケーキには大きなバナナに抱きついて眠るジョージのアートが! そのほかにもぬいぐるみをだっこしたパジャマ姿のジョージなどのアートもご用意。可愛いアートは4種類から、ホイップクリームの色と味は5種類から選べるので、自分だけの特別なオリジナルデザートを楽しんじゃおう。「Curious George Kitchen」ではお席のご利用は80分制、夜メニューは毎日17:00より注文可能。写真映えもバッチリな可愛いジョージメニュー、楽しんでね。(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.