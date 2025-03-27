»³Î¤Î¼ÂÀ¡¡½é¤á¤Æ»ý¤Ã¤¿¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç¡ÖÄÌ¿®Èñ12Ëü±ß¡×¤â¤«¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡¡¿Æ¤«¤éµ¿Ìä¤â¡¢¥¦¥½¤ò¤Ä¤¡Ä
¡¡¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê47¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£½é¤á¤Æ»ý¤Ã¤¿¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç¡È¹â³ÛÎÁ¶â¡É¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¥È¥Û¥Û¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø¤ËÆþ¤ë¤È¤¡¢½é¤á¤Æ¥¬¥é¥±¡¼¤ò¿Æ¤Ë»ý¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»³Î¤¡£¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ã¤ÆÄê³ÛÀ©¤È¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤À¨¤¯½Ð²ñ¤¤·Ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥Á¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£³ØÀ¸ÎÀ¤ÎÁêÉô²°¤Ç¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿¿Åß¤Î²°¾å¤Ç¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤éÄÌ¿®Èñ¤¬12Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¹â³ÛÎÁ¶â¤òÀÁµá¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤¬Á´Éô½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡È¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î?¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡È¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈá¤·¤¤¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£