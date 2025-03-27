¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1²óÀï¡¢¡ÖÃæ»ß¤Î1»î¹ç¡×¤ò½ü¤­½ªÎ»¡ª¿·¤¿¤Ë4¥Á¡¼¥à¤¬¡È¥¸¥ã¥¤¥­¥ê¡ÉÃ£À®¡Ä2²óÀï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿

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ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿(J2) 2-3 ¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC(J2)
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC(J3) 6-3 ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ(J2)
°¦É²FC(J2) 0-2 ¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ(J2)
¾¾ËÜ»³²íFC(J3) 1-0 ¥µ¥¬¥óÄ»À´(J2)
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¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ(J3) 1-4 V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê(J2)
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC(J3) 0-2 ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á(J2)
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³(J2) 4-2 ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ(J2)
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