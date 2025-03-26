¡Ö14Ç¯Á°¤è¤êº£¤Î¤Û¤¦¤¬ÈþÈ©¡×¡ÈÃ¦¡¦Ï·¤±È©¡É¤ËÀ®¸ù¤·¤¿48ºÐ½÷À¤Î¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ê¥ê¥Ô¡¼¥È¥³¥¹¥á¡×3¤Ä
¡¡ÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î±óÆ£¹¬»Ò¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢½ù¡¹¤ËÏ·¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È»×¤¤¤¬¤Á¡£¤±¤ì¤É¡¢¸½ºß48ºÐ¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÁÇÈ©¤Ï30Âå¸åÈ¾¤ÇÈþÈ©ºî¤ê¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿14Ç¯Á°¤è¤ê¥¥ì¥¤¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ©Ç¯Îð¤ÏË¿Âç¼ê²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÈ©²òÀÏ¥Þ¥·¥ó¤Ç¡Ö¡Ý14ºÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¥³¥¹¥á¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²º¤ä¤«¤Ë¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò½üµî¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¹ÚÁÇÀö´é
¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÄ«¤Ì¤ë¤ÞÅòÀö´é¤ä¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¦À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«È©¤Ë¤Ï¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥´¥ï¥´¥ï¤·¤Æ¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È°ã¤¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤â¡¢Å½¤Ã¤ÆÇí¤¬¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÈ©¤ËËà»¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈ©¤¬Çö¤¤¤¿¤áÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÚÁÇÀö´é¤ò»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ÚÁÇÀö´é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀö¾ôÎÏ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ª»î¤·¤·¤¿¤â¤Î¤Î´¥ÁçÈ©¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ÇËèÆü»È¤¨¡¢È©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í°Ê²¼¤Î2ÉÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡»È¤¤Â³¤±¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Î¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª ¹ÚÁÇÀö´é1¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥·¡¼¥Ü¥ó¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È ¥Õ¥¡¡¼¥á¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼ a¡×¡£0.3g¡ß56¥Ô¡¼¥¹¡¿11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò20È¢°Ê¾å¡¢0.3g¡ß168¥Ô¡¼¥¹¡¿32,010±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò3È¢ÄøÅÙ¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¹ÚÁÇ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤äÈé»éÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÎÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òËèÆü»ÈÍÑ¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¤¬2ÃÊ³¬¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯°Ê¾å»È¤¤Â³¤±¤¿¸½ºß¤Ç¤ÏÉ¸½à¿§¤è¤ê1ÃÊ³¬¤«2ÃÊ³¬¤Û¤É°Å¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬½üµî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¾¯ÎÌ¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÍÏ¤¤¤ÆÀö´éÎÁ¤òº®¤¼Ë¢Î©¤Æ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÌÌ´ï¤¬¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä¡¢½ÐÄ¥¡¦Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ÆÃ±ÂÎ¤Ç»È¤¨¤ë¹ÚÁÇÀö´é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Àö¤¦¤¿¤Ó¤ËÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÈ©¤Ë¡£ ¹ÚÁÇÀö´é2¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¹ÚÁÇÀö´é¤¬¡¢¥·¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡ÖC+mania ÌôÍÑ¥Ñ¥ï¡¼¥¯¥ê¥¢C¡Ü¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¡×0.4g¡ß30Êñ¡¿2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÚÁÇ¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¹ÚÁÇÀö´é¡£½ãÅÙ99%¤ÎÀ¸¥Ó¥¿¥ß¥óC¡ÊÍ¶Æ³ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À°È©À®Ê¬¡Ö¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡×¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÌôÍÑÀö´éÎÁ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤ÎÌôÍÑÀ¸¹ÚÁÇ¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡ÖÃÁÇòÊ¬²ò¹ÚÁÇ¡×2023Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£
¡¡Àö¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ©¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¹á¤ê¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡´¥Áç¤Ç¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¸ú¤¤¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈËÜ¿ô20ËÜÄ¶¤¨¤Î¥ê¥Ã¥×
¡¡³Ñ¼ÁÁØ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÈéÉæ¤è¤ê¤âÇö¤¯¡¢Èé»éÁ£¤ä´ÀÁ£¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿°¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿°¤Î´¥Áç¤ÏÇ¯¡¹Çï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤ÏÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¥ê¥Ô¡¼¥È¥³¥¹¥á¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2Ç¯¤Û¤ÉÄ«¤Ì¤ë¤ÞÅòÀö´é¤ä¾ø¤·¥¿¥ª¥ë¤Ç´é¤ò¿¡¤¦À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«È©¤Ë¤Ï¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¥´¥ï¥´¥ï¤·¤Æ¤¯¤¹¤ó¤ÀÈ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È°ã¤¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤¬ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½üµî¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤â¡¢Å½¤Ã¤ÆÇí¤¬¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÈ©¤ËËà»¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¥¹¥¯¥é¥ÖºÞ¤Î»ÈÍÑ¤ÏÈ©¤¬Çö¤¤¤¿¤áÈò¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÚÁÇÀö´é¤ò»È¤¦ÊýË¡¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ÚÁÇÀö´é¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀö¾ôÎÏ¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤ª»î¤·¤·¤¿¤â¤Î¤Î´¥ÁçÈ©¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤³¤ì»î¤·¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ÇËèÆü»È¤¨¡¢È©¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¤Ê¤É¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í°Ê²¼¤Î2ÉÊ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡»È¤¤Â³¤±¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Î¿§¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª ¹ÚÁÇÀö´é1¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥·¡¼¥Ü¥ó¡Ö¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ê¥¹¥È ¥Õ¥¡¡¼¥á¥ó¥È¥Ñ¥¦¥À¡¼ a¡×¡£0.3g¡ß56¥Ô¡¼¥¹¡¿11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò20È¢°Ê¾å¡¢0.3g¡ß168¥Ô¡¼¥¹¡¿32,010±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò3È¢ÄøÅÙ¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¹ÚÁÇ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¦ÌÌ³èÀºÞ¤äÈé»éÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤ÎÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤òËèÆü»ÈÍÑ¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð²á¤·¤¿º¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿§¤¬2ÃÊ³¬¤Û¤ÉÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£6Ç¯°Ê¾å»È¤¤Â³¤±¤¿¸½ºß¤Ç¤ÏÉ¸½à¿§¤è¤ê1ÃÊ³¬¤«2ÃÊ³¬¤Û¤É°Å¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¤âÌÀ¤ë¤¤¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈþÇòÍ¸úÀ®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÊ»ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Å¤¤³Ñ¼Á¤¬½üµî¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈþÍÆÀ®Ê¬¤¬¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤È©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¾¯ÎÌ¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ËÍÏ¤¤¤ÆÀö´éÎÁ¤òº®¤¼Ë¢Î©¤Æ¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÀöÌÌ´ï¤¬¤Ê¤¤¤È»È¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤ä¡¢½ÐÄ¥¡¦Î¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ÆÃ±ÂÎ¤Ç»È¤¨¤ë¹ÚÁÇÀö´é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Àö¤¦¤¿¤Ó¤ËÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÈ©¤Ë¡£ ¹ÚÁÇÀö´é2¤ÄÌÜ¤Ï¡©
¡¡2¤ÄÌÜ¤Î¹ÚÁÇÀö´é¤¬¡¢¥·¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡ÖC+mania ÌôÍÑ¥Ñ¥ï¡¼¥¯¥ê¥¢C¡Ü¡Î°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ï¡×0.4g¡ß30Êñ¡¿2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÚÁÇ¤ÎÀìÌç²È¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢¹ÚÁÇÀö´é¡£½ãÅÙ99%¤ÎÀ¸¥Ó¥¿¥ß¥óC¡ÊÍ¶Æ³ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À°È©À®Ê¬¡Ö¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ó»À¡×¡Ë¤òÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÌôÍÑÀö´éÎÁ¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤ÎÌôÍÑÀ¸¹ÚÁÇ¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡ÖÃÁÇòÊ¬²ò¹ÚÁÇ¡×2023Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òÇÛ¹ç¡£
¡¡Àö¤¦¤¿¤Ó¤ËÈ©¤òÀ°¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯À¡¤ó¤ÀÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥·¥È¥é¥¹¥¦¥Ã¥Ç¥£¤Î¹á¤ê¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡´¥Áç¤Ç¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¤¿°¤Ë¸ú¤¤¤¿¡¢¥ê¥Ô¡¼¥ÈËÜ¿ô20ËÜÄ¶¤¨¤Î¥ê¥Ã¥×
¡¡³Ñ¼ÁÁØ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÈéÉæ¤è¤ê¤âÇö¤¯¡¢Èé»éÁ£¤ä´ÀÁ£¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿°¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¯¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿°¤Î´¥Áç¤ÏÇ¯¡¹Çï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤ÏÆþÇ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£