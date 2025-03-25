Ï·¸¤¤¬¤ß¤»¤ë´í¸±¤Ê¡ØÓÒÅÇ¡Ù4¤Ä¡¡¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©
Ï·¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¡ÖÓÒÅÇ¡×4Áª
1.·ì±Õ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë
Ï·¸¤¤¬ÓÒÅÇÊª¤Ë·ì±Õ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤ÊÃû¸õ¤Ç¤¹¡£·ì±Õ¤¬º®¤¸¤ëÓÒÅÇ¤Ï¡¢¾Ã²½´É¤Î¤É¤³¤«¤Ç½Ð·ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ßÄÙáç¡¢¼ðáç¡¢¤Þ¤¿¤Ï½ÅÅÙ¤Î±ê¾É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¤ò´Þ¤àÓÒÅÇ¤Ï¶ÛµÞ¤Î°åÎÅ½èÃÖ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ï·¸¤¤ÏÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½Ð·ì¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤äÉÏ·ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2.»éËÃÊ¬¤¬Â¿¤¤
Ï·¸¤¤¬»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤ÓÒÅÇ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï¿©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¾Ã²½ÉÔÎÉ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¹â»éËÃ¤Î¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢ÓÒÅÇ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ç¹±ê¤äÃÀÇ¹¤ÎÌäÂê¤â»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤ÓÒÅÇ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ç¹±ê¤ÏÏ·¸¤¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢»éËÃ¤Î¾Ã²½¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£»éËÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¤ÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ä½Ã°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.·«¤êÊÖ¤·²¿ÅÙ¤âÅÇ¤¯
Ï·¸¤¤¬·«¤êÊÖ¤·ÓÒÅÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤Î´ðÁÃ¼À´µ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Î´¶À÷¾É¡¢¼ðáç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÂ¡¤ÎÌäÂê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÓÒÅÇ¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤ä±ÉÍÜÉÔÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹´í¸±À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÏ·¸¤¤ÏÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·«¤êÊÖ¤·ÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¤È·ò¹¯¾õÂÖ¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÓÒÅÇ¤ÎÉÑÅÙ¤äÆâÍÆ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾É¾õ¡Ê²¼Î¡¤ä¸µµ¤¤Î¤Ê¤µ¤Ê¤É¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.Â¾¤Î¾É¾õ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë
Ï·¸¤¤¬ÓÒÅÇ¤¹¤ëºÝ¤ËÂ¾¤Î¾É¾õ¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¼Î¡¡¢¸µµ¤¤ÎÁÓ¼º¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢Ê¢ÄË¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈ¯Ç®¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢¾Ã²½´ï·Ï¤Î´¶À÷¾É¤äÆâÂ¡¼À´µ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃæÆÇ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¿©Íß¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÁáµÞ¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸¤¤ÏÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áá´ü¤ÎÂÐ±þ¤¬·ò¹¯¤ò¼é¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÒÅÇ¤È¤È¤â¤ËÂ¾¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¤ËÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤ò¶Ä¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¶ÛµÞÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¹âÎð¸¤¤Î¾ì¹ç¡¢ÓÒÅÇ¤Î¸¶°ø¤¬¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÀ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÓÒÅÇ¤ÎÉÑÅÙ¤ÈÆâÍÆ¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã±È¯¤ÎÓÒÅÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù²á¤®¤äµÞ¤¤¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·ÓÒÅÇ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÓÒÅÇÊª¤Ë¿©¤ÙÊª¤Î»Ä³¼¤äË¢¾õ¤Î±ÕÂÎ¡¢·ì±Õ¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¸¤¤ÎÁ´ÂÎÅª¤Ê¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã¦¿å¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶ÛµÞ¤ÎÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¹âÎð¸¤¤ÏÃ¦¿å¤¬¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁáµÞ¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¢Éô¤ÎËÄËþ´¶¤äÄË¤ß¤â½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿¨¤ë¤ÈÄË¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä²ÊÄºÉ¤äÆâÂ¡¤ÎÌäÂê¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢²¼Î¡¡¢È¯Ç®¡¢¤±¤¤¤ì¤ó¡¢¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤¬Æ±»þ¤Ë¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï·¸¤¤ÎÓÒÅÇ¤Ï¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤é¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ»¡¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¤Î´Ñ»¡¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ï·¸¤¤Î¡ÖÓÒÅÇ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ½èË¡¤Ï¡©
Ï·¸¤¤Ï¼ã¤¤¸¤¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂÎÄ´¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÓÒÅÇ¤Î¸¶°ø¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÓÒÅÇ¤Î¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï·¸¤¤Ï¾Ã²½´ï·Ï¤ÎÌäÂê¡¢´¶À÷¾É¡¢¿©»ö¤ÎÊÑ²½¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆâÂ¡¼À´µ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÓÒÅÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¿©»ö¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ï·¸¤¤Ë¤Ï¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÓÒÅÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¿ô»þ´Ö¤Ï¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤º¤ËÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¾Ã²½¤ÎÎÉ¤¤¥Õー¥É¤ò¾¯ÎÌ¤º¤ÄÍ¿¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©»ö¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢°ìÅÙ¤ËÍ¿¤¨¤ëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢°ß¤Ø¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿åÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÓÒÅÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¦¿å¾É¾õ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿·Á¯¤Ê¿å¤ò¾ï¤ËÍÑ°Õ¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿åÊ¬¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤â¤·¿å¤ò°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÓÒÅÇ¤¬Â³¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ï·¸¤¤ÏÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹¥¤à¤¿¤á¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»¶Êâ¤äÍ·¤Ó¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Ï·¸¤¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³èÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤ò¹Ô¤¤¡¢°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ï·¸¤¤Î¡ÖÓÒÅÇ¡×¤Ï¡¢¸¶°ø¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¾Ã²½´ï´±¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤¤È¤¤ÈÆ±¤¸¿©»öÆâÍÆ¤À¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¿©»ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Æ¡¢ÓÒÅÇ°Ê³°¤Ë¤âÂÎÄ´¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÏÁáµÞ¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°¦¸¤¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§»ûÏÆ´²»Ò)