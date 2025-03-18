¡Öº§³è¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¡×¡È¥é¥¤¥Ðー¶È³¦¤Î¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ê1500Ëü±ßÅê¤²Á¬¤·¤¿ÃËÀ¥ê¥¹¥Êー¤Î¸å²ù
3·î11Æü¤ËÅìµþ¿·½É¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¤Î½÷À¤¬¸µ¥ê¥¹¥ÊーÃËÀ¤Ë»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÍÆµ¿¼ÔÃËÀ¤Î¶¡½Ò¤ä»ö·ï°ÊÁ°¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÈÃÎ¿Í¤é¤ÎLINE¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢Èï³²½÷À¤È¤Î¸Ä¿Í´Ö¤Î¶â¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤¬»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¥ê¥¹¥ÊーÃËÀ¤ÏÇÛ¿®¼Ô¤Ë²áÅÙ¤ÊÅê¤²Á¬¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶â¤Î»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡©¡È¾Â¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤ëÃËÀ¥ê¥¹¥ÊーÂ¦¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹âÅÄÇÏ¾ì¥é¥¤¥Ðー»É»¦»ö·ï¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤¬²Ã³²¼Ô¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¤ª¤Í¤À¤ê£Ì£É£Î£Å¡É
¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤À¤±¤Ç500Ëü±ß¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç1500Ëü±ß¤òÅê¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿A¤µ¤ó
Æ°²èÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ÖºÇ¾å¤¢¤¤¡×¤òÌ¾¾è¤ëº´Æ£°¦Î¤¤µ¤ó¡Ê22ºÐ¡Ë¤ò»¦³²¤·¤¿ÆÊÌÚ¸©¾®»³»Ô¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦¹âÌî·ò°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¡£
Ä´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖÅê¤²Á¬¡×µ¡Ç½¤ÇÂ¿¤¤¤È¤¤Ï·î¤Ë10Ëü±ßÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢½÷À¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸¤Æ250Ëü±ß°Ê¾å¤Î¶â¤òÂß¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹âÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë½÷À¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æ±§ÅÔµÜÃÏºÛ¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë½÷À¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½÷À¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤½¤Î¶â¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï·ÐºÑÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆ±ÍÍ¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢Â¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤Ë¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤À¤±¤Ç500Ëü±ß¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¶âÁ¬¼ø¼õ¤ò´Þ¤á¤ë¤È¥Èー¥¿¥ë¤Ç1500Ëü±ß¤â¤Î¤ª¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿50ÂåÃËÀ¤ÎA¤µ¤ó¤À¡£
¡Ö20Âå¤Î¤¢¤ë½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤ò2Ç¯¤Û¤É¿ä¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»Ò¤ÎÎ¢¤ËÈà»á¤È¤¤¤¦¤«»Ø¼¨ÌòÅª¤ÊÃËÀ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¸À¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·î¤Ë¿ô½½Ëü±ß¤«¤éÂ¿¤¤¤È¤¤Ç¤Ï100Ëü±ß¶á¤¤Åê¤²Á¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È¥ê¥¹¥Êー¤ÏÄ¾ÀÜ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤¬¡¢¤³¤Î½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤ÏA¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¡¢ÆùÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤Î¤Ê¤¤¡È¥Çー¥È¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Çー¥È¤äÎ¹¹Ô¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ìÁê±þ¤Î¤ªÎé¶â¤ò»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤ÇÂß¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ªÎé¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î³Û¤¬¥Èー¥¿¥ë¤Ç1000Ëü±ß¶á¤¯¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥ê¥¹¥Êー¤ÎÃæ¤Ç¤âÄºÅÀ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
A¤µ¤ó¤Ï¤´¤¯¤´¤¯°ìÈÌÅª¤Ê²ñ¼Ò°÷¤À¡£¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ñ¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö»ä¤Ï·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢20Âå¤Î¤È¤¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£40Âå¤Çº§³è¤â¤·¤¿¤±¤É³ð¤ï¤º¡¢È¾¤Ð¤¢¤¤é¤á¤Æ¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼¡¢¤½¤Î½÷À¤Ë¤½¤ó¤ÊÂç¶â¤ò¡ÖÅê¤²Á¬¡×¤·¤¿¤ê¡¢ÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡ØÎø¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄºÅÀ¤Ë¶á¤¤Â¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½÷À¤¬»ä¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é¤½¤Î»Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ò¤È¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢Ê§¤¦¶â³Û¤¬1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢A¤µ¤ó¤Ï½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤ËÂÐ¤·¡ÖÎ¢¤ËÃËÀ¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½÷À¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ø¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¤È¤¡Ø¼Â¤ÏÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÇò¾õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£²ó¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»¦¤½¤¦¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò²¼¤·¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»Ò¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë»ä¤Î±½¤¬½Ð²ó¤ê¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»ä¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤«¤é¡Ö´Å¤¨¡×¤ÎÍ×µá¤¬¼¡Âè¤Ë¥¨¥¹¥«¥ìー¥È¤·¡Ä
B¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ò¿ä¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥°¥ëー¥×¿ä¤·¤ÎË¿½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤«¤éInstagram¤ò¥Õ¥©¥íー¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥°¥ëー¥×¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÈÍí¤à¤³¤È¤Ï¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤³¤Î½÷À¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÈà½÷¤¬¡ØÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÊÇÛ¿®¼Ô¤Ø¤ÎÅê¤²Á¬¤ÈÆ±ÍÍ¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï´Å¤¨¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¦B¤µ¤ó¡£¤½¤Î½÷À¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤êÇÛ¿®¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¸µºÊ¤Ï»ä¤Î¼ñÌ£¤òÍý²ò¤¹¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½÷À¤ÇÆ±¤¸¼ñÌ£¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¤ÎÌÌ²ñ¤âºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤¤¬¤¤¤È¤¤¤¦¤«¼ñÌ£¤¬¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½÷À¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤Î½÷ÀÇÛ¿®¼Ô¤«¤é¤Î¡Ö´Å¤¨¡×¤ÎÍ×µá¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¿ôÀé±ßÃ±°Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿ôËü±ßÃ±°Ì¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥ê¥¹¥Êー¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊ¿Á³¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôËü±ßÃ±°Ì¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥ÊーÆ±»Î¤Î¶¥Áè¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤°¤ËÎä¤á¤ÆÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Þ¤ä¹ñÌ±Åª¥ïー¥É¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È¿ä¤·³è¡É¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£¿ä¤¹¤Û¤¦¤â¿ä¤µ¤ì¤ë¤Û¤¦¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢¨¡Ö½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Îµ»ö¤ä¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤«X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§
shueisha.online.news@gmail.com
X¡ÊµìTwitter¡Ë
@shuon_news¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ