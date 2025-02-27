「侍タイムスリッパ―」

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Amazonは、Prime Video3月の配信情報を公開。社会現象になった「侍タイムスリッパ―」や最強養蜂家の復讐劇「ビーキーパー」、「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」などを見放題配信。1974年放送の「宇宙戦艦ヤマト」シリーズも見放題配信される。

昨年8月の単館上映から口コミで話題となり、全国375館に拡大し、第48回日本アカデミー賞優秀作品賞を含む7部門を受賞したインディーズ映画「侍タイムスリッパ―」が3月21日より見放題最速配信。現代にタイムスリップした幕末の侍(山口馬木也)が磨き上げた剣の腕を頼りに撮影所の門をたたき、時代劇の「斬られ役」として奮闘する姿を描いた時代劇コメディ。

山中瑶子が監督・脚本を手がけ、河合優実が主演し、現代の若者の恋愛や人生観を鋭い視点で描いた「ナミビアの砂漠」は、3月7日より見放題独占配信。自分が何を求めているか分からず、いつも無気力で、やり場のない気持ちを抱えた平凡な主人公カナが「自分」を探して必死にもがく様を瑞々しく克明に描く。

「ナミビアの砂漠」

(C)2024『ナミビアの砂漠』製作委員会

海外映画では、怒りに燃える天下無双の養蜂家(ビーキーパー)をジェイソン・ステイサム氏が演じる「ビーキーパー」を3月12日より独占配信。詐欺グループに全財産をだまし取られ自ら命を絶った恩人の復讐のために立ち上がった養蜂家のアダム・クレイが、世界最強の秘密組織「ビーキーパー」に所属していた独自の情報網を駆使して詐欺グループのアジトを突き止め、単身乗り込んだ末にビルごと爆破し、「害虫」を怒涛の勢いで駆除していく。

「ビーキーパー」

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「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」は3月3日より見放題配信。テレビアニメ第4期で描かれた春高第2回戦稲荷崎高校戦に続くストーリーで、原作の中でも人気の高いエピソードである、主人公・日向が属する烏野高校と因縁のライバル・音駒高校の試合「ゴミ捨て場の決戦」が描かれる。

「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」

(C)2024「ハイキュー!!」製作委員会 ©古舘春一／集英社

昨年9月より全国5都市10公演が行なわれた全国アリーナツアー「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」より11月13日実施のKアリーナ横浜公演の模様を、3月17日から独占配信。ライブでは最新アルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などを披露。さらに、新曲「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」や「Stand By You」を演奏している。

「Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」

スポーツでは、3月5日、6日に行なわれる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ」や、15日、16日に東京ドームで行なわれるシカゴ・カブス、ロサンゼルス・ドジャースと読売ジャイアンツ、阪神タイガースとのプレシーズンゲームと、18日、19日に開催されるシカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースとのMLB開幕戦の全試合をライブ配信する。

【映画(日本)】 3月1日(土)『銀河鉄道の父』『はい、泳げません』『花束みたいな恋をした』『わたしのお母さん』3月7日(金)『アルプススタンドのはしの方』『ナミビアの砂漠』 ＊見放題独占配信『まる』 ＊独占配信3月14日(金)『私にふさわしいホテル』 ＊独占配信『ヤッターマン』3月21日(金)『侍タイムスリッパ―』 ＊見放題最速配信3月28日(金)『おしょりん』『逃げきれた夢』【映画(海外)】 3月1日(土)『ヴェノム』『ヴェノム：レット・ゼア・ビー・カーネイジ』『ゴーストバスターズ／アフターライフ』『サンクスギビング』 ＊見放題最速配信『スパイダーマン』『スパイダーマン2』『スパイダーマン3』『アメイジング・スパイダーマン2』『スパイダーマン：ホームカミング』『スパイダーマン： ファー・フロム・ホーム』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』『スパイダーマン：スパイダーバース』『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』『マダム・ウェブ』 ＊見放題最速配信『ダイバージェント』『ダイバージェントNEO』『ダイバージェントFINAL』『ハンガー・ゲーム０』3月5日(水)『オペラ座の怪人 デジタルリマスター』3月6日(木)『ザ・フラッシュ』 ＊見放題独占配信 Amazon Original『ピクチャー･ディス ～運命のデート～』(Picture This／イギリス) ＊午後5時から独占配信『フォールガイ』3月7日(金)『ザ・ホエール』『プー あくまのくまさん』3月8日(土)『ゴーストバスターズ／フローズン・サマー』 ＊見放題最速配信3月12日(水)『ビーキーパー』 ＊独占配信3月14日(金)『恋するプリテンダー』 ＊見放題最速配信 Amazon Original『ビー・ハッピー ～羽ばたけ 夢の舞台で～』(Be Happy／インド)＊午前3時半から独占配信3月15日(土)『ピーターラビット』『ピーターラビット2／バーナバスの誘惑』3月19日(水)『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』『シチリア・サマー』『悪い子バビー』3月20日(木・祝) Amazon Original『タイラー・ペリーのデュプリシティ 嘘と裏切り』(Tyler Perry's Duplicity／アメリカ) ＊午後4時から独占配信3月21日(金)『若草物語』3月25日(火)『ターミネーター４』3月27日(木) Amazon Original『ホランド』(Holland／アメリカ) ＊午後4時から独占配信『モンキーマン』3月31日(月)『アビゲイル』【映画(韓国)】 3月12日(水)『密輸 1970』 ＊見放題独占配信3月19日(水)『野球少女』『母なる証明』『殺人の追憶』『ほえる犬は噛まない』【アニメ映画(日本)】 3月1日(土)『映画大好きポンポさん』『駒田蒸留所へようこそ』3月2日(日)『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』 ＊見放題最速配信3月3日(月)『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』【テレビドラマ(日本)】 3月1日(土)『華麗なる一族』『湊かなえ「落日」』【テレビドラマ(海外)】 3月1日(土)『NCIS: ハワイ』シーズン23月13日(木) Amazon Original『ホイール･オブ･タイム』(The Wheel Of Time／アメリカ)シーズン3 ＊午後4時から独占配信3月27日(木) Amazon Original『ボッシュ: 受け継がれるもの』(Bosch: Legacy／アメリカ)シーズン3 ＊午後4時から独占配信3月31日(月)『S.W.A.T.』シーズン1～5【テレビドラマ(韓国)】 3月31日(月)『離婚保険』 ＊独占配信【テレビドラマ(中国)】 3月４日(火)『凌雲志～愛と正義に生きた英雄～』(#1~#14)【テレビアニメ(日本)】 3月14日(金)『宇宙戦艦ヤマト』シーズン1～3【ドキュメンタリー(海外)】 3月6日(木) Amazon Original『勝利のために：全米女子サッカーリーグ』(For The Win: NWSL／アメリカ)シーズン1 ＊午後4時から独占配信【音楽(日本)】 3月17日(月)『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice』 ＊独占配信【スポーツ(日本)】 3月5日(水)『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 ＊午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)3月6日(木)『ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs オランダ』 ＊午後6時から独占ライブ配信(地上波を除く)3月15日(土)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs シカゴ・カブス ＊午前11時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs ロサンゼルス・ドジャース ＊午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)3月16日(日)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 阪神タイガース vs ロサンゼルス・ドジャース ＊午前11時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』プレシーズンゲーム 読売ジャイアンツ vs シカゴ・カブス ＊午後6時30分から独占ライブ配信(地上波を除く)3月18日(火)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス＊午後6時30分からライブ配信3月19日(水)『MLB Tokyo Series presented by Guggenheim』開幕戦 ロサンゼルス・ドジャース vs シカゴ・カブス＊午後6時30分からライブ配信3月29日(土)『MLB レギュラーシーズン』 ＊ライブ配信毎週土曜日・日曜日に日本人選手が出場予定の試合の1試合をライブ配信(年間合計54試合)