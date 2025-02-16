¡Ö¥¯¥¹¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤«¤é¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡×³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÇÂáÊá¤ÎÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÈËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡É
¡Ò¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Î²È¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¾®³Ø¹»¤Ç¥¤¥¸¥á¤é¤ì¤Æ¤âÉã¡¦¶¶ÄÞ¸ù¤Ë¤Ï¸À¤¨¤º¡Ä¡ÈÍÌ¾¿Í¤ÎÂ©»Ò¡É¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¶ìÇº¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡2017Ç¯6·î2Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¡£Ä¨Ìò1Ç¯6¥«·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½3Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤ËÍ±Í½´ü´Ö¤òËþÎ»¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ÍÂ¸¾É¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úµ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¡Û¤½¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¡ÄÉã¡¦¶¶ÄÞ¸ù¤µ¤ó¤È¶¶ÄÞÎË¤µ¤ó¤Î¡È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞ¸ù¡Ê83¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÈà¤Ë¡¢½çÄ´¤À¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¶È¤ËÎ©¤Á¹þ¤á»Ï¤á¤¿°Å±À¡¢¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°¤È³ÐÀÃºÞ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¶¶ÄÞÎË¤µ¤ó ©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
Æ±´ü¤¬¤É¤ó¤É¤ó¼çÌòµé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾Ç¤ê
¡½¡½¹â3¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¡¢20ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¶¶ÄÞÎË¡Ê°Ê²¼¡¢¶¶ÄÞ¡Ë¡¡ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢2010Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤«¤é»Å»ö¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ëÌò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ã±È¯¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤ªÏÃ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªÏÃ¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊª¸ì¤Î¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿É¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼çÌòµé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡ÖÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½¼çÌòµé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Æ±´ü¤Ï¡¢¥°¥Ã¥É¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥¬¥¤Åª¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤½¤â¤½¤â¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¼«Ê¬¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Û¤ó¤È¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥é¤äÊ·°Ïµ¤¡¢±éµ»¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤Ã¤Á¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡½¡½ÃÏÆ»¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÇÐÍ¥¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤½¤¦»×¤¨¤Ê¤¤¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼þ¤ê¤ÎÂç¿Í¤¬¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡£¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤¤ºîÉÊ½Ð¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÇÐÍ¥¤ò¼¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡£¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£
Í§Ã£¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ä´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿·Ð°Þ
¡½¡½Ýµ¡¹¤È¡£
¶¶ÄÞ¡¡²Ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÔËþ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤³¤ÇÊ³µ¯¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉå¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÊÈ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Þ¤º¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°¤ò¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤µ¤Ã¤ÏÃ¤·¤¿¡¢¤½¤Îº¢¤ÎÍ§Ã£Ï¢Ãæ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ç¸À¤¦¤È´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£Í§Ã£¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹´¶¤¸¤Ç¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤½¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤â¤É¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½³ÐÀÃºÞ¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¡£ºÇ½é¤Ï¡¢ßÕ¤ê¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤·¤¿¡ÊÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä»ÅÁð¡Ë¡£
³ÐÀÃºÞ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Ï¥¤¥±¤ë¤Û¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡½¡½¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÏÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥×¥¹¥Ã¤ÈÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤«¡©
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ì¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥×¥¹¥Ã¤È»É¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°¤ò´«¤á¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢³ÐÀÃºÞ¤ÎÆþ¤Ã¤¿Ãí¼Í´ï¤ò¥×¥¹¥Ã¤È»É¤·¤Æ¤¤¿Í§Ã£¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¶¶ÄÞ¡¡¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢È¿¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Þ¤Ç¡¢ÌôÊª¤¬Ì¢±ä¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÌôÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¿»Ò¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡½¡½¥×¥¹¥Ã¤È»É¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸ú¤ÌÜ¤¬¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¹âÍÈ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²÷³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤Ë¤â¤«¤âËº¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¤¢¡¢°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Ï¥¤¥±¤ë¤Û¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½³ÐÀÃºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤³¤«¤éÊá¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢5Ç¯¤¯¤é¤¤¡£
¡ÖÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×³ÐÀÃºÞ¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½ºÇ½é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç2²óÌÜ¤ò¡£
¶¶ÄÞ¡¡2¡¢3¥«·î¸å¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¡Ö¤ä¤ë¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤ó¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£2²óÌÜ¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¹âÍÈ´¶¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡£
¡¡¥ë¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤â¡¢¤½¤â¤½¤â»Å»ö¤ÎÁ°¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÌô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þÅÀ¤Ç¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½Ìë¤Ë³ÐÀÃºÞ¤òÂÇ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë¿²¤ëÆü¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤È¡¢ÉáÄÌ¤ËÊë¤é¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢²È¤ÇË½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÂÐ½è¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¡¢Ê¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ïÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤âÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢Çã¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤Ë¤ª¶â¤òÅÏ¤·¤ÆÊ¬¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Çä¿Í¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤ëÍ§Ã£¤«¤éËôÇã¤·¤Æ¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»Ò¤âÌÙ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤ó¤ÈÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÊ¬¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£
»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌôÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥Ð¥³¤È¤«¼ò¤Ã¤Æ¡£
¶¶ÄÞ¡¡¥¿¥Ð¥³¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£¼ò¤Ï°û¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ò¼«ÂÎ¤è¤ê¤â°û¤ß¤Î¾ì¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼Åª¤Ê¤â¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥Ó¥Á¥Ó°û¤ó¤À¤ê¡£
¡½¡½¤Ê¤Ë¤«¤Ë¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡Ê°ÍÂ¸¡Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¶¶ÄÞ¡¡°ÍÂ¸¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤ë¤È¤«¤Ï¤ï¤ê¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤¢¤ëÊÛÅö¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤«¤É¤¦¤«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Â¾¤Î°ÍÂ¸¾É¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ÌôÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ã¤·¤¤¾ï½¬À¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£»Å»ö¤Î¹ç´Ö¡¢·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌôÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³ÐÀÃºÞ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å»ö¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆóÌÌÀ¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤¤¤¤»Ò¤Î¼«Ê¬¤È¡¢ÌôÊª¤Ç¤½¤³¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¼«Ê¬¤È¤¤¤¦¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ5Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤ª¶â¤òÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤»×¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¡×ÌôÊª»ÈÍÑ¤òÂ³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤ì¤ëÌò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¯¤ÆÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡©
¶¶ÄÞ¡¡¤¤¤Þ¡¢É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤â¸¶°ø¤Î1¤Ä¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤ÀÅö»þ¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ã±½ã¤Ë³Ú¤·¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Ìô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Å»ö¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯½çÄ´¤ÇË»¤·¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ìô¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£´Ö¤¬¶õ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²Ë¤È¤«·ä¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î²Ë¤ä·ä´Ö¤òËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÌôÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Ê¬¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é¤âÁ´ÉôËº¤ì¤ÆË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ìô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¶â¤òÅÏ¤»¤Ð¤¤¤¤»×¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡£
1²ó¤Ç»È¤¦ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡Ä»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡½¡½¾ï½¬À¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÌ¤ÏÁý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¾ï½¬À¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤Ç»È¤¦ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·î¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»õ»ß¤á¤¬¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¤Î·¹¸þ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£·î1¤È¤¤¤¦ÉÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤ÇÅ®¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¡¡¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸ÀÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤Û¤ó¤È¡¢´é¤È¤«³°¸«Åª¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Áá¡¹¤ÈÆþ±¡¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ÉÇÑ¿Í¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌôÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿5Ç¯´Ö¡¢ºá°´¶¤ä¶²ÉÝ´¶¤ÏÊú¤«¤º¡©
¶¶ÄÞ¡¡¶²ÉÝ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬ÌôÊª¤ÇÂáÊá¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¹âÃÎ¡ÊÅìÀ¸¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¡£
¡½¡½¡Ö·Ù»¡¤äËãÌô¼èÄù°÷¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤´¤È¤¤¬¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£
¡¡¹âÃÎ¤µ¤ó¡¢À¶¸¶¡ÊÏÂÇî¡Ë¤µ¤ó¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ç¡Ù¤Ç¡È¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¡É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ùÅÄ¡Ê¤¢¤¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¤¹¤´¤¤¸ª½ñ¤¤ÎÊý¡¹¤ÎÌôÊª»ÈÍÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤Ê¤ó¤ÆÌµÌ¾¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
´À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢¸¸³Ð¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡ÄÌôÊª»ÈÍÑ¤Ç¿´¿È¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡ÈÊÑ²½¡É
¡½¡½·î1¤ÎÌôÊª»ÈÍÑ¤À¤È¡¢¿´¿È¤ÎÊÑÄ´¤ÏÀ¸¤¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¹çË¡¥É¥é¥Ã¥°¤Î¤Û¤¦¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï°¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´À¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢Éô²°¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ´À¤òÎ®¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ÈÂÎ¤ÎÆ÷¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤«Ê¹¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¶¶ÄÞ¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸¸³Ð¤Ê¤É¤â¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£
¶¶ÄÞ¡¡²¿²ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¤¬¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Ã¤Á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸¸³Ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÁê¼ê¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£
¡¡À³Ê¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤ËÅö¤¿¤ê»¶¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤¼¤ó¤¼¤óÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡½¡½ÌôÊª¤ò¤ä¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ½Ð¸þ¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢º£Æü¤É¤¦¡©¡×¡Ö¤¤¤Þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¡×¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Íí¤¬Íè¤Æ¡Ö¤ä¤á¤È¤¯¤ï¡×¤ÈÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡Ö¤¢¤¢¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×·Ù»¡¤ËÆ§¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·
¡½¡½¤½¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢2017Ç¯6·î2Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¶¶ÄÞ¡¡¤è¤¯Ê¬¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§Ã£¤È¤Ï°ã¤¦ÊÌ¤ÎÍ§Ã£¤¬¡¢¡Öº£Æü¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤½¤³¤Ø·Ù»¡¤¬Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ç¤¹¤«¡£
¶¶ÄÞ¡¡¸å¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÂáÊá¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¡£
¶¶ÄÞ¡¡¹âÃÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂáÊá¤Ë¤è¤Ã¤Æ²òÊü¤µ¤ì¤¿Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÎäÀÅ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¶¶ÄÞ¡¡ÎäÀÅ¤Ö¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Æâ¿´¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡¢¿ÍÀ¸½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢ÂáÊá¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌô¤â¥¥Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¼ê¾û¤Ï¡£
¶¶ÄÞ¡¡³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢Êá¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ïºë¶Ì¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÇÃÛÃÏ½ð¤Þ¤ÇÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡á»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡Ò¡ÖÎ±ÃÖ½ê¤Ç¶¶ÄÞ¸ù¤ÎÂ©»Ò¤È¥Ð¥ì¤Æ¡Ä¡×¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×³Ð¤»¤¤ºÞ¤ÇÂáÊá¤ÎÇÐÍ¥¡¦¶¶ÄÞÎË¡Ê38¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡È¤É¤óÄì¡É¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡ÊÊ¿ÅÄ Íµ²ð¡Ë