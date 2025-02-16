Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö»£¤êÅ´¡×¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡©¡¡¥é¥Ã¥»¥ë¼Ö¤Î¶ÛµÞÄä¼Ö¡¢ÀþÏ©¾å¤Ë¡ÖÀã¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡×¤ò»ý¤Á¹þ¤àºá
ËÌ³¤Æ»ËÌÉô¤ÎÄ®¤ÎÀþÏ©¾å¤ËÀã¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡¢½üÀãºî¶È¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥é¥Ã¥»¥ë¼Ö¡×¤¬¼êÁ°¤Ç¶ÛµÞÄä¼Ö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Àã¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦Èþ¿¼Ä®¤ÎJR½¡Ã«Àþ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î1Æü¡¢Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤ÎÀã¤¬ÀþÏ©¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë±¿Å¾¼ê¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¼êÁ°¤ÇµÞÄä¼Ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢ÀþÏ©¾å¤ËÀã¤ÏÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àã¤ò¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤¹¥é¥Ã¥»¥ë¼Ö¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¡¢ÀþÏ©³°¤«¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤â¤·¼ÂºÝ¤ËÀã¤òÀþÏ©¾å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏË¡Åª¤Ë¤É¤ó¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Å´Æ»¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¹ÃËÜ¹¸·¼ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¡ÖÎó¼Ö±ýÍè´í¸±¡×¤ä¡Ö¶ÈÌ³Ë¸³²¡×¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢JRËÌ³¤Æ»¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤¹Ç÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¼Ô¤«¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢Îó¼Ö±ýÍè´í¸±¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Îó¼Ö±ýÍè´í¸±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ºË¡125¾ò¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿ºá¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ÈÎó¼Ö¤ÎÃ¦Àþ¤äÅ¾Ê¤¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´üÄ¨Ìò¤È¤¤¤¦½Å¤¤·ºÈ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö½Åºá¡×¤Ç¤¹¡£Å´Æ»»ö¸Î¤¬¤Ò¤È¤¿¤Óµ¯¤¤ë¤È¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Îºá¤Ï¡Ö´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿ÃÊ³¬¡×¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾Á°¤ÇÎó¼Ö¤¬Ää»ß¤·¤ÆÈï³²¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â½èÈ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½üÀã¼Ö¤Ê¤Î¤À¤«¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
JRËÌ³¤Æ»¤¬¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¿¤·¤«¤ËÀþÏ©¾å¤ÎÀã¤Ï¿Í°ÙÅª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀþÏ©¾å¤Ë50¥»¥ó¥Á¤Î¸ü¤µ¤ÎÀã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ã¦Àþ¤Î´í¸±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»»ö¸ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¡¢JR¾å±ÛÀþ¤Ç2005Ç¯¡¢30¡Á40¥»¥ó¥ÁÄøÅÙ¤ÎÀÑÀã¤Çº£²ó¤ÈÆ±¤¸·¿¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¼°½üÀãµ¡´Ø¼Ö¡ÊDE15·Á¡Ë¤¬Ã¦Àþ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿»öÎã¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½üÀãÁ°¤ÎÀþÏ©¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¹ßÀã¤·¤¿Àã¤¬°ìÄê¤Î¸ü¤ß¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ¼«Á³¤ÊÀã²ô¤¬ÀþÏ©¾å¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¾ã³²Êª¤¬Àã¤ËËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é±¿Å¾»Î¤ÏÎó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤ò»ß¤á¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢Ã¦Àþ¤Î´í¸±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å´Æ»¤Î±¿¹Ô¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¤Îºá¡Ê·ºË¡233¾ò¡¦234¾ò¡¢3Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨Ìò¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÍýÍ³¤ÎÇ¡²¿¤òÌä¤ï¤º¡¢ÀþÏ©¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¡¢Å´Æ»±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îºá¡Ê1Ëü±ß°Ê²¼¤Î²ÊÎÁ¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¡Ö»£¤êÅ´¡×¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á
¡½¡½º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊ£¿ô¤Î»£±Æ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬Àã¤òÀþÏ©¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆ°²è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÜ·â¼Ô¤ÎÏÃ¤«¤éÈÈ¿Í¤¬¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö»£¤êÅ´¡á°¡×¤È¤¤¤¦¼õ¤±»ß¤áÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¡Ö»£¤êÅ´¡×¤Ï¡¢¤´¤¯°ìÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â°×¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·òÁ´¤Ë¡Ö»£¤êÅ´¡×¤ò³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤Ê¤É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤·¤â±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤´¤¯¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Å´Æ»¼Ì¿¿¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÎó¼Ö¤ÎÆÃÀ¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀã¤òÃÖ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»öÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»£¤êÅ´¡×¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤ò¸Ü¤ß¤º¤Ë¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¿ÎÑÍýÅª¤Ê¹ÔÆ°¤¬½°ÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å´Æ»»ÜÀß¡Ê¥í¡¼¥×¡Ë¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¡¢ÌÚ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÄÌ¹Ô¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤ÆÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¦¡¦¡¦¤Ê¤ÉËçµó¤Ë²Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ËÇò¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤Þ¤Çºî¤ê½Ð¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿µõ¹½¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿¿¼Â¤ò¼Ì¤¹¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ëÃ±¤Ê¤ë²èÁü¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤È¸Æ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É¡¢À¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ²Ã¹©¤·¤¿²èÁü¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÙËâ¤Ê¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÎÏ¤º¤¯¤Ç¼è¤ê½ü¤«¤º¡¢AI¤Ç¾Ãµî¤·¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤Ê¬¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ç¹¥¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àã¤ò¹ë²÷¤Ë¤Ï¤ÍÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÂçÀã¤ÎÆü¤òÂÔ¤¿¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤á¤°¤ê²ñ¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¿¼Â¤ò¼Ì¤·¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àã¤òÀþÏ©¾å¤ËÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÍÑ¸ì¤Ç¸À¤¦¥Á¡¼¥È¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£AI¤Ç¸½¼Â¤È¸«Ê¶¤¦¤è¤¦¤Ê²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Î¤È¤É¤³¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤ò¤½¤Î¾ì½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
¹ÃËÜ ¹¸·¼¡Ê¤³¤¦¤â¤È¡¦¤¢¤¤Ò¤í¡ËÊÛ¸î»Î
Íý·Ï½Ð¿È¤ÎÊÛ¸î»Î¡¦ÊÛÍý»Î¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£´Ý¤ÎÆâ¤ËËÜÉô¤ò¤ª¤¯¡Ö¹ÃËÜ¡¦º´Æ£Ë¡Î§²ñ·×»öÌ³½ê¡×¡Ö°ËÆ£¡¦¹ÃËÜ¹ñºÝ¾¦É¸ÆÃµö»öÌ³½ê¡×¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¡£ÀìÌç¤ÏÃÎÅªºâ»ºË¡¤Ç¡¢Ãøºî¸¢¤ÈÆÃµö¡¦¾¦É¸¤ËÌÀ¤ë¤¤¡£Å´Æ»¤ËÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¯¡¢´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Öº¬ÉÜÀî¡×±Ø¶á¤¯¤ËÆÃµö»öÌ³½ê¤Î¾®ÅÄ¸¶¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§¹ÃËÜ¡¦º´Æ£Ë¡Î§²ñ·×»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://ksltp.com/