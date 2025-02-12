¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¾ï»þÈÎÇä¤ò·èÄê¡¢¿Íµ¤ÂÞ¤á¤ó¤¬¡È¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡É¤Ë¡¢3·î3Æü¤«¤éÄÌÇ¯È¯Çä/ÅìÍÎ¿å»º
ÅìÍÎ¿å»º¤Ï2025Ç¯3·î3Æü¡¢¥«¥Ã¥×Æþ¤êÂ¨ÀÊÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¥¨¡¼¥¹¥³¥Ã¥¯¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×1.5ÇÜ ¥¬¥ê¥Á¡¼ ¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×¡Ö¥Ð¥¿¥Á¡¼ Ì£Á¹¥Á¥²¥é¡¼¥á¥ó¡×1·î20ÆüÈ¯Çä¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯Ž¥¥Á¡¼¥ºŽ¥¥Ð¥¿¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈÇØÆÁ&Ç»¸ü¡É¤Ê¿·¾¦ÉÊ
107g(ÌÍ90g)¡¢ÀÇÊÌ236±ß¡£Á´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Ž¥ÎÌÈÎÅ¹Ž¥°ìÈÌ¾®ÇäÅ¹¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
¥«¥Ã¥×Æþ¤êÂ¨ÀÊÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢ÅìÍÎ¿å»º¤ÎÂÞÆþ¤ê¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð 3¿ÍÁ°¡×¤ò¡¢¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤Î¡È¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡É¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£2023Ç¯8·î¤È2024Ç¯8·î¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢º£²ó¤«¤é¤Ï¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄÌÇ¯ÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
ÅìÍÎ¿å»º¤ÎÂÞÆþ¤ê¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð 3¿ÍÁ°¡×¤Ï¡¢¡Ø¤´²ÈÄí¤Ç¤â´ÊÃ±¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯Ä´Íý¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢1975Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£¥½¥Õ¥È¤Ç¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÌÍ¤ÈÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð 3¿ÍÁ°¡×
°ìÊý¡¢¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¤Î¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥â¥Á¥â¥Á´¶¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÍø¤«¤»¤¿Ê´Ëö¥½¡¼¥¹¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¤¢¤ª¤µ¤È¹ÈÀ¸Õª¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¾åÌÌ¤Ë¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ë¥ÉÌÍ¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð 3¿ÍÁ°¡×¤Î¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò3¤ÄÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Ã¥×¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¾Æ¤½¤Ð¡×