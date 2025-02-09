¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡ÈÄ¦Áü¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¥¨¥¸¥×¥È´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥é¥à¥»¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à at CREVIA BASE Tokyo¡ÊË½§¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È»Ë¾å¡ÈºÇ¤â°ÎÂç¤Ê²¦¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¡Ê¥é¥à¥»¥¹2À¤¡Ë¤È¤½¤Î»þÂå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤Î»êÊõ180ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¨¥¸¥×¥ÈÀ¯ÉÜ¸øÇ§¤È¤·¤Æ²áµîºÇÂçµé¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤¢¤ëËÜÅ¸¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É5²ñ¾ì¤Ç¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Æ200Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£¥¢¥¸¥¢½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢1·î23Æü¤Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
È¯É½²ñ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¹Í¸Å³Ø¤ÎÉã¡×¤È¤µ¤ì¤ë¸µ¹Í¸ÅºÇ¹âÉ¾µÄ²ñ»öÌ³ÁíÄ¹¡¦¸µ¹Í¸ÅÃ´Åö¹ñÌ³Âç¿Ã¤Î¥¶¥Ò¡¦¥Ï¥ï¥¹»á¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¦Áü¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¾¾Èø½Ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¦Áü¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿Í¤ÎÄ¦Áü¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö´é¤â·ë¹½»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ·Á¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£¾¾Èø¤â¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÆù¤ÎÉÕ¤Êý¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍç¤È¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¼¤¯ð÷¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅÄ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÄ¦Áü¤ÏÂçº×»Ê¡¦¥é¥Í¥Õ¥§¥ë¡¢¾¾Èø¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÄ¦Áü¤Ïº×»Ê¡¦¥«¥¢¥Ú¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬¾å»Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¼ÂºÝ¤ÎËÍ¤é¤Î´Ø·¸À¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤¬·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥Ö¡¦¥·¥ó¥Ù¥ë¿ÀÅÂ¡×¤È¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎºÊ¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤ÎÊè¤ò½ä¤ëVRÂÎ¸³¡£°ìÂÀè¤Ë±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤ËË×ÆþÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÄ¹ÅÄ¡Ë¡¢¡Ö¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÆ÷¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¾¾Èø¡Ë¤È¡¢´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¾®ÃÓÃÎ»ö¤«¤é¤â¡¢¡Ö¡ÊÄ¦Áü¤Ë¡Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡£¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÈT¥Ý¡¼¥º¡É¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢Ìó47Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤¿¡¢¥é¥à¥»¥¹2À¤¤Îµ®½Å¤Ê´½¡£¡ÖÌÚÀ½¤Î´½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤ÈÌÚ´½¤Î¼Ì¿¿¤Ë¸«Æþ¤ëÄ¹ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¯¸«¤¿¤éÈýÌÓ¤È¸ý¤Î¤È¤³¤í¤¬¡ÄT¡ª¡×¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¡ÈT¡É¤òÈ¯¸«¡£¾¾Èø¤â¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×T¤Ã¤Æ¤³¤È?!¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¡ÖºÇ¸Å¤ÎT¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤ÏTÅ¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä¹ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
µ¼ÔÈ¯É½²ñ¸å¡¢¸ÄÊÌ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡£¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¿ÍÉ÷¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¼«¿È¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÂçº×»Ê¤ÎÄ¦Áü¤¬¾åÈ¾¿ÈÍç¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¬¥Á¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£¾¾Èø¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤Èð÷¤¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Ë1²ó¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
Æó¿Í¤Î°áÁõ»Ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüÍè¾ì¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¥¨¥¸¥×¥È¿Í´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾Èø¤Ï¡¢¡Ö»÷¤Æ¤ë¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ê¥¨¥¸¥×¥È´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ë¤¶¤ï¤¶¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜ¾ì¤ÎÊý¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿Ê¬ËÜÅö¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Ä¹ÅÄ¤â¡Ö¡Ê¥¨¥¸¥×¥È¤Î¿Í¤Ë¡Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£¾¾Èø¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÈÂ¼ºî¼£»á¤¬½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¿ÀÈëÅª¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ä¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¡ÖÄ¦Áü¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼«µÔÅª¤ËÍí¤á¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÂÀè¤Ë¸«¤¿¡Ö¥¢¥Ö¡¦¥·¥ó¥Ù¥ë¿ÀÅÂ¡×¤È¥é¥à¥»¥¹Âç²¦¤ÎºÊ¡¢¥Í¥Õ¥§¥ë¥¿¥ê¤ÎÊè¤ò½ä¤ëVRÂÎ¸³¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Î¡Ê¥¢¥Ö¡¦¥·¥ó¥Ù¥ë¡Ë¿ÀÅÂ¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£
¾¾Èø¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÅö»þ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¡ËËèÈÕ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿±ã²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢Æ÷¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¤Ë¹Ô¤±¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤é²È¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤â°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤·¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤ªÊè¤ÎÃæ¡£Å¸Í÷²ñ¤Ï²Æ¾ì¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ç¤ªÊè»²¤ê¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾¾Èø¤Ë¡¢¡Ö¤¦¤ó¡£¤ªËß¤Ë¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¤âÆ±°Õ¡£¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥é¥à¥»¥¹¤Î¤ªÊè»²¤ê¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¾¾Èø¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿Ä¹ÅÄ¤À¤¬¡¢¾¾Èø¤Ï¡ÖÀäÂÐ¡¢Âç¾æÉ×¡ª¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¤«¤±¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤òµ¡¤Ë¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ø¤Î¶½Ì£¤ÏÊ¨¡¹¤È¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦°áÁõ¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÆó¿Í¡£
¤â¤Á¤í¤óÅ¸Í÷²ñ¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¡ÊÅ¸Í÷²ñ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ËËÜÅö¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾¾Èø¤¬ÏÃÂê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ó¡¢°ã¤¦¡£TÅ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£Æó¿Í¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤³¤Ë¤âT¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬T¤Îµ¯¸»¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Âç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤ÇÄ¹ÅÄ¤¬¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë±£¤ìT¤â¤¢¤ë¤Í¡×¤È¾¾Èø¤¬ÉÕ¤±Â¤¹¡£
»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÈT¡ÉÃµ¤·¤Ë¡¢¡ÖÅ¸Í÷²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤ÊT¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¡£¡Ö¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡È¥é¥à¥»¥¹Âç²¦Å¸¡É¡Ä¤¤¤ä¡¢Âç²¦¡ÈT¡É¤«¤Ê¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¡ÈT¡É¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢ËÜÅ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¨¥¸¥×¥È¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë´ÑµÒ¤â¡¢¡ÈT¡ÉÃµ¤·¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£