ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï±Êµ×£Í£Ö£Ð¤À¡ª¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖÈà¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤«¤é¡×
¡¡ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Î£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ç»Ê²ñ¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º»á¤È¸µÂç¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤¬£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£´Æü¡Ë¤Ë¡ÖÂçÃ«¤¬£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êÉ¬Í×¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆ¤ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥í¡¼¥º»á¤¬¡ÖÂçÃ«¤Ï²¿¤«¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡£º£µ¨¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð£³£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¸ÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ¤Ç¤â£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤ì¤ë¤«¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤Ï¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¤¥¨¥¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤È¤³¤¦²òÀâ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡££³£µËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°Æâ¤Ç£±£µ¿Í¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£µ°Ê²¼¤ÎÅê¼ê¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈà¤¬Ä¶¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤º¤È¤âÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ö¼Â¡£¥¥ã¥ê¥¢¹ç·×¤Ç£Ï£Ð£Ó¤¬£¹³ä£´Ê¬£¶ÎÒ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤¬£³¡¦£°£±¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ°Û¾ï¤Ê¿ô»ú¡£Èà¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£¸å¤ª¤½¤é¤¯Ã¯¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ë¡¼¥Õ»á¤ÏÂçÃ«¤¬¥ê¡¼¥°Æâ¤Î»°¿¶Î¨¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¡£¡ÖÈà¤¬Èà¤Ç¤¢¤ì¤Ð£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¡£Èà¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¶²¤é¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¹ø¤ò¤«¤±¡¢Èà¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ë´¶Ã²¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤«¤é¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤Î£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð¼õ¾Þ¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÄã¸Â¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¡Ø£³£°¡½£³£°¡Ù¤Ç£Å£Ò£Á¡Ü¤¬£±£°£°¤Ê¤é£Í£Ö£Ð¤Ï£¹£¹¡óÈà¤Î¤â¤Î¡×¡Ö£²£µËÜÎÝÂÇ¡¢£Ï£Ð£Ó£¸³ä£·Ê¬¡¢ËÉ¸æÎ¨£´°Ê²¼¤Ê¤é¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¡Ö£³£µËÜÎÝÂÇ¡¢£±£°£°ÂÇÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£³£³¡¢£±£°¾¡¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±Ç¯´Ö·ò¹¯¤Ê¤é£´ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤ÏÅ´ÈÄ¤À¤í¤¦¡£¡¡