JÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤¬¡ÖËÜÊª¡×¡¡18ºÐ¤Î°µ´¬µ»¤Ë¶Ã¤¡Ä¥¸¥ã¥ó¥×¢ª¥¿¡¼¥ó¢ªW¥¿¥Ã¥Á¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×
GÂçºå¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï²Æì¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î2Æü¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡5-5¡Ê45Ê¬¡ß4ËÜ¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¹âÂ´¤ÎÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤¬ÈäÏª¤·¤¿²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Áê¼ê¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤âµ»¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¯¤óËÜÊª¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤«¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡18ºÐ¤ÎÂçÊª¥ë¡¼¥¡¼¤¬Ì¥¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢3ËÜÌÜ¤Î13Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£Á°Àþº¸¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á¹þ¤ß¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¡£ÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼ê¤«¤é¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤·¥¿¡¼¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¡£¤µ¤é¤Ë²ÚÎï¤Ê¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¤«¤ï¤·¡¢±§º´Èþµ®»Ë¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤¿Î®¤ì¤«¤éFWÅâ»³æÆ¼«¤ÎÆÀÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¡ÖÌ¾ÏÂÅÄ¤¯¤óËÜÊª¡×¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¹»»þÂå¤«¤é°ïºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿GÂçºå¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆMFÆ²°ÂÎ§¡¢MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤é¤¬ÉÕ¤±¤¿¼ã¼ê¤Î¡È½ÐÀ¤ÈÖ¹æ¡É38¤òÇØÉé¤¤¡¢¥×¥í¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ì¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢´üÂÔ¤Î´ãº¹¤·¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë