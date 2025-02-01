¡ÖÄáÉÓ¤¬ÇþÃã¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤éµã¤¯¡×ÃæµïÁûÆ°¤ÎÍ¾ÇÈ¡¢¥¹¥·¥í¡¼ºï½ü¤Ë´§ÈÖÁÈ¤ÎµÙ»ß ¡È¼¡¤ÎÉÔ°Â¡É
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÊóÆ»¤Ïº£¤â¼ýÂ«¤»¤º¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³Æ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÃæµï»á¤ÈÄ¹Ç¯¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È½÷À¾åÇ¼¡É¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¡¢¤Û¤«Â¿¿ô
ÄáÉÓ¤Î»Å»ö¤Ë¡È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢º£Ç¯1·î23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Ãæµï»á¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò°÷¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï1·î27Æü¤«¤éÆüÉÕ¤ò¤Þ¤¿¤°¡È10»þ´ÖÄ¶²ñ¸«¡É¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡È¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤¤¡É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢1·î25ÆüÇÛ¿®¤Î¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ï¡¢Ãæµï»á¤¬Èï³²½÷À¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¾¯¤·Á°¡¢¼«Âð¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤âÈï³²½÷À¡¢¤Þ¤¿¥Ò¥í¥ß¤äÄáÉÓ¤Ê¤É¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï¡ØÊ¸½Õ¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡Ô¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤ÈÁá¡¹¤Ë¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤â1·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØDayDay.¡Ù½Ð±é»þ¤Ë¡È¡ÊÅÓÃæ¤Ç¡ËËÍ¤Ïµ¢¤Ã¤¿¡É¡ÈÄáÉÓ¤µ¤ó¤âµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÀâÌÀ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ë¡È¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¡É¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡1·î30Æü¡¢BS11¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄáÉÓ¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÌµ³Ø¡¡Äá¤Î´Ö¡Ù¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¡Ê2·î4ÆüÊüÁ÷²ó¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏBS11Â¦¤¬¡ØNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÔÈÖÁÈÊÔÀ®¾å¤ÎÅÔ¹ç¡Õ¡Ô°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤Èº£²ó¤ÎÊüÁ÷µÙ»ß¤Ï¡¢´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄáÉÓ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤Î¹¹ð¤Ï¡¢1·î28Æü¤´¤í¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFOOD & LIFE COMPANIES¤Ï¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¤Î¼èºà¤Ë¡Ô¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø¥¹¥·¥í¡¼¡Ù¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÈÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¡É¤È¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÊóÆ»¤Î±Æ¶Á¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÔÄáÉÓ¤ÎÇþÃã°û¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡Õ¤È·üÇ°¤¹¤ë¿Í¤â¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÔÄáÉÓ¤ÎÇþÃã¡Õ¤È¤Ï¡¢ÄáÉÓ¤¬¹¹ðµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£±à¤Î¡Ø·ò¹¯¥ß¥Í¥é¥ë¤à¤®Ãã¡Ù¤ò»Ø¤¹¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¡È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÄáÉÓ¤¬¤¤¤ëÇþÃã¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢
¡ÔÇþÃã¤Î¥é¥Ù¥ë¤«¤éÄáÉÓ¤µ¤ó¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤«¡Õ
¡ÔÇþÃã¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÇã¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¹ßÈÄ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Õ
¡ÔÄáÉÓ¤¬ÇþÃã¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤éµã¤¯¡Õ
¡ÔÄáÉÓ¤µ¤ó¤òÌÜ°õ¤ËÁª¤ó¤Ç¤¿¤«¤é¡¢¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ä¥Ò¥í¥ß¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ãæµï»á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤È¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤ò¿©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ë¶ÈÂ¦¤âÂÐ±þ¼¡Âè¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤¹²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ä¤é¤¤Î©¾ì¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡©