¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¼Í¹¬À¡¡ºÇ¶á¤Î¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ÏÂÇ¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
ºòÇ¯12·î²¼½Ü¤Ë¡¢°ÊÁ°ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Á¥¹¥í¹¶Î¬¥µ¥¤¥È¤Î¸µ¾å»Ê¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¾®´ä¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Á¥¹¥íÀìÌçÅ¹¤Ë½Ð¸þ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸µ¾å»ÊÛ©¤¯¡¢ÅöÆü¤Ï¤«¤Ê¤êÀßÄê¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ÇÈà¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Â¸Ê¬¤ËÍ·µ»¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ¾å»Ê¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¢1¿Í¤ÇÃêÁª¤«¤éÊÂ¤Ö¤Î¤â¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤¢¤È¡¢ÃëÈÓ¤È¤«1¿Í¤Ç¿©¤Ù¤ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬µ¤»ý¤Á¤âÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¤·¡£¼ÂºÝ¡¢³«Å¹3»þ´ÖÁ°¤Ë¤ÏÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤â¤¢¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ë¤Ä¤Ö¤·Í×°÷¤È¤·¤Æ¾¤´¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
·ë²Ì¤«¤é¸À¤¨¤ÐËÍ¤¬ºÂ¤Ã¤¿Âæ¤Ï¡¢ATÀÄÅ·°æ¤Î¼Í¹¬À¤¬°ÛÍÍ¤Ë¹â¤¤¥¹¥Þ¥¹¥í¡£µ¿»÷¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¤ä¤¿¤éÅö¤¿¤ë¤¬´Î¿´¤ÎAT¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÀßÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï4°Ê¾å¤Î¼¨º¶¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢ÀßÄê4¤ÏÊÌ¤Ë¹âÀßÄê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ä¡Ä¡£
36,000±ß¤°¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÈAT¤ËÆþ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é5,000Ëç¤°¤é¤¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î½ªÈ×¼ºÂ®¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Û¤È¤ó¤É¥È¥ó¥È¥ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¸µ¾å»Ê¤Ï¥¸¥ã¥°¥é¡¼¤Ç´°Á´¤Ë6¤À¤í¤È¤¤¤¦Âæ¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢ÊÄÅ¹¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ4,000Ëç°Ê¾å½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀßÄê¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÆü¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤â¡¢Å¸³«¤¬°¤¤¤È½éAT¤Þ¤Ç¤Ë36,000±ß¤â»È¤¦±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤À¡£
¤½¤ÎÂæ¤Î¥³¥¤¥óÃ±²Á¤¤¤¯¤Ä¤À¤è¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È3.2±ß¡£¥³¥¤¥óÃ±²Á¤ÏÄã¤±¤ì¤ÐÄã¤¤¤Û¤É¼Í¹¬À¤âÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¡Ö¤¨¡©¡¡¤³¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤¤Î¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤È¤Û¤É»ÛÍÍ¤Ë¡¢º£¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯½é´üÅê»ñ¤¬¤«¤«¤ëÂæ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
º£¤ÎÂæ¤ÏË°¤¤ë¤Þ¤ÇÂÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈºâÉÛ¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤
ÀèÆü¡¢5¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¡ÚÈáÊó¡ÛºÇ¶á¤Î¥Ñ¥Á¡õ¥¹¥í¡¢¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë£÷£÷£÷£÷¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥ì¼ç¤Ï¸½¾õ¤Î¥Û¡¼¥ëÀßÃÖÂæ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
ËÜÊ¸¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Ä»þ¡¡5ËüÆþ¤ì¤Æ10¡Á20ËüÉé¤±¡¡Éé¤±¤ë»þ¡¡10ËüÉé¤±¡¡¤³¤ì¤¬¥Ç¥Õ¥©¤ÊÌÏÍÍ¡¡¼Í¹¬À¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£»×¤ï¤º¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âÉé¤±¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¢5ËüÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤È10Ëü20Ëü¤Î¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹´Ö¤ÎÅ·°æ¤â¿¼¤±¤ì¤ÐAT´ÖÅ·°æ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤¤¤È¤¤¤¦Âæ¤âÂ¿¤¤¡£³Î¼Â¤ËAT¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ºÇ°¤Ç¤âAT´Ö2,400G¤ÏÄÌ¾ï¤òÂÑ¤¨¤·¤Î¤²¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ÊÂæ¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤À¤¬¡¢µ©¤Ê¤³¤È¤¬²¿¸Î¤«¤è¤¯µ¯¤¤ë¤Î¤â¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¡£¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÆÃ¤Ë¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Ñ¥Á¤Î¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¤¬¶Ê¼Ô¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Î¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¥é¥Ã¥·¥å¤òÀß¤±¤¿µ¡¼ï¤ÏÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥·¥å¤¬¶¯À©Åª¤Ë²¼°Ì°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ÑÂ³Î¨¤â²¼°Ì¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¿ôÃÍ¤¬²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¡¢Ã¯¤â¤¬¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾å°Ì¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤â¶¹¤¤¾å¤Ë¡¢ºòº£¤Ï¤½¤â¤½¤âÅ£¤â½Â¤¤¡£¶â¤¬¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤ó¤Î¤À¡£¤½¤Î¾å¥¹¥Þ¥Ñ¥Á¤ËÅ·°æ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Þ¥¹¥í¤â¤ä¤Ï¤ê¾å°ÌAT¤È¤«¤¤¤¦Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎAT¤¬¤¿¤À¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âæ¤âÁý¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢AT¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¾å°Ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍÍø¶è´Ö¤¬ÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ëÂæ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡¢°ì·âËüËç³ÎÄê¥ë¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Í¹¬À¤Î¹âÆ¤«¤é¤Î¼«¼çµ¬À©¡¢¤«¤é¤Î¼Í¹¬À¤Î¹âÆ¡£±Ê±ó¤Ë·«¤êÊÖ¤¹Î®¤ì
¤½¤â¤½¤â¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡¢Åö»þÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¼Í¹¬À¤òÍ¤¹¤ëµ¡¼ï¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Ë¼Ú¶â¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤Ç¤â¥Û¡¼¥ë¤Ë½Ð¸þ¤¤¤Æ¡¢·ë²Ì¼«»¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶È³¦¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Îº¢4¹æµ¡¤È¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ò½ç¼¡Å±µî¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼Í¹¬À¤òÁêÅöÍÞ¤¨¤¿5¹æµ¡¶èÊ¬¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¡£4¹æµ¡Å±µî¤ÈÆ±»þ¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Û¡¼¥ë¤ÏÌÙ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄãÍ½»»¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¥Á¥¹¥í¤òÄó¶¡¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ï³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤â10Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î5¹æµ¡¤Ë¤â¼Í¹¬À¤¬¹â¤¤Âæ¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ6¹æµ¡¶èÊ¬¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£6¹æµ¡¤âÅö½é¤Ï¼Í¹¬À¤òÍÞ¤¨¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«ÍÍø¶è´Ö¤ÎÆ³Æþ¤ÇºÇÂç2,400ËçÄøÅÙ¤·¤«¥á¥À¥ë¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥«¤é¤·¤¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÂæ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ó¤ÊÍÍø¶è´Ö¤âÅö½é1500G¤ª¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¿ôÇ¯¤Ç3000G¤ª¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤É¤³¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤â³ä¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿½Ð¶Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤ÆÍÍø¶è´Ö¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾å°ÌÆÍÆþ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹±¾¡¹¤È¤«¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¥¹¥í¤ÎÆ³Æþ¤ÇÍÍø¶è´Ö¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤äÀßÄê¤äÂæ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢¤³¤ÎÍÍø¶è´Ö¤ÎÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë²¸·Ã¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë°ì·âËüËç³ÎÄê¤È¤¤¤¦Ì´¤Ï¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡ÊÍÍø¶è´Ö¤Ï°ìÄêG¿ô¤ÇÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËËÜÍè³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¾Ã²½Ãæ¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤äAT¤ÎG¿ô¤â´Ý¤´¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ë¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡Ë¡£
ËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥¹¥í¤Ï¥³¥¤¥óÃ±²Á¤â¹â¤á¤À¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ìÃ±²Á¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ÂºÝÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼Í¹¬À¤Î¹â¤¤¥¹¥Þ¥¹¥í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Åê»ñÂ®ÅÙ¡£
¤Ê¤Î¤Ç¤Ç¤¤ì¤ÐÈò¤±¤¿¤¤¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¥Û¡¼¥ë¤ËµìÍè¤Î¥á¥À¥ëµ¡¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢»ÍÌÌÁ¿²Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¥á¥À¥ëµ¡¤âÍÍø¶è´Ö¤Ï¤¢¤ë¤ó¤ÇÁ´Á³Â»¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤·¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸½¶·¤ò¶ì¡¹¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°ÍÂ¸¾É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÏÅö³º¥¹¥ì¥Ã¥É¤Ë¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤ÎÀ¼¤ò°úÍÑ¡¦¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¡Ö¥é¥¥È¥ê¡Ê¥é¥Ã¥¡¼¥È¥ê¥¬¡¼¡Ë¤Ã¤Æ·ë¶ÉÃ¯¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡×¡ÖµÛ¤¤¹þ¤ß¤¬´Ö°ã¤¤Ìµ¤¯5.5¹æµ¡»þÂå¤òÉ¡¤Ç¾Ð¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¥ä¥Ð¤¤¡¡²¼¼ê¤·¤¿¤é4¹æµ¡Ä¶¤¨¤È¤ë¤ä¤í¡×¡Ö10Ëü¤¤¤ì¤Æ¥×¥é¥¹5Ëü¤È¤«¥ï¥¤¤Ï¤â¤¦¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥íÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¿¤éËüËç¤Ï½Ð¤ë¤è¡¡¤Ç¤â¤½¤ÎÁ°¤Ë100ËüÉé¤±¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ö¥Á¹þ¤à¶â³Û¤ª¤«¤·¤¤¤Í¤ó¤â¤¦¡¡¤³¤ó¤Ê¤óµëÎÁ¤â¤é¤Ã¤Æ°ìÈ¯ÌÜÉé¤±¤¿¤é¤â¤¦¤½¤Î·î¤Ê¤ó¤â¤Ç¤±¤Ø¤ó¤â¤ó¡¡¤³¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤ë¤«¤è¥¢¥Û¤é¤·¤¤¡×
¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤ÏºâÉÛ¤ÎÃæ¿È¤ÈÍ·µ»Âæ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤µ²á¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ÎÊÕ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÀººº¤»¤º¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤¤¤¦¼Ù¿ä¤Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤À¡£
ËÍ¤Ï4¹æµ¡»þÂå¤«¤é¥Ñ¥Á¥¹¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¸¥¸¥¤¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ½»»Æâ¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º1²ó¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ê¤êAT¤Ê¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂæ¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤è¤êºâÉÛ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëËü»¥¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
º£¤Ï5Ëü¤¢¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¤º¡¢10Ëü¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¢¡¢º£Æü1ÆüË°¤¤ë¤°¤é¤¤Í·¤Ù¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤Þ¤¢¡¢¤¤¤º¤ì¤³¤Î¼Í¹¬À¤Î¹â¤µ¤ò¶È³¦¤âÌäÂê»ë¤¹¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¤Þ¤¿¸«¤»¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤¢¤È¿ôÇ¯¤°¤é¤¤¤ÇÇÈ¤â°ú¤¯¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£