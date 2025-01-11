9ºÐ¤«¤éÊÒ»×¤¤¡Ä10ºÐ¾å¤ÎµÁ·»¤È·ëº§¤·¤¿½÷À¡¢¾¯½÷Ì¡²è¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿²áµî¡Ö¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¡×
¡¡9ºÐ¤Î»þ¤ËÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ï¢¤ì»Ò¤Î·»¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢·ëº§¤ò¤·¤¿½÷À¤¬ÅÐ¾ì¡£·»¤òÍî¤È¤¹¤¿¤á¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¤Ç³Ø¤ó¤À¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ¢¤ì»ÒÆ±»Î¤ÎµÁ·»Ëå¤Ç·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á¡Ù#4¤¬ÊüÁ÷¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ËÌ©Ãå¼èºà¤·¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡É¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£MC¤ÏMEGUMI¡¢¹äÎÏºÌ²ê¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ë½»¤àÌîÂ¼º»À¤¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¡£É×¤ÏÇ¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿ÂÙ¹°¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤À¡£2¿Í¤Ë¤Ï10ºÐ¤ÎÌ¼¤¬°ì¿Í¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï2¿Í¤Ï¿Æ¤ÎºÆº§¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ï¢¤ì»ÒÆ±»Î¡£9ºÐ¤À¤Ã¤¿º»À¤¤µ¤ó¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ë¤â¤½¤ÎÅ¸³«¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¡ª¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢·»¤Ï¤¹¤°¤ËÊÌ¤Î½÷À¤È·ëº§¡£°ìÅÙ¤ÏÄü¤á¤¿º»À¤¤µ¤ó¤À¤¬¡¢·»¤Ï4Ç¯¤ÇÎ¥º§¤·¼Â²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º»À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×¤ÈºÆ¤Ó¥ï¥¯¥ï¥¯¡£
¡¡16ºÐ¤Ç½éÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·»¤òÁÛ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿º»À¤¤µ¤ó¡£21ºÐ¤Î»þ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾¯½÷Ì¡²è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ¯¤³¤¹¡£
¡¡º»À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬Èà»á¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡Á¡×¤È¹¥°Õ¤òÆ÷¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¡Á¤ó¡×¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢°û¤ßÊª¤Ç´ÖÀÜ¥¥¹¤â¡£¡Ö·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¥¢¥¿¥Ã¥¯¤·Â³¤±¡¢Î¾¿Æ¤â¤¤¤ë¿©Âî¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÂ¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¡£¡ÖÁá¤¯»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì¤«È¬¤«¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â¥Ê¥Ç¥Ê¥Ç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¾¯½÷Ì¡²è¤Ç³Ø¤ó¤À¤½¤¦¡£MEGUMI¤¬¡Ö·ù¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤¸¤ã¤ó¡×¤Èº»À¤¤µ¤ó¤ÎÍ¦µ¤¤Ë´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢º»À¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾¯½÷Ì¡²è¤ÏÀäÂÐ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¡£¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£