¡Ö½¢³è¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤è¡×¡ÄÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼29ºÐ¼Ò°÷¡Ö½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÉô²°¤ÇÀÅªË½¹Ô¤«¡×Î©¾ì°ÍÑ¤Î´Å¤¤´«Í¶
¡Ö²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤è¡×
¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÃË¤Ï¼ã¤¤½÷À¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤¢¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¥¤¥ä¤¬¤ë½÷À¤ØÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£
£±·î£¸Æü¡¢·Ù»ëÄ£»ÖÂ¼½ð¤ÏÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¡¦²¬ÅÄ°ìµ±ÍÆµ¿¼Ô¡Ê29¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¡£Æ±¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î20Âå¤Î½÷»ÒÂçÀ¸£Á¤µ¤ó¤Ø¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¡¢£Á¤µ¤ó¤ÈºòÇ¯²Æ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢¸ÄÊÌ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷»ÒÂçÀ¸¤¬»ÖË¾¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¡¢£Á¤µ¤ó¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤¤¸ÀÍÕ¤Ç´«Í¶¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ø½¢³è¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤è¡Ù¡ØºÎÍÑ»î¸³¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¡Ù¤È¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¸å¤ÎºòÇ¯11·î¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤È£Á¤µ¤ó¤ÏµÊÃãÅ¹¤ÇºÆ²ñ¡£¤µ¤é¤Ë¿ôÆü¸å¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬Í¶¤¤£²¿Í¤Çµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¿¼Ìë¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ö°ìÀÚ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
°û¼ò¸å¡¢²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Á¤µ¤ó¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ö²È¤Þ¤ÇÁ÷¤ë¤è¡×¤ÈÈà½÷¤¬½»¤àÅÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤«¡£Éô²°¤Ë¤¢¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢11·î30ÆüÌÀ¤±Êý£´»þ¤´¤í¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¸å¡¢£Á¤µ¤ó¤ÏÍ§¿Í¤ËÁêÃÌ¡£ºòÇ¯12·î¤Ë·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÁÊ¤¨»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡££Á¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤ËÂÐ¤·¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤¬»ÖË¾¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Ê¤Î¤ÇÃÇ¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¡£°ìÊý¤Î²¬ÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤ÆÈÈ¹Ô¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡Ê£Á¤µ¤ó¤Î¡Ë¼«Âð¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê¿ÈÂÎ¤Ë¤Ï¡Ë°ìÀÚ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÈÈ¹Ô¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é°¼Á¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¿ÀÆàÀî¸©·Ù¸µ·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÈÈºá¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÖË¾¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤¤¤¦Í¥°Ì¤ÊÃÏ°Ì¤òÍøÍÑ¤·¼å¤¤Î©¾ì¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤òÍßµá¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤Ê¤é¤µ¤é¤Ë°¼Á¤Ç¤¹¡£½¢³è¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂ¿¤¯µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬½÷»ÒÂçÀ¸¤ò¼ò¤ÎÀÊ¤Ê¤É¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ø¥à¥ê¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ¤·¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤«¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤¤Ìõ¤ò¤·¤Æ¡£
Æþ¼Ò¤ò´õË¾¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤é¡¢Âç³ØÀ¸¤âÆâÄê¤Û¤·¤µ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤ÏÃÇ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ñ¼Ò¤ÏºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶µ°é¤òÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Í¥°Ì¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ë¤³¤½¡¢¸·¤·¤¤µ¬Î§¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×
º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½¢³è»ö·ï¤Ï¡¢É¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼å¤¤Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë³ØÀ¸¤â¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ³Ø¹»¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£