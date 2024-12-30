Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼ºÇ¸å¤Î1´§¡¢¥¤¥ó¥«¥ì¤ÏÅìÍÎÂç¤¬½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡ªÍèµ¨¡ÖJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¡×¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î6¿Í
Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼ºÇ¸å¤Î1´§¡¢MCC¥¹¥Ý¡¼¥Äpresents 2024Ç¯ÅÙ Âè73²ó Á´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤Ï¡¢28Æü¤Ë·è¾¡¤¬ÆÊÌÚ¸©¥°¥ê¡¼¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç¡Ê´ØÅìÃÏ¶èÂè3ÂåÉ½¡Ë¤È¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¡ÊËÌ¿®±ÛÃÏ¶èÂè1ÂåÉ½¡Ë¡£
¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë°ìÀï¤Ï¡¢Á°È¾39Ê¬¡¢ÅìÍÎÂç¤Î10ÈÖ¤òÇØÉé¤¦¿·°æÍªÂÀ¤¬PK¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë½³¤ê¹þ¤ßÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
·ë¶É¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÅìÍÎÂç¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç½é¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£º£Âç²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ë¤Ï¿·°æ¤¬µ±¤¤¤¿¡£
Àµ·î¤ÎÉ÷Êª»í¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï¾å°Ì¤Î¾ïÏ¢¹»¤Ç¤¢¤ëÅìÍÎÂç¡£º£µ¨¤Î´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤ò±é¤¸¤¿ÌÀ¼£Âç¤ÈÃÞÇÈÂç¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
Íèµ¨2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î6Áª¼ê¡£
DF°ðÂ¼È»æÆ¡ÊJ1 ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÆâÄê¡Ë
MF¿·°æÍªÂÀ¡ÊJ1 Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ÆâÄê¡Ë
MFÃæ»³¹·Âç¡ÊJ2 RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ãÆâÄê¡Ë
GKÁ°ÅÄÃèÅÎ¡ÊJ3 ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÆâÄê¡Ë
MFÅÏ°ææÆÎ°¡ÊJ3 ¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅÆâÄê¡Ë
DFÇßß·³¡æÆ¡ÊJ3 ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£FCÆâÄê¡Ë
°ðÂ¼¡¢¿·°æ¡¢Ãæ»³¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÑ¤ß¤À¡£
»°ãø¡ªÄ¹Í§¡ªÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡ÖÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼·Ð¸³¼Ô¡×ºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó
¤Þ¤¿¡¢3Ç¯À¸¤ÎDF»³Ç·ÆâÍ¤À®¤Ï2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇð¥ì¥¤¥½¥ë²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£