¡¡FC´ôÉì¤Ï30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éFW¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à(20)¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÇð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üFW¥ª¥¦¥¤¥¨¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à

(OWIE William)

¢£À¸Ç¯·îÆü

2004Ç¯4·î19Æü(20ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¿ÀÆàÀî¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

190cm/80kg

¢£·ÐÎò

Âç¶õKSC-ÀîºêF U-15-ÆüËÜÂÎ°éÂçÇð¹â-Çð

¢£½Ð¾ìÎò

¥«¥Ã¥×Àï:1»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦´ôÉì

¡ÖFC´ôÉì¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ª¥¦¥¤¥¨ ¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¤Ç¤¹¡£

º£¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢J2¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£

1Ç¯´ÖÇ®¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×

¢¦Çð

¡Ö2Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î2Ç¯¤ÇÆÀ¤¿ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢´ôÉì¤Ç³èÌö¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹!¡×