¡ÖºÆº§¤Ï¡¢¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¡ÚÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡Û¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¡¢¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¡×¤È¡Öº£¸å¤ÎÀ¸¤Êý¡×
¡ÖÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤¬1¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ä¡ÄÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î»à¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
2019Ç¯4·î¡¢ÅìµþÃÓÂÞ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·Ë½Áö¡£²£ÃÇÊâÆ»¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¡¢9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢¾¾±Ê¿¿ºÚ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ31ºÐ¡Ë¤ÈÄ¹½÷¤Îè½»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ±3ºÐ¡Ë¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ï¡¢¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤¿2020Ç¯¤ÎÆ»Ï©¸òÄÌË¡²þÀµ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò¶¯¤¯½¸¤á¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
º£Ç¯11·î¡¢¤½¤Î»ö¸Î¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿µìÄÌ»º¾Ê¹©¶Èµ»½Ñ±¡¸µ±¡Ä¹¤ÎÈÓÄÍ¹¬»°¸µ¼õ·º¼Ô¡Ê93ºÐ)¤¬¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ»àË´¤·¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
»ö¸Î¤ÇºÊ¤ÈÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¤Ë¡¢ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·´Ö¤òÃÖ¤¤¤¿¸å¤ÇËÁÆ¬¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´ØÅì¸òÄÌÈÈºá°äÂ²¤Î²ñ¡Ê¤¢¤¤¤Î²ñ¡Ë¡×¤ÎÉûÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤äÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢2019Ç¯½Õ¡¢ÆÍÁ³¡ÖÈï³²¼Ô°äÂ²¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
ºÇ°¦¤Î²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¤ÏÈðëîÃæ½ýÈï³²¤Ë¤âÁø¤¤¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾¾±Ê¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¡¢¡ÖÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡×¤¬1¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡ÖÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÈ¾Ç¯Á°¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¡×
¡ÖºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤È¤Ï¿´¾ðÅùÅÁÃ£À©ÅÙ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»È¤¤¡¢·ºÌ³´±¤ò´Ö¤Ë¶´¤à·Á¤Ç½ñÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÀµ¼°¤ËÌÌ²ñ¤ò¿½¤·¹þ¤ß¡¢Èà¤¬¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
2021Ç¯¡¢ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤Ë¶Øîþ5Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÌ±»öºÛÈ½¤Ç¤ÎÈ½·è¤â³ÎÄê¡£¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁè¤¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤¬»àË´¤¹¤ëÌóÈ¾Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢ºÛÈ½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÍ¤ÏÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµö¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ºÛÈ½½ê¤ÇÈ½·è¤òÊ¹¤¯ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤¼ËÍ¤Ï¤³¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï·ºÌ³½ê¤Ë5Ç¯´ÖÆþ¤ê¤Ê¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤â²º¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²Ã³²¼Ô¤âÈï³²¼Ô¤â¤½¤Î²ÈÂ²¤â¡¢Î¾Êý¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÈÂ²¤âÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»ö¸Î¼«ÂÎ¤Ï¸Î°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²á¼º¤Ç¤¹¡£Ã¯¤·¤â¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¸å²ù¤Î¸ÀÍÕ¤òÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢Ã¯¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤»ö¸Î¤ò°ì¤Ä¤Ç¤âËÉ¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÌÌ²ñ¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Öµö¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
Èï³²¼Ô°äÂ²¤Î¿´¾ð¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³Íý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÓÄÍ¸µ¼õ·º¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»þ¤Î¾¾±Ê¤µ¤ó¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ï¸«¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÌÌ²ñ¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌ²ñ»þ¤ÎÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ÏÌÌ±Æ¤â¤Ê¤¤¤Û¤É¤ä¤»ºÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤â¡Ø¤ª¤Ã¤ª¤Ã¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ËÍ¤Î¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤Î¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Î¼ÁÌä¤Ë¤À¤±¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¡ØÌÈµöÊÖÇ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¼¤Ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏËÍ¤Î²±Â¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤ó¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê²Ã³²¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÛÈ½¤Î»þ¤Ë¤Ï»ö¸Î¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ÷¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÛÈ½¸å¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
£µÆü´Ö¿²¤º¤Ë¹Í¤¨¤¿¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¡×¤È£²¿Í¤È¤ÎÌóÂ«
¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤òÃ¥¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Î·è°Õ¤Ï°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢ËÍ¤âËÜÅö¤Ë¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ë¤â²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ã¤¦¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£·ºÌ³½ê¤Ç²ÈÂ²¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤º¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤É¤ì¤À¤±¿É¤¯¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤«¡£³Î¤«¤Ë¡¢¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÆóÅÙ¤ÈÀ¸¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÌÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Èï³²¼Ô¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Î¶ìÇº¤âº¬Àä¤·¤¿¤¤¡£¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß³èÆ°¤ËÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢»ö¸Î¸å¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2019Ç¯¤Î¤¢¤ÎÆü¡¢¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤¬¼«Âð¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¡¢ËÍ¤ÏÌ¿¤òÀä¤È¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î²£¤Ç¤º¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¡¢5Æü´Ö¤¯¤é¤¤°ì¿ç¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5Æü´Ö¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤¬¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¡¢»à¤Ê¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢2¿Í¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÈá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
14ºÐ¤Ë¤è¤ë¡ÖÈðëîÃæ½ý¡×¡£²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î¿Æ¿´
¤·¤«¤·¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Ð¤«¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¾¾±Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤âÌÜÎ©¤Ä¡£ÈãÈ½¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿ÈðëîÃæ½ý¤âÂ¿¤¯¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÂáÊá¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤Î¾¾±Ê¤è»Ò¤É¤â¤ÈºÊ»à¤ó¤ÇÈá¤·¤¤¤«¡©¾Ð¡¡¤ª¤Ä¤Ç°ì¤¹¡×¡Ö´°Á´¤Ë¶âÌÜÅö¤Æ¤ÇÁð¾Ð¡¡»à¤Í¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ½ý¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö»¦¤»»¦¤»»à¤Í»à¤Í¡¡¾¾±ÊÂóÌé²È¤¤¤Ã¤¿¤í¤«¡©¡¡ÆÃÄê¤·¤Æ¾Ð¹Ô¤¤Þ¤¢¡Á¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¦³²Í½¹ð¤ò¤¹¤ë¿Í´Ö¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÈÈ¿Í¤¬²£ÉÍ»Ô¤Ë½»¤àÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢À¤´Ö¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ïµ£Á³¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤¿¡£Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ÎÈÈ¹Ô¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬Èï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¾¯½÷¤Ï11·î¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÈ¿Í¤¬14ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤²¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯Ç¯»ö·ï¤ÏÂç¿Í¤ÎºÛÈ½¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢·º»öÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¹À¸¤ä¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÌäÂê¤Î¤¢¤ë»Ò¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤ÇËÍ¤¬Èï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Áê¼ê¤ÏÃæ³ØÀ¸¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤«¿¿ºÚ¤µ¤ó¤Èè½»Ò¤µ¤ó¤ò¤âËÁÆÂ¤·¤¿¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹À¸¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢3ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤¿¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¿Æ¿´¤Ë¤â»÷¤¿¿´¾ð¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î»¦³²Í½¹ð¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¤è¤Û¤É¤ÎÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÍ¤Ï¥¥ß¤Î¿É¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È¡¢¤³¤Î·ï¤Ç¤´Î¾¿Æ¤«¤é¤â¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿É¤¤¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡£Ì¾Á°¤â´é¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö2¿Í¤ÎÀ¼¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤â¡×¡Ä»ö¸Î¤«¤é5Ç¯¤ÇÊÑ²½¤¬
´Ø¤ï¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë»ö¸Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¾¾±Ê¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¡£¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡ÖÀè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢5Æü´Ö¿²¤º¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢2¿Í¤ÎÁòµ·¤Î¸å¡¢¥á¥Ç¥£¥¢³Æ¼Ò¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤ËËÍ¤Î¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¡¢¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¸òÄÌ»ö¸Î¤Î¸½¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤ä°û¼ò±¿Å¾¡¢¤½¤Î¤Û¤«¿§¡¹¤Ê´í¸±±¿Å¾¤ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
5Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤ÎÄ¾¸å¤Î·è°Õ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤ÎÂçÀÚ¤ÊÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢2¿Í¤Î»à¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Ï¥Ö¥ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¤Ë¤Í¡Ä¡Ä¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤Ç²ø²æ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î»à¤Ï¡ØÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡Ù¤Î°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ëÆü¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¡ØÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡Ù¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ö¸Î¤«¤é£µÇ¯¤¬·Ð²á¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ëÊÑ²½¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±°¦¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤ÎÀ¼¤È¤«¤ò¤¿¤Þ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î¤³¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËº¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤É¤ÏÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤Ïº£¤Î³èÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â»ö¸Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÄê´üÅª¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿ÀäË¾¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£º£¸å²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÆº§¤Ï¡¢¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¾¾±Ê¤µ¤ó¤Îº£¸å
¡Öº£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³èÆ°¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼èºà»þ¤Ë¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°½Ð¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀäË¾¡×¤òÇØÉé¤¤Â³¤±¡¢2¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤À¤±¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö¸Î¤òËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¹¬¤»¤Î·Á¡×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ÏºÆº§¤È¤«¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤â¤¦1¿Í¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¡ØÇÏ¼¯ÌîÏº¡¢¾¾±Ê¤¬¿¿ºÚ¤µ¤ó¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤ÈÅÜ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆËÍ¤¬»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ºÆº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£ºÆº§¤·¤ÆÎ¢ÀÚ¤ê¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤¬·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤ÏºÆº§¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â¡¢°ìÀ¸ºÆº§¤·¤Ê¤¤¤È¤âÃÇ¸À¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¹¤Ù¤¤À¡Ù¤È·è¤á¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼ö¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¿¿ºÚ¤Èè½»Ò¡¢¤½¤·¤Æ»ö¸Î¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤º¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Èá·à¤ËÁø¶ø¤·¤¿¼«¿È¤Î¤Ä¤é¤¤ÂÎ¸³¤òÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤¨¤ë¾¾±Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¾ð¤Ë¶á¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¯¿Í¤â¤¤Ã¤È¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô°äÂ²¤ò¿§´ã¶À¤Ç¸«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á´¶¤¸¤¿¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£
¤Ä¤Å¤¯¸åÊÔµ»ö¡Ø¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡ÄÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¡¢¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¤¬¡Ö¾Ð¤¦¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¿¼¤¤¥ï¥±¡×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô°äÂ²¤Î¡È¹¬¤»¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤¾¾±Ê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ä¡ÚÃÓÂÞË½Áö»ö¸Î¡Û¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¡¢¾¾±ÊÂóÌé¤µ¤ó¤¬¡Ö¾Ð¤¦¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¿¼¤¤¥ï¥±¡×