Ç¯Ëö¤ËÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¡ÄºÊ¤Ë¸«È´¤«¤ì¤¿¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤´é¤·¤Æ¤ë¡×¡¡ÃÏ¸µ°¦¤òÊ¤¤·¤Æ°ÜÀÒ¤·¤¿ÍýÍ³¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î¾¾¸¶½¤Ê¿¡¢32ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎGK¾¾¸¶½¤Ê¿¤Ï¡¢1Ç¯Á°¤Î¤Á¤ç¤¦¤Éº£º¢¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î30Æü¤ËËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤«¤é¿å¸Í¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬È¯É½¡£°ì¸«¤è¤¯¤¢¤ë°ÜÀÒ¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¾¾¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç¡¿Á´3²ó¤Î1²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡Ö30ºÐ¤Ç¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌ´¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¸Ø¤ê¤À¤·¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔ¤«¤é»¥ËÚ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢º£¸å¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¾¾¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¤Ï»¥ËÚ¤ÎU-15¡¢U-18¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ç¥×¥í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ2022Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿»¥ËÚ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Âè3GK¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¦¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤·¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Ø¡¢¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸Àß·×¤ËÌÂ¤¤¤¬À¸¤¸¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¿å¸Í¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ËåÉ×ÉØ¤Î²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÆü¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉµÞ¤ËÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤¦¤ï¤¡¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤¹¤°²£¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¹Ô¤¤¿¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÃÏ¸µ¤È°¦¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö¤â¤¦Ìá¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¿å¸Í¤Ë¹ü¤òËä¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÍè¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢32ºÐ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¿·Å·ÃÏ1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢J2¤Ç26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£¡Ö¤³¤³¤Ë¾¾¸¶½¤Ê¿¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸ÄÌ¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òÄÏ¤ó¤ÀÎ¢¤Ç¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»þ´ü¤â²á¤´¤·¤¿¡£3·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹Àï¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾AT¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤ÎÌÜÂ¬¤ò¸í¤Ã¤ÆÄËº¨¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ï½é¤á¤ÆÂ©»Ò¤È°ì½ï¤ËÆþ¾ì¤·¤¿»î¹ç¤Ç¡¢Â©»Ò¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é2¤«·î¤°¤é¤¤½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÏÁ´Á³ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à1½µ´Ö¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤ËÊø¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¡¢Æ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÂÎ¤Ï¾ï¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤âÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤Ë´ÆÆÄ¸òÂå¤â¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¡ÖÆ¬¤È¤«¿´¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤â¤½¤¦¤¤¤¦½àÈ÷¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Êø¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿É½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â´¶¤¬»Ç¤¨¤¿¡£¾¾¸¶½¤Ê¿¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤¬¡¢³À´Ö¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë