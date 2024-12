EY Japan¡¢EOY 2024 Japan ¥¢¥ï¡¼¥É¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ / ¡Ösakamotocommon GINZA¡×¥á¥Ç¥£¥¢ÆâÍ÷²ñ¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

EY Japanは、アントレプレナー表彰制度「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2024ジャパン(以下、EOY 2024 Japan)」のアワードセレモニーを、2024年12月10日(火)に ザ・プリンスパークタワー東京ホテル にて開催した。選考の結果、株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺 (おがわ りょう)氏を、2024年度の日本代表として選出した。小川 嶺 氏は、日本代表として2025年6月(予定)にモナコ公国で行われる「EY World Entrepreneur Of The Year(以下、WEOY)」に参加する。

坂本龍一氏が遺したものを共有化し、未来のクリエイターのために利活用することを目指す「sakamotocommon(サカモトコモン)」が、初号プログラム「sakamotocommon GINZA」をGinza Sony Parkと共同で開催する。グランドオープン前の工事中のGinza Sony Parkにて、2024年12月16日(月)〜25日(水)10日間の期間限定での開催となる。 一般向けオープンに先駆け、メディア向け内覧会が開催された。■日本代表は株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺氏に決定!EY Japan、EOY 2024 Japan アワードセレモニーを開催EY Japanは、アントレプレナー表彰制度「EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2024ジャパン(以下、EOY 2024 Japan)」のアワードセレモニーを、2024年12月10日(火)に ザ・プリンスパークタワー東京ホテル にて開催した。選考の結果、株式会社タイミー 代表取締役 小川 嶺 (おがわ りょう)氏を、2024年度の日本代表として選出した。小川 嶺 氏は、日本代表として2025年6月(予定)にモナコ公国で行われる「EY World Entrepreneur Of The Year(以下、WEOY)」に参加する。■【動画あり】坂本龍一氏と真鍋大度氏のコラボ作品も体験できる!「sakamotocommon GINZA」メディア内覧会坂本龍一氏が遺したものを共有化し、未来のクリエイターのために利活用することを目指す「sakamotocommon(サカモトコモン)」が、初号プログラム「sakamotocommon GINZA」をGinza Sony Parkと共同で開催する。グランドオープン前の工事中のGinza Sony Parkにて、2024年12月16日(月)〜25日(水)10日間の期間限定での開催となる。 一般向けオープンに先駆け、メディア向け内覧会が開催された。■ケーブルなどをすっきり整理!大型ルーターも収納できるケーブルボックスサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大型のルーターも収納可能なオール木製タイプのケーブルボックスの「200-CB061シリーズ」を発売した。この収納ボックスは、高さ52.4cmの設計で、4本アンテナの大型ルーターも余裕で収納できる。電源タップやケーブルも一緒に整理でき、スペースを有効活用。これで、もうごちゃごちゃした配線に悩まされることはない。全木製の構造なので、Wi-Fi機器を収納しても電波への影響はゼロ。快適にインターネットを利用できるため、オンライン会議やストリーミングもスムーズに行えます。家族全員が快適にインターネットを楽しめる。■USB Type-Cケーブル1本で、最大2台のディスプレイ映像出力!スタンド一体型ドッキングステーションサンワサプライ株式会社は、HDMI映像出力端子を2ポート搭載し、最大2台のディスプレイへ映像出力できるクラムシェルスタンド一体型ドッキングステーション「USB-CVDK18」を発売した。Type-Cケーブル1本で6つのポートを増設できる。また、ケーブル1本を抜き差しするだけで一括接続&解除できる。HDMIポートを2つ搭載しており、2台のディスプレイへ4K出力できる。拡張モードで画面をつなげて広く使ったり、複製モードでノートパソコンと同じ画面を映したりできる。解像度は1台出力時が最大4K(3840×2160)/60Hz、2台接続時は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートする。■レシーバーがUSBハブになる!ワイヤレスマウス「USB-Cハブマウス」サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB-CレシーバーにHDMIポート、USB-Cポートを搭載。PD100W充電・4K/60Hzの映像出力に対応し、USB 5Gbpsのデータ転送にも対応した3in1のハブ機能付きワイヤレスマウス「400-MAWBT209BK」(ブラック×シルバー)と「400-MAWBT209BK2」(ブラック×ブルー)を発売した。通信・充電・映像出力に対応したハブ機能搭載のレシーバー付きワイヤレスマウス。「会議・外出でマウスとハブを持ち運ぶのが面倒」「HDMIポートがないパソコンで困った」などのお悩みを解決することができる。レシーバーはマウスに収納できるため、持ち運びもマウス1つで解決する。■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・今年の味噌はたまごとじ!かつや「さばとロースの味噌たまカツ丼」・極上のすき焼きを堪能できる!すき焼き専門店「すきはな 新橋銀座口店」・Sony Park Mini、ポップアップショップ『「F.C.R.B. Shop Mini」for 30th anniversary of PlayStation』を開催・仕事もリラックスもこの1台!ポケットコイル内蔵で座り心地の良い座椅子・“世界の美食家”も唸らせる食材を堪能できる!レッドロブスター「冬のごちそうメニュー」