°û¤àÀª¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡È¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡É¡Ä5Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¥ì¥·¥Ô¤¬ÏÃÂê¡¡µíÆý¡Ü¥Ð¥¿¡¼¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª
¤ªÆùÎÁÍý¤Î¥µ¥¤¥É¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡×¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²È¤Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿å¤Ã¤Ý¤¤¡¢Ì£¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¤Ê¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯ºî¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥¯¥ì¥Ï¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@krewrap_kureha¡Ë¤Ï¡¢°û¤àÀª¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¡¢5Ëü·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡¢°û¤á¤ë°û¤á¤ë¡ª
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÏÉÔÍ×¡ªµíÆý¡Ü¥Ð¥¿¡¼¤ÇÇ»¸ü¤Ê¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¡×
À¸¥¯¥ê¡¼¥àÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢µíÆý¡Ü¥Ð¥¿¡¼¤ÇÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¡¢¡Ö°û¤àÀª¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤Û¤É¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤³¤ìºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤âÂÞÇã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÅê¹ÆÃ´Åö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Îºî¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¦ºàÎÁ
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä300g
¡¦¿å¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦µíÆý¡Ä100ml
¡¦ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡Ä¾®¤µ¤¸ 1/3
¡¦¾ßÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡Ä30g
¡¦±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¥Ù¡¼¥³¥ó¡ÄÅ¬ÎÌ
¢¦ºî¤êÊý
¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÎÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤ËÀÚ¤ë¡£
¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÆþ¤ì¤Æ¿å¤ò¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤·¤ò¤·¤¿¤é500W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç7Ê¬Äø²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
£²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤éºÙ¤«¤¯ÄÙ¤·¡¢µíÆý¡¢ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á¡¢¾ßÌý¤òº®¤¼¤Æ 1Ê¬È¾¤µ¤é¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¤¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢±ö¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¥¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÍÑ¥Û¥¤¥ë¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤Î¤»¡¢Ãæ²Ð¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤Ë¾Æ¤¯¡£
¦´ï¤Ë¤¤È¥¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ì¤Ð´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢4000·ïÄ¶¤¨¡£¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÈþÌ£¤¤¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤¤¤Ä¤âÌÜÊ¬ÎÌ¤Ê¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥³¥ó¥½¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤¡¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥¥Á¥ó¥È¤µ¤ó¡÷³Ú¤¦¤Þ¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡¿¤³¤Î¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Ï°û¤àÀª¤¤¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë