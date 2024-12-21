ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡¢¡Ö³¤³°ÅÏ¹Ò¤Ï¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¡×¤È·èÃÇ¤«¡¡ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤«¤éÃÏÊýË¬ÌäÆ±¹Ô¿¦°÷¤Î¹Ò¶õ¥Á¥±¥Ã¥È·ÐÈñ¤¬¾ÃÌÇ¡¡²áµî¤Î·×128²ó³¤³°Ë¬Ìä¤â´Ú¹ñË¬Ìä¤Ï³ð¤ï¤º
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡ÖÊ¿À®Î®¡×¤ò³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÆâ³°¤òÈô¤Ó²ó¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤ò¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¶ì½Â¤Î¤´·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤é¤ì¤ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÈÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡£Â¾¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤«¤ì¤ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÈÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤É¤â
¡¡¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤éÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î³ëÆ£¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£12·î23Æü¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Æ±·îÃæ½Ü¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤Ç¤¢¤ëÀçÆ¶¸æ½ê¤ÇÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÎãÇ¯¡¢Äí±à¤ò»¶ºö¤µ¤ì¤ë¤´ÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼¼Æâ¤ÇºÂ¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎ©¤Á»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¸½ºß¤â¤±¤¬¤«¤é¤Î²÷Éü¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÌµÍý¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÂ¤é¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î»£±Æ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2024Ç¯10·î¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤Æ±¦ÂçÂÜ¹ü¤ò¹üÀÞ¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï1Æü2²ó¡¢ËèÆü·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤«¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÏºÇ¶á¡¢¹üÀÞÁ°¤ÎÆü²Ý¤À¤Ã¤¿¾å¹Ä¤µ¤Þ¤È¤Î»¶Êâ¤òºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ó¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ëÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢½ª³è¤È¤â¤È¤ì¤ë¤´·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£´ó¤ëÇ¯ÇÈ¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡µÜÆâÄ£¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ä¼¼¤¬³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ½»»¤ò¡Ö³µ»»Í×µá½ñ¡×¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ¿¾¯¤ÎÁý¸º¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤ËÊï¤Ã¤¿·Á¤ÇÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÂç¤¤¯¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¹àÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ÎÃÏÊýË¬Ìä¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¿¦°÷¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ÎÍ½»»¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ¤Ë¸æÂå¤¬¤ï¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ÏËèÇ¯2000Ëü¡Á2500Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍ½»»¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Ë¿´¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡¹ÄÂ²Êý¤¬µÜÆâÄ£¿¦°÷¤ÎÂÓÆ±¤Ê¤·¤Ë¡¢¹Ò¶õµ¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³¤³°¤äÃÏÊý¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ò»È¤Ã¤¿°ÜÆ°¤Ïº¤Æñ¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÍ½»»¤¬ºöÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¹üÀÞ¤è¤ê¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤±¤¬°Ê¹ß¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÆ°¤ÎÉý¤ò¶¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¿À®¤Î»þÂå¤Ë¤Ï´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¶õ¤ÎÎ¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°ÅÏ¹Ò¤â¡¢¤â¤¦¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤´·èÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡¶áÇ¯¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤´·èÃÇ¤ÎÍ½Ãû¤¬ÇÒ»¡¤Ç¤¤¿¡£2023Ç¯5·î¤Ë¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÎÂà°Ì¸å½é¤á¤Æ¤Î¤´Î¹¹Ô¤È¤·¤ÆµþÅÔ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤é¤ì¤ëºÝ¤ËÂÎÀª¤òÊø¤·¤è¤í¤á¤«¤ì¤¿¡£Íâ2024Ç¯4·î¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ¤ò»²ÇÒ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤â¡¢ÃÊº¹¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¢¤ï¤äÅ¾ÅÝ¡¢¤È¤¤¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤âÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¹ø¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ç¤â¡¢Êâ¤«¤ì¤ëÂ®ÅÙ¤äÂÎÀª¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¤ÎÆ°ºî¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤â¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÈÂÎµ¡Ç½¤Î¿ê¤¨¤ò¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
ÃÏµå15¼þÈ¾¤Î°ÜÆ°
¡¡¹Ä¼¼¤ËÆþ¤é¤ì¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¤È¤ê¤ï¤±ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤À¤Ã¤¿¡£¤´À®º§¤«¤é2Ç¯¸å¤Î1960Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«Ë¬Ìä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼¡¡¹¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ä¡¢ÀïÁè¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤äÈïºÒÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¡Öµ§¤ê¤ÎÎ¹¡×¤ò¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ÄÂ²¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ë»öÊÁ¤ä»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ§¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ§¤ê¤ÎÎ¹¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤Î²ó¿ô¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤È¹Ä¹¡»þÂå¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È128²ó¤ËµÚ¤Ö¡£
¡Ö»þÂå¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç°ì³µ¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹á½ß¹Ä¹¡¤Î³¤³°Ë¬Ìä¤Ï9²ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬¤É¤ì¤Û¤É³¤³°Ë¬Ìä¤Ë¿´¤òºÕ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°Ë¬Ìä¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä´·½¬¤ò»öÁ°¤Ë³Ø¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª¾¤¤·Êª¤ò¿·Ä´¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢¤«¤«¤ëÏ«ÎÏ¤Ï¹ñÆâË¬Ìä¤ÎÈæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹ñºÝ¿ÆÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀè¤ÎÂçÀï¤ÎÀïÃÏ¤Ø¤Î°ÖÎî¤Î¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï³¤³°Ë¬Ìä¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Ê¿À®¤Î»þÂå¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸½ÃÏ¤ËÉë¤¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¸½ÃÏ¤Î½»Ì±¤äÀïÆ®¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸µ·³¿Í¤È¤Îº©ÃÌ¤ò¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢ÈïºÒÃÏ¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢É¨¤ò¤Ä¤ÈïºÒ¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ÇÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ÖÎî¤ËÈïºÒÃÏË¬Ìä¤Ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤òÈô¤Ó²ó¤é¤ì¤¿¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤Î¡¢Ê¿À®30Ç¯´Ö¤ÎÁí°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ï62Ëükm¤òÄ¶¤¨¡¢ÃÏµå15¼þÈ¾¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ïµ§¤ê¤ÎÎ¹¤Ë¿´¿È¤òÊû¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬ÂÎ¤Ë¤«¤±¤ëÉéÃ´¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤«¡¢¸æÂå¤¬¤ï¤ê°Ê¹ß¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤¬¹Ò¶õµ¡¤ò»È¤Ã¤ÆÃÏÊýË¬Ìä¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤ÇÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤â¤¦°ìÅÙµ§¤ê¤ÎÎ¹¤ò¡¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤ªµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢38Ç¯Á°¤Ë°ìÅÙ·×²è¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â½ÐÈ¯Ä¾Á°¤ËÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬»ÒµÜ¶Ú¼ð¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ú¹ñË¬Ìä¤âÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÎÈá´ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤´·èÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡±óÊý¤Ø¤ÎÎ¹¤ò¼êÊü¤µ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ªÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¤Ê¤µ¤ê¤è¤¦¤òÌÏº÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤â¡¢¸æ½ê¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤´¼«¿È¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤±¤¬¤«¤éÉü³è¤·¡¢¾å¹Ä¤µ¤Þ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¸µµ¤¤ËÊâ¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤²÷Éü¤òÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊâ¤ß¤Ï¿·¤·¤¤Ç¯¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2025Ç¯1·î2¡¦9Æü¹æ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
Ä¹Ìî,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
¹©¾ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê