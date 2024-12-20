ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡½¿·Âçºå±ä¿¥ë¡¼¥È¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙËö¤ÎÃå¹©¡ÖÃÇÇ°¡×¡ÄÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á·üÇ°
¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤ÎÆØ²ì¡½¿·Âçºå´Ö¤Î±ä¿¤ò½ä¤ê¡¢Í¿ÅÞ¤ÎÀ°È÷°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£°Æü¡¢Ç¯Æâ¤Î¾ÜºÙ¥ë¡¼¥È¤Î·èÄê¤ò¸«Á÷¤ê¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÆâ¤È¤·¤Æ¤¤¿Ãå¹©¤ò»ö¼Â¾å¡¢ÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Àè·è¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£Ãå¹©¤ÎÃÙ¤ì¤Ï¡¢Á´Àþ³«¶È¤ÎÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆØ²ì¡½¿·Âçºå´Ö¤Î¥ë¡¼¥È¤ÎµþÅÔ»ÔÆâ¤Î±Ø°ÌÃÖ¤¬°Û¤Ê¤ë£³°Æ¤Î¤¦¤Á¡¢ÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ë£±°Æ¤ò½ü¤¤¤¿£²°Æ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£²ñ¹ç¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿°Ñ°÷Ä¹¤ÎÀ¾ÅÄ¾»»Ê¡¦¼«Ì±ÅÞ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃå¹©»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡×¤È¤À¤±½Ò¤Ù¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Ë¾ÜºÙ¤Ê±Ø¤Î°ÌÃÖ¤ä¥ë¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢£²£µÇ¯ÅÙËö¤ËÃå¹©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢±ä¿¤ò½ä¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤éÃÏ²¼¿å¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä»ÄÅÚ¤Î½èÊ¬ÊýË¡¡¢ºâÀ¯ÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£