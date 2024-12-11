Jクラブ「契約満了選手」が多数参加！『JPFAトライアウト2024』参加者一覧（11日）
日本プロサッカー選手会（JPFA）が主催する「JPFAトライアウト」の季節が今年もやってきた。
各クラブを契約満了となった選手たちが新たな活躍の場を求めてアピールするJPFAトライアウト。11、12日にカンセキスタジアムとちぎで行われる今年は、初日の参加者が62名となった。
11日に行われるトライアウト初日に参加する62選手は以下のとおり。
1 FW 荒川永遠（モンテディオ山形） ※ヴィアティン三重
2 MF 石坂亮人（FC岐阜） ※FC刈谷
3 MF 井野文太（ギラヴァンツ北九州）
4 FW 宇高魁人（FC大阪）
5 DF 大迫暁（カターレ富山）
6 MF 大渕来珠（V・ファーレン長崎） ※テゲバジャーロ宮崎
7 DF 大森幹太（テゲバジャーロ宮崎） ※AS刈谷
8 DF 小川真輝（FC岐阜）
9 MF 小関陽星（藤枝MYFC）
10 DF 鍵山慶司（FC琉球）
11 DF 木出雄斗（FC大阪）
12 DF 小泉隆斗（ガイナーレ鳥取）
13 FW 小山聖也（カマタマーレ讃岐）
14 MF 下澤悠太（FC大阪）
15 GK 菅原大道（藤枝MYFC）
16 FW 曽田一騎 （愛媛FC）
17 FW 郄尾流星（ガイナーレ鳥取）
18 MF 谷山湧人（ロアッソ熊本） ※FC徳島
19 MF 東郷翼（ロアッソ熊本） ※FC徳島
20 MF 土館賢人（YS横浜）
21 DF 長井響（ガイナーレ鳥取） ※沖縄SV
22 MF 中原秀人（鹿児島ユナイテッド）
23 DF 成瀬竣平（名古屋グランパス） ※V・ファーレン長崎
24 MF 西田恵（奈良クラブ）
25 MF 馬場琢未（ガイナーレ鳥取） ※FC刈谷
26 DF 藤田雄士（FC大阪） ※抱川シチズンFC（韓国）
27 DF 本村武揚（ギラヴァンツ北九州） ※東京23FC
28 DF 前田紘基（ギラヴァンツ北九州）
29 FW 桝田凌我（FC今治） ※福山シティFC
30 DF 増谷幸祐（FC琉球）
31 MF 松井治輝（FC今治） ※FCマルヤス岡崎
32 FW 山内寛史（FC岐阜） ※ヴィアティン三重
33 GK 山田晃士（FC大阪）
34 GK 青嶋佑弥（栃木SC） ※ジェフユナイテッド千葉
35 FW 阿部要門（モンテディオ山形） ※ブリオベッカ浦安
36 DF 面矢行斗（レイラック滋賀）
37 MF 桐蒼太（いわてグルージャ盛岡）
38 MF 金城ジャスティン俊樹（SC相模原）
39 FW 栗原イブラヒムジュニア（SC相模原）
40 DF 後藤田亘輝（水戸ホーリーホック）
41 DF 小林佑熙（AC長野パルセイロ）
42 FW 齋藤来飛（ジェフユナイテッド千葉） ※ラインメール青森
43 DF 斉藤諒（いわてグルージャ盛岡）
44 GK 佐藤久弥（東京ヴェルディ）
45 FW 澤上竜二（福島ユナイテッド）
46 DF 志村滉（松本山雅FC） ※ブリオベッカ浦安
47 FW 杉本大雅（アスルクラロ沼津） ※ブランデュー弘前
48 FW 杉山伶央（いわきFC）
49 MF 清田奈央弥（おこしやす京都）
50 FW 高木俊幸（ジェフユナイテッド千葉）
51 MF 郄岸憲伸（水戸ホーリーホック）
52 MF 武沢一翔（FC琉球）
53 MF 橋田尚希（AC長野パルセイロ）
54 MF 日郄慶太（FC大阪）
55 DF 藤嵜智貴（ヴァンラーレ八戸）
56 DF 藤原拓也（YS横浜）
57 MF 堀研太（ヴェルスパ大分）
58 MF 向井颯（福島ユナイテッド） ※FC刈谷
59 DF 藪中海皇（いわてグルージャ盛岡）
60 DF 山内舟征 （FC琉球） ※いわてグルージャ盛岡
61 MF 山田尚幸（ヴァンラーレ八戸）
62 MF 吉武莉央（SC相模原）
日本にはJFLがある！「JFLからJリーグ」で活躍した11人の選手たち
12日もメンバーが判明次第お伝えする予定だ。