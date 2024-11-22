sumika¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Á´¸ø±é¤Î±ä´ü¤òÈ¯É½¡¡¾®Àîµ®Ç·¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¤Ø¡Ú¸ø±é°ìÍ÷¡Û
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦sumika¤¬22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Àîµ®Ç·¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ösumika¡¡FANCLUB¡¡LIVE¡¡TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2024¡×¤òÁ´¸ø±é±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¾Ð´é¤Î¹Ó°æÃÒÇ·¡õ¾®Àîµ®Ç·&ÊÒ²¬·òÂÀ
¡¡¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ösumika¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Àîµ®Ç·¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2024¤òÁ´¸ø±é±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾åµ¤ËÈ¼¤¤¡¢sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2024¤Î¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¡ÈÊÒ²¬·òÂÀ¤È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡É¥Ä¥¢¡¼(²¾)¤È¤·¡¢ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ösumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2024¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¸ø±éÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¤´Íè¾ì¤ò´õË¾¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ü¿·³ã¸ø±é
11·î29Æü(¶â) ¿·³ãLOTS¡¡³«¾ì17:45/³«±é18:30
¡üÀÐÀî¸ø±é
11·î30Æü(ÅÚ) ¶âÂô EIGHT HALL¡¡³«¾ì17:45/³«±é18:30
¡ü¿ÀÆàÀî¸ø±é
12·î4Æü(¿å) KT Zepp Yokohama¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
¡üÂçºå¸ø±é
12·î11Æü(¿å) Zepp Osaka Bayside¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
12·î12Æü(ÌÚ) Zepp Osaka Bayside¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
¡ü°¦ÃÎ¸ø±é
12·î17Æü(²Ð) Zepp Nagoya¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
12·î18Æü(¿å) Zepp Nagoya¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÔÄ¹¤«¤é¾Þ¾õ¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¾Ð´é¤Î¹Ó°æÃÒÇ·¡õ¾®Àîµ®Ç·&ÊÒ²¬·òÂÀ
¡¡¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ösumika¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®Àîµ®Ç·¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¤ÎµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÀ¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢sumika FANCLUB LIVE TOUR¡Ø±ï²ñ¡Ù2024¤òÁ´¸ø±é±ä´ü¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸ø±é¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ü¿·³ã¸ø±é
11·î29Æü(¶â) ¿·³ãLOTS¡¡³«¾ì17:45/³«±é18:30
¡üÀÐÀî¸ø±é
11·î30Æü(ÅÚ) ¶âÂô EIGHT HALL¡¡³«¾ì17:45/³«±é18:30
¡ü¿ÀÆàÀî¸ø±é
12·î4Æü(¿å) KT Zepp Yokohama¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
¡üÂçºå¸ø±é
12·î11Æü(¿å) Zepp Osaka Bayside¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
12·î12Æü(ÌÚ) Zepp Osaka Bayside¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30
¡ü°¦ÃÎ¸ø±é
12·î17Æü(²Ð) Zepp Nagoya¡¡³«¾ì18:00/³«±é19:00
12·î18Æü(¿å) Zepp Nagoya¡¡³«¾ì17:30/³«±é18:30