STAYC、日本5thシングルの収録曲「GPT -Japanese Ver.-」パフォーマンスビデオのメイキング映像が公開

STAYCの日本5thダブルAサイドシングル「GPT -Japanese Ver.- / Tell Me Now」から、既に公開されていた「GPT -Japanese Ver.-」パフォーマンスビデオのメイキング映像が、STAYC JapanオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。そして、既に公開されていたパフォーマンスビデオは、イントロからエンディングまでのダンスパフォーマンスがフルサイズで楽しめる映像となっていたが、今回公開されたメイキング映像では、撮影当日の撮影の模様がおさめられており、彼女たちの素の表情やメンバーの仲の良さが感じられる映像となっている。

「GPT -Japanese Ver.-」はファンキーなリズムとシンセサウンドにフレンチハウスの感性をプラスした楽曲となっており、相手に対する胸焦がれる片思いの気持ちがSTAYCならではのキッチュなスタイルで表現されている。

■リリース情報

日本5thダブルAサイドシングル「GPT -Japanese Ver.- / Tell Me Now」

発売中



<CD収録曲>※全形態共通

1.GPT -Japanese Ver.-

2.Tell Me Now



<DVD収録内容>

2024年8月18日から関西を皮切りに、8月25日まで行った日本でのリリースイベントツアーのメイキング映像収録



〇初回限定盤

UPCH-89592 / 3,300円(税込) / CD(2曲)+DVD

・Booklet28P

・封入特典:トレーディングカードA Ver.(セルフィー)

※全18種(メンバー各3種)から3枚ランダム封入



〇通常盤(初回プレス)

UPCH-89593 / 1,800円(税込) / CD(2曲)

・Booklet 16P

・封入特典:トレーディングカードB Ver.(セルフィー)

※全12種(メンバー各2種)から1枚ランダム封入

・通常盤初回プレスは在庫終了次第、通常盤(UPCH-80619)に切り替わります。



〇ソロ盤

マキシケース / ピクチャーレーベル仕様

価格:1,650円(税込)

Sumin盤(スミン) UPCH-89594

Sieun盤(シウン) UPCH-89595

ISA盤(アイサ) UPCH-89596

Seeun盤(セウン) UPCH-89597

Yoon盤(ユン) UPCH-89598

J盤(ジェイ) UPCH-89599



【封入特典】

トレーディングカードC Ver.(セルフィー)

※ジャケットと同一のメンバーそれぞれ全2種からランダム1枚封入



