Ìô¡¢iPhone¡¢ºâÉÛ¡Ä¡È¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Î»ÉÀÄ¡É¤òÏÓ¤Ë¹ï¤ó¤À½÷À¤ÎÈ¾À¸¡£Ìô¤ò°û¤ßËº¤ì¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤¿¡×»ö·ï¤ò·Ð¤Æ
¡¡½÷À¤Îº¸ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢µÆ¤Î»ÉÀÄ¤¬Ä¦¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤è¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Ê£¿ô¸Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤È¤½¤Î±¦¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿Ê¸»ú¤À¡£Litium¡¢iPhone¡¢Wallet¡½¡½¤ÈÂ³¤¯¡£½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦É´¹ç³¾¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º¸ÏÓ¤ÎÊ¸»ú¤ò»Øº¹¤·¤Æ¸À¤¦¡£¡ÖÌô¤È¤«iPhone¤È¤«ºâÉÛ¤È¤«¡¢Æü¾ïÅª¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¤è¤¯Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤éÄ¦¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¤½¤¦¸ì¤ëÈà½÷¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤ËÇ÷¤ë¡£
¢¡»ÉÀÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÆþ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡É´¹ç¤µ¤ó¤ÏÂçºåÉÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£»ÉÀÄ¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ¬Åò¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÇØÃæ¤ËÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¦»Õ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÆþ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡É´¹ç¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿»ÉÀÄ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿µÆ¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊ¸»ú¤ÎÍåÎó¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢É´¹ç¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²µ¯°ø¤Î¾ã³²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·ç´Ù¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤äASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Î·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤È»¶Ì¡¤Ê¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÀº¿À¾ã³²¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤â¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ìô¤ò°û¤ßËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ë
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ¾åÃÊ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¡ÖLitium¡×¤Ï¡¢Àº¿À¿À·ÐÍÑºÞ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÌôºÞ¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤òºÇ½é¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥é¥Ã¥×¤ÎÍÌ¾¤ÊÂç²ñ¤ÎÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤Î2¥Ð¡¼¥¹ÌÜ¤Ë¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¥Ð¥Á¥ó¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÞ¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¡¢¿³ºº°÷¤Ë¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¾²¤ò½³¤ë¤è¤¦¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢Âà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶°ø¤Ï¡¢ÉþÌô¤Î¤·Ëº¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ´¹ç¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖADHD¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ßËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·Ìô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë°û¤ßËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤ÏÌýÀ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÏÓ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Ä¦»Õ¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡²ÈÂ²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊì¿Æ
¡¡É´¹ç¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤À¡£
¡ÖÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆÃÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éã¤ÎÉã¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤À¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ï¿ïÊ¬¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¼Â¶È²È¤Ç¤·¤¿¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢²È¤Ëµï¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¼Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«Áá¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡¢Êì¤«¤é¡Ø¼Â¤Ï1¥ö·îÁ°¤«¤éÉã¤¬²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï°¦¾ð¤Î¤¢¤ë²È¤Ç°é¤Á¡¢¤·¤«¤·ËÛÊü¤ÊÉã¤Î½÷ÊÊ¤Î°¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉã¤Îµ¢¤ê¤ò¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½ã¿è¤Ç¸ÅÉ÷¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉã¿Æ¤Î°¦¿ÍÁûÆ°¤Ë²ÈÂ²¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢É´¹ç¤µ¤ó¤¬Ãæ3¤Î¤È¤¡¢²È½Ð¤·¤¿Éã¤È¤ÎÀ¸³è¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éã¤È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸Í·ú¤Æ¤ò·úÀß¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¡£Éã¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤ÎÆ±µï¤Ïµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤âµÞ¤ËÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºÙÉô¤Ë¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ä¡Ù¤ÈÃÇÄêÅª¤Ç¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡»ÉÀÄ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏÆþ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÁ¬Åò¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÇØÃæ¤ËÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»ÉÀÄ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ä¦»Õ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤ÏÆþ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡É´¹ç¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿»ÉÀÄ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿µÆ¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊ¸»ú¤ÎÍåÎó¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢É´¹ç¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¯Ã£¾ã³²µ¯°ø¤Î¾ã³²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·ç´Ù¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤äASD¡Ê¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ë¤Î·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤È¤¤È»¶Ì¡¤Ê¤È¤¤ÎÍîº¹¤¬·ã¤·¤¯¡¢Ã¼Åª¤Ë¸À¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÀº¿À¾ã³²¤Ë¤è¤ë¾ã³²¼Ô¼êÄ¢¤â¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ìô¤ò°û¤ßËº¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ë
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎºÇ¾åÃÊ¤ËÄ¦¤é¤ì¤¿¡ÖLitium¡×¤Ï¡¢Àº¿À¿À·ÐÍÑºÞ¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÌôºÞ¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤òºÇ½é¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ó¤À¤Î¤«¡£
¡Ö¼Â¤Ï¥é¥Ã¥×¤ÎÍÌ¾¤ÊÂç²ñ¤ÎÍ½Áª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤Î2¥Ð¡¼¥¹ÌÜ¤Ë¡¢»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¡¢¥Ð¥Á¥ó¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆµÞ¤ËÅÜÌÄ¤ê»¶¤é¤·¡¢¿³ºº°÷¤Ë¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î¾²¤ò½³¤ë¤è¤¦¤ËÆ§¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢Âà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¸¶°ø¤Ï¡¢ÉþÌô¤Î¤·Ëº¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉ´¹ç¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡ÖADHD¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ßËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·Ìô¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë°û¤ßËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ½é¤ÏÌýÀ¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÏÓ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È±ø¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿Ä¦»Õ¤ËÄ¦¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡²ÈÂ²¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÊì¿Æ
¡¡É´¹ç¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶Ë¤á¤ÆµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤À¡£
¡ÖÉã¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÆÃÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤È¡¢Éã¤ÎÉã¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼Á¤À¤Ê¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÉã¿Æ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Ï¿ïÊ¬¤È¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¼Â¶È²È¤Ç¤·¤¿¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢²È¤Ëµï¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¼Ìë¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä«Áá¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤¡¢Êì¤«¤é¡Ø¼Â¤Ï1¥ö·îÁ°¤«¤éÉã¤¬²È½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï°¦¾ð¤Î¤¢¤ë²È¤Ç°é¤Á¡¢¤·¤«¤·ËÛÊü¤ÊÉã¤Î½÷ÊÊ¤Î°¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÉã¤Îµ¢¤ê¤ò¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢½ã¿è¤Ç¸ÅÉ÷¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉã¿Æ¤Î°¦¿ÍÁûÆ°¤Ë²ÈÂ²¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢É´¹ç¤µ¤ó¤¬Ãæ3¤Î¤È¤¡¢²È½Ð¤·¤¿Éã¤È¤ÎÀ¸³è¤¬ºÆ¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊì¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÎ¾¿Æ¤¬¤¤¤Æ½é¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Éã¤È¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤ò»î¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸Í·ú¤Æ¤ò·úÀß¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¡£Éã¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜÅÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤ÎÆ±µï¤Ïµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤âµÞ¤ËÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºÙÉô¤Ë¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤Î¸À¤¤Ê¬¤âÊ¹¤«¤º¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ä¡Ù¤ÈÃÇÄêÅª¤Ç¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×