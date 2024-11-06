¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¼¤À¤í¡×ÌîÅÄ¤Î´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤òÀÚ¤ì¤µ¤»¤¿RADWIMPSÃ¦Âà¡¦·¬¸¶¤Îà¹Ô¾õá
à±ßËþÃ¦Âàá¤ò»×¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
10·î17Æü¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ØRADWIMPS¡Ê°Ê²¼RAD¡Ë¡Ù¤Î¥®¥¿¡¼¡¦·¬¸¶¾´¡Ê39¡Ë¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÃ¦Âà¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ô20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¹Í¤¨Êý¤äÁÛ¤¤¤ËÁê°ã¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤¬Ã¦ÂàÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢RAD¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉðÅÄÍ´²ð¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤È·¬¸¶¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥à¥¹¤Î»³¸ýÃÒ»Ë¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï»ýÉÂ¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥«¥ë¡¦¥¸¥¹¥È¥Ë¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿À·Ð¾É¤¬°²½¤·¡¢¡Ç15Ç¯£¹·î¤«¤éµÙÍÜÃæ¡££³¿Í¤Ï¡Ø»³¸ý¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡ª¡Ù¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤ÎÃ¦Âà¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
Ã¦ÂàÈ¯É½»þ¤Ë¤Ï·¬¸¶ËÜ¿Í¤ÈRAD¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·¬¸¶¤Ï¡Ô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È20Ç¯°Ê¾å¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¿ÍÀ¸¤ÏËÍ¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Õ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ô15ºÐ¤«¤é°ì½ï¤Ë²»³Ú¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î·¬¸¶¤Î¿ÍÀ¸¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È·¬¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É½¸þ¤¤Ë¤Ïà±ßËþÃ¦Âàá¤Ë»×¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê²º¤ä¤«¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
ÁÇ¹Ô¤¬Ê¢¤Ë¿ø¤¨¤«¤Í¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï·¬¸¶¤µ¤ó¤ÎÁÇ¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÅÜ¤ê¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ·¬¸¶¤µ¤ó¤âµÕ¥®¥ìµ¤Ì£¤ÎÃ¦Âà·à¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£²¿Í¤Î´Ö¤ËµµÎö¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þ´ü¡¢Ë½ÏªÆ°²è¤Ç·ÝÇ½³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¥¬¡¼¥·¡¼»á¡Ê53¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤«¤é¡£Èà¤Ï·¬¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡Ø¥¯¥ï¡Ù¤È¸Æ¤Ó¡¢Ë½ÏªÆ°²è¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÌ¾Á°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÆÍ§¤Ç¤·¤¿¡£¥¬¡¼¥·¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¥¬¡¼¥·¡¼¤Î¿ÆÍ§¤ÎË¿ÇÐÍ¥¤ÈÅÔ¿´¤Ç¥Ð¡¼¤ò¶¦Æ±·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·¬¸¶¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²Î¾§¡¦³Ú¶ÊÀ©ºî¤Î°õÀÇ¤¬Æþ¤ëÌîÅÄ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï²Ô¤®¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Éû¶È¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ð¡¼¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê·ÝÇ½¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¬¡¼¥·¡¼»á¤¬¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤¿½÷À¤â½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²¿¤È¤â´í¤¦¤¤¥Ð¡¼¡£ºÊ»Ò»ý¤Á¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½÷Í·¤Ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¤Ë¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤¿¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
µó¤²¶ç¡¢·¬¸¶¤Ï¡Ç21Ç¯£¹·î¤Ë¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Ç20Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£¡Ç22Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤âÌîÅÄ¤Ï·¬¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³èÆ°µÙ»ß¤É¤³¤í¤«Ã¦Âà¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÌîÅÄ¤òÅÜ¤é¤»¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ç22Ç¯£¶·î¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØTHE MATCH 2022¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï·¬¸¶¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¡¦ÉðÂº¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ³èÆ°µÙ»ßÃæ¤À¤Ã¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Ï¤Í¡¼¤À¤í¡Ù¤È¼þ°Ï¤Ë¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸µÉÔÎÑÁê¼ê¤ÎË½Ïª¤ËÈ¿±þ
·¬¸¶¤ÎÃ¦ÂàÈ¯É½¤ÎÍâ18Æü¡¢Ê¸½Õ¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤òÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¿²°ÍèÌ´¡Ê27¡Ë¤¬Ë½Ïª·ÏYouTuber¤ÎÆ°²è¤Ç¼«¿È¤¬·¬¸¶¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ç¡¢Ìó£´Ç¯È¾ÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òË½Ïª¡£Â¿²°¤ÎË½Ïª¤ò¼õ¤±¤Æ·¬¸¶¤Ï26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ô¤À¤«¤é¤â¤¦¤À¤¤¤ÖÁ°¤«¤éÆÈ¿È¤À¤Ã¤Æ!!¡Õ¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÉÔÎÑ¤â¤¦º£¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è!!¡Õ¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂ¿²°¤Î¤Û¤¦¤ÏÉÔÎÑ¤òË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØMerveille¡Ê¥á¥ë¥ô¥§¥¤¥æ¡Ë¡Ù¤«¤éÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·¬¸¶¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤òÂç»ö¤Ë¤»¤ºÎ¥º§¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ã¦Âà¸å¤Î·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¤ÎÅ¾Çä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏRAD¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÇÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë100Ëç¤â¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÇã¤¤¤À¤á¤·¤Æ¤¤¤¿·¬¸¶¤ËÂÐ¤·¡¢ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¡ÔÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ·ù¤À¤Ê¤¡¡Õ¤È¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
10·î24Æü¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥Á¥±¥Ã¥È¼Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È»ö¶È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·¬¸¶¡£º£¸å¤ÏTikTok LIVE¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÁÏºî³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤»¤á¤Æº£¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¢¨¡ÖFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¡¦¥¿¥ì¥³¥ß¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼µ¤Î¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°X¤Þ¤Ç¾ðÊó¤ò¤ª´ó¤»²¼¤µ¤¤¡£
¾ðÊóÄó¶¡¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://friday.kodansha.co.jp/tips
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/FRIDAY_twit