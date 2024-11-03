岡山vs藤枝 スタメン発表
[11.3 J2第37節](Cスタ)
※13:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 23 嵯峨理久
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 11 太田龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 14 中川風希
MF 27 前田翔茉
MF 33 河上将平
MF 36 世瀬啓人
監督
須藤大輔
※13:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 4 阿部海大
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 14 田部井涼
MF 15 本山遥
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
FW 22 一美和成
控え
GK 1 堀田大暉
DF 5 柳育崇
DF 23 嵯峨理久
MF 7 竹内涼
MF 33 神谷優太
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
[藤枝MYFC]
先発
GK 41 北村海チディ
DF 2 川島將
DF 3 鈴木翔太
DF 22 久富良輔
MF 6 新井泰貴
MF 8 浅倉廉
MF 19 シマブク・カズヨシ
MF 23 梶川諒太
MF 97 モヨマルコム強志
FW 9 矢村健
FW 70 千葉寛汰
控え
GK 35 内山圭
DF 4 中川創
DF 16 山原康太郎
MF 14 中川風希
MF 27 前田翔茉
MF 33 河上将平
MF 36 世瀬啓人
監督
須藤大輔