[11.3 J2第37節](Cスタ)

※13:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 4 阿部海大

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 14 田部井涼

MF 15 本山遥

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

FW 22 一美和成

控え

GK 1 堀田大暉

DF 5 柳育崇

DF 23 嵯峨理久

MF 7 竹内涼

MF 33 神谷優太

FW 11 太田龍之介

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之

[藤枝MYFC]

先発

GK 41 北村海チディ

DF 2 川島將

DF 3 鈴木翔太

DF 22 久富良輔

MF 6 新井泰貴

MF 8 浅倉廉

MF 19 シマブク・カズヨシ

MF 23 梶川諒太

MF 97 モヨマルコム強志

FW 9 矢村健

FW 70 千葉寛汰

控え

GK 35 内山圭

DF 4 中川創

DF 16 山原康太郎

MF 14 中川風希

MF 27 前田翔茉

MF 33 河上将平

MF 36 世瀬啓人

監督

須藤大輔