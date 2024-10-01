¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¡¥Õ¥¡¥óÂç´¿´î¤Î¡ÈÍ§¾ð¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ÇÃíÌÜ½¸¤á¤¿¡Ö½÷À¤ÎÀµÂÎ¡×
¡Ö1¿Í¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢Ìîµå°Ê³°¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤Êý¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
9·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê30¡Ë¡£4ÂÇ¿ô¡¢1°ÂÂÇ¡¢1ÅðÎÝ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡È²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
159»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º£µ¨¤Ï¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡×¤äÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨3³ä¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÅðÎÝ¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡×¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤ÉµÏ¿¿Ô¤¯¤·¤Ë¡£26Æü¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Î¡ÈÍ§¾ð¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥¯Åê¼ê¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤Ï¡¢Instagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¾Ð´é¤Ç»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Îº¸¾å¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬2¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸½ÃÏ¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¡¢µÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2¿Í¤ò»£±Æ¡£»£¤ê½ª¤¨¤ë¤È¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤·¤²¤Ë¥Ï¥°¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï2¿Í¤òÍ¥¤·¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤¬»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Îµ¤¤ò°ú¤³¤¦¤È¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë»Ñ¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö3·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñÀï¤Ç¡¢»î¹ç¸å¤ËÁª¼ê¤ÎºÊ¤äº§Ìó¼Ô¤¿¤Á¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤Ï¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢2¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë¡¢°ãË¡ÅÒÇîµ¿ÏÇ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤ÏÌþ¤·¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤ÏÃËÀ¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤Æ¥¢¥á¥Õ¥È¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë°¦¸¤²È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥¢¥Ë¥µ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤³¤ìÂçÃ«¤µ¤ó¤¬»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¿ ¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¤ªÆó¿Í¤È¤âåºÎï¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡Õ
¡Ô²¿¤À¤«»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡Õ
¡ÔÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Õ