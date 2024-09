中国で、母親を何度も蹴る10代の少年の動画がSNSに拡散され、多くの人の怒りを買った。少年は母親から小遣いがもらえなかったことに腹を立て、暴力を振るったと香港のニュースメディア『South China Morning Post』などが報じた。【この記事の動画を見る】中国山東省で、10代の少年が母親に暴力を振るう動画が撮影され、中国版TikTok『抖音(ドウイン)』で拡散されると、人々に大きな衝撃を与えた。香港のニュースメディア『South China Morning Post』によると、動画は現地時間15日に住宅街で撮影されたもので、少年が自分の母親を激しく蹴る様子が映っていた。

母親は蹴られた衝撃で地面に倒れたが、少年は追い打ちをかけるようにさらに蹴りを入れた。通行人の女性が少年を止めようとしたが、彼はつかまれた腕を振りほどき、母親を背後から蹴りつけた。その後、近くにいた警備員が止めに入り少年を説得しようとしたが、彼は聞く耳を持たず、暴言を吐きながら再び母親に向かって突進した。しばらくすると、警備員の通報を受けた警察官が駆けつけ、少年は取り押さえられ、そのまま連行された。事件は親子の自宅の外で起こり、その場に居合わせた親子を知る人は「息子が母親に小遣いをせがんだところ、もらえなかったために暴力を振るったようだ」と明かした。母親は夫と離婚した後、相当息子を甘やかしてきたことが報道されている。それを裏付けるように、母親は息子に蹴られても反撃せず、助けに入ろうとした人々に「大丈夫だから」と関与しないように告げていた。さらに母親は、警察に勾留された息子をその日のうちに迎えに行き、自宅に連れて帰ったそうで、今回の動画には多くの怒りの声があがった。「一番腹立たしいのは、母親が周囲に『大丈夫だから』と言っていることだ。」「見るからに腹が立つ。彼をきちんと教育して、母親に対する感謝の気持ちを教える必要がある。」「この息子が母親に暴力を振るうのは、初めてではないはずだ。」「この動画には言葉を失ってしまった。ただ涙が出るだけだ。」また、蹴られた瞬間に母親の洋服がめくれ、帝王切開の傷跡が見えたことに気づいた人もおり、「この息子を帝王切開で出産しているなんて、母親がかわいそう」と嘆く声も見られた。『South China Morning Post』では、中国で他人を故意に殴ったり傷つけた場合は5〜10日間拘留され、200〜500元(約4100円〜1万200円)の罰金が科せられる可能性があるが、未成年者には罰則が軽減されることが多いと伝えている。画像は『South China Morning Post 「5 million watch clip of Chinese teen viciously attacking mum for refusing to give him cash」(Photo: Douyin)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)