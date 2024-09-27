°ðËÜ½á°ì¡õº£ÌîÂÙ¹¬¡½¡½ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¼¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤ÎÆî³ëSCÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îââ»ý
¡ÁÈà¤é¤¬¡Ö¸½Ìò¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥ï¥±
Âè£·²ó¡§°ðËÜ½á°ì¡õº£ÌîÂÙ¹¬¡ÊÆî³ëSC¡Ë¡Ê£±¡Ë
É´ÀïÏ£Ëá¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤È¤¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤ë30Âå¸åÈ¾¡Á40Âå¤ÎÁª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Æ±Ï¢ºÜ¡£º£²ó¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¢Æî³ëSC¤Î°ðËÜ½á°ì¤Èº£ÌîÂÙ¹¬¤òÄ¾·â¡£¸½Ìò¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤ä¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë"°úÂà"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
Æî³ëSC¤Î°ðËÜ½á°ì¡Ê±¦¡Ë¤Èº£ÌîÂÙ¹¬¡Êº¸¡Ë¡¡photo by Sano Miki
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆî³ëSC¤Ë²ÃÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ç½é¤á¤Æ¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ðËÜ½á°ì¡Ê°Ê²¼¡¢°ðËÜ¡ËÁ°½êÂ°¤ÎSCÁêÌÏ¸¶¤ò·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï£Ê¥ê¡¼¥°£µÉô¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äñ¹³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢´äËÜ¤µ¤ó¡ÊµÁ¹°¡¿¡Ê³ô¡ËTSUBASAÂåÉ½¼èÄùÌò·óÆî³ëSCÂåÉ½¼èÄùÌòÀìÌ³·óGM¡Ë¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤â¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤â¤¢¤ëÆï¿À½çÊ¿¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬»Ö¸þ¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¡¢Åö»þ¤ÏÀîºê»þÂå¤ËÁª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿¹°ìºÈ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¤Í¡£º£¤Á¤ã¤ó¡Êº£Ìî¡Ë¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
º£ÌîÂÙ¹¬¡Ê°Ê²¼¡¢º£Ìî¡ËËÍ¤Ï¡¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¡Ê°ðËÜ¡Ë¤¬Æþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ±½¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤éÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¡¢2000Ç¯¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Î³èÌö¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
°ðËÜ¡¡¤½¤ì¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¤í¡©
º£Ìî¡¡¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¥Û¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤ÈÌÀ¿À¤µ¤ó¡ÊÃÒÏÂ¡¿¸½¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥æ¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤òÂ¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
°ðËÜ¡¡¤½¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó......¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£Ìî¡¡¤³¤ÎÀè¤ÏÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¼éÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¹¶¼é¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÈ÷¤¨¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ï²ÃÆþ¤·¤¿¤¢¤È¤ÎÏÃ¤Ç¡¢Æî³ë¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤Û¤ÜÁªÂò»è¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦£±Ç¯¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£J1¤Ë¾º³Ê¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤â¤¢¤Ã¤Æ»î¹ç¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤âÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¦°ìÅÙ¡¢J1¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢·ÀÌóËþÎ»¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤......¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢J¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ðËÜ¡Ê£Ê¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ËÇ¯¡¹¡¢30ºÐ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡£Åö»þ²¿ºÐ¤À¤Ã¤¿¡©
º£Ìî¡¡38ºÐ¡£30Âå¤ÎÁª¼ê¤Ë......¤Þ¤·¤Æ¤ä40ºÐ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ú¤¤¬¤Ê¤¤¤Î!?¡¡¤È¶Ã¤¯¤¯¤é¤¤ÉÔ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÆ°¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤Ã¤Æ¾ðÇ®¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¸¥å¥Ó¥í¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢Æî³ëSC¤È¥¯¥ê¥¢¥½¥ó¿·½É(JFL)¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤¬Ä¾¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Æî³ë¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÁª¤Ù¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¤âÆþ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£ÌîÁª¼ê¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå»þÂå¡¢¤è¤¯40ºÐ¤Þ¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿ô»ú¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£Ìî¡¡¤¨¤Ã!?¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡©¡¡¤¼¤ó¤¼¤ó³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡¡ËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï·ë¹½¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï°úÂà¤Î¡Ö¤¤¡×¤Î»ú¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
°ðËÜ¡¡º£¤Á¤ã¤ó¤Î²ÃÆþ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¬Æî³ëÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤¢¤È¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ëº£¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥Ë¡Ê´Ø¸ý·±½¼¡Ë¤é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¼ÂºÝ¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ç£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ä¤±¤É¡¢Á´Á³Æ°¤±¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤µ¤Ã¤¡¢º£¤Á¤ã¤ó¤ÏËÍ¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢º£¤Á¤ã¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ËÍ¤è¤êÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
º£Ìî¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥¤¥Ê¤µ¤ó¡¢ËÍ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï£±Ê¬¤¯¤é¤¤¤·¤«¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»î¹ç¤â¤á¤Á¤ãÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤Ï¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄ¤¬ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ»þÂå¤«¤é¤Î¤è¤·¤ß¤Çµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ç»î¹ç¿ô¤ò²Ô¤²¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
°ðËÜ¡¡µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ä¤±¤É¤Ê¡£¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤¹¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤é¡¢ÅöÁ³É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤·¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æî³ë¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢·Ð¸³ÃÍ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¿´¶¯¤¤¡£
¡½¡½Æî³ëSC¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëJFL¾º³Ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¦Æñ¤·¤µ¤ò¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
°ðËÜ¡¡¤â¤¦¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ìî¡¡¤ï¤«¤ë¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£
°ðËÜ¡¡ÀµÄ¾¡¢²ÃÆþ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´äËÜ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤ä¤±¤É¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯Æñ¤·¤µ¤ÏÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï´Ä¶ÌÌ¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡¡¤½¤³¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë¼ÇÀ¸¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Í¹©¼Ç¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¹©¼Ç¤Î¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÁ´Á³¡¢´¶¤¸Êý¤â°ã¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤Ä¤É¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤ÏÆÃ¤Ë¡¢±óÀ¬Àè¤Ç²á¤´¤¹´Ä¶¤ä¤½¤³¤Ø¤Î°ÜÆ°»þ´Ö¡¢¹Ô¤Êý¤ò´Þ¤á¡¢´Ä¶¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ëÉôÊ¬¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢"vsÆî³ë"¤Ø¤ÎÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÐ¹³¿´¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡£º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿É÷´ÖÈ¬¹¨¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÏÀ¤¬YouTube¤Ê¤É¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢»î¹ç¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¤è¤êÂÐºö¤ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½JFL¾º³Ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤â´ØÅì¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
°ðËÜ¡¡¤½¤³¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢JFL¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÃ±¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê°Ê²¼¡¢ÃÏ°èCL¡Ë¤Ç£±¡¢£²°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ°èCL¤âÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤È·è¾¡¥ê¡¼¥°¤ò¡¢Ãæ£±¡Á£²Æü¤ÇÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
º£Ìî¡¡Á´¹ñ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Ê°Ê²¼¡¢Á´¼Ò¡Ë¤Ç£³°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯ÃÏ°èCL¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£±¡¢£²°Ì¤ò³Í¤ë¤Ã¤ÆÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï´ØÅìÍ½Áª¤Î½à·è¾¡¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£º£Ç¯¤Ç£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ï¤ä¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾º³Ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡ª
°ðËÜ¡¡¸À¤¤¤¤Ã¤¿¡ª¡¡º£¤Á¤ã¤ó¡¢º£¡¢ÌÂÁö¤·¤Æ¤ë¤·¤Ê¡£
º£Ìî¡¡¤½¤¦¡£Àä»¿¡¢ÌÂÁöÃæ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀµÄ¾¡¢²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ðËÜ¡¡¤³¤ì¤À¤±¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¿ËÍ¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤â¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£
º£Ìî¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ª¡¡¤À¤«¤é¡¢¤è¤êÌÂÁö¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ðËÜ¡¡Æî³ë¤ÎÎý½¬´Ä¶¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢É÷´Ö¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÏÃ¤¬ÊÌ¤È¤¤¤¦¤«......ÀµÄ¾¡¢¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£
¡¡¤¢¤È"´ØÅì"¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÃÏ°è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èæ³ÓÅª¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°èCL¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÅì¤ÏÃÏ°èCL¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¿ô¤¬°Û¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡¤µ¤Ã¤¡¢º£¤Á¤ã¤ó¤¬ÏÃ¤·¤¿Á´¼Ò¤Î´ØÅìÍ½Áª¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤é¤ÏSHIBUYA CITY FC¤ËÉé¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏÅìµþÅÔ¼Ò²ñ¿Í¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°£±Éô¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Á´¼Ò¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¥Á¡¼¥àÎÏ¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀµÕ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ê¡¼¥°¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð......¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤ËJFL¤Ë¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¥Ö¥ê¥ª¥Ù¥Ã¥«±º°Â¡Ê2022Ç¯¤Î´ØÅì¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç¤Ï6°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¼Ò¤ÇÍ¥¾¡¡£ÃÏ°èCL¤âÀ©¤·¤ÆJFL¾º³Ê¡Ë¤¬ºòÇ¯¤ÎJFL¤Ç£²°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀï¤¨¤ëµ¤¤Ï¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯JFL¾º³Ê¤¬ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë¢¡°ðËÜ½á°ì¤Èº£ÌîÂÙ¹¬¤¬¸ì¤ë¡¢É÷´ÖÈ¬¹¨´ÆÆÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡ä¡ä
°ðËÜ½á°ì¡Ê¤¤¤Ê¤â¤È¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¡Ë
1979Ç¯£¹·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£1997Ç¯¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¼ã¤¯¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2001Ç¯¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¡£°Ê¹ß¡¢¥Õ¥é¥à¡¢WBA¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡¢¥ì¥ó¥Ì¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2010Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡¢SCÁêÌÏ¸¶¤ËºßÀÒ¤·¡¢2022Ç¯¤ËÆî³ëSCÆþ¤ê¡£¤½¤Î´Ö¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢1995Ç¯£Õ¡Ý17À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¸½£Õ¡Ý17£×ÇÕ¡Ë¡¢1999Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½£Õ¡Ý20£×ÇÕ¡Ë¡¢2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡££ÁÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¡¢2006Ç¯¡¢2010Ç¯¤È£³Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì82»î¹ç¡¢£µÆÀÅÀ¡£
º£ÌîÂÙ¹¬¡Ê¤³¤ó¤Î¡¦¤ä¤¹¤æ¤¡Ë
1983Ç¯£±·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌ¹âÂ´¶È¸å¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚÆþ¤ê¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£2004Ç¯¤ËFCÅìµþ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ê¤É¤Î±É´§³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2012Ç¯¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ø°ÜÀÒ¡£2014Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢2019Ç¯²Æ¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ø°ÜÀÒ¡£2022Ç¯¤ËÆî³ëSC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¾ï¤ËÃæ¼´¤È¤·¤Æ³èÌö¡£À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï2003Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥æ¡¼¥¹¡Ê¸½£Õ¡Ý20£×ÇÕ¡Ë¡¢2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡££ÁÂåÉ½¤Ç¤â¡¢2010Ç¯¡¢2014Ç¯¤È£×ÇÕ¤Ë£²ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì93»î¹ç¡¢£´ÆÀÅÀ