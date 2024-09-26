¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¡ª¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¼Ì±Ç²è²½¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼½é²ò¶Ø
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ë¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤òÁ´À¤³¦ÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤È¤·¤ÆÁÉ¤é¤»¤ë¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢1937Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼½é¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦½é¤Î¥«¥é¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Ï¡¢½ã¿è¤ÇÈþ¤·¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æµ±¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Í¥¤·¤µ¤òµá¤á¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇòÀãÉ±¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±Ç²è¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤òµß¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤Ï¡È7¿Í¤Î¤³¤Ó¤È¡É¤¬²°º¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ï¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ë9·î26Æü¤Ë¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÊó¤Ï¡¢ÇòÀãÉ±¤¬¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¾®²°¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¡Ö¸ýÅ«¤Õ¤¤¤ÆÆ¯¤³¤¦¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÇòÀãÉ±¤¬·Ú²÷¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°æ¸Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦ÇòÀãÉ±¤ä¡¢½÷²¦¤¬ËâË¡¤Î¶À¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËâ½÷¤¬ÆÇ¥ê¥ó¥´¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇòÀãÉ±¤¬Ëâ½÷¤«¤é¥ê¥ó¥´¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿ÍÛ¼Í¤·¤ÎÃæ¤ÇÐÊ¤àÇòÀãÉ±¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¾®²°¤ä¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀãÉ±Ìò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¼¥°¥é¡¼¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷²¦Ìò¤Ë¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¤Î²»³Ú¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¥»¥¯¡õ¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÇòÀãÉ±¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡ËÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
¸¶Âê¡§SNOW WHITE
´ÆÆÄ¡§¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥§¥Ö
µÓËÜ¡§¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°
²»³Ú¡§¥Ñ¥»¥¯¡õ¥Ý¡¼¥ë
¥¥ã¥¹¥È¡§¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¼¥°¥é¡¼¡¿¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.
¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë±Ç²è¤À¡£¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢·Ð±ÄÆñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤òµß¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤Ï¡È7¿Í¤Î¤³¤Ó¤È¡É¤¬²°º¬¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Ç¤â¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤Ï¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ë9·î26Æü¤Ë¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃÊó¤Ï¡¢ÇòÀãÉ±¤¬¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¾®²°¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î³Ú¶Ê¡Ö¸ýÅ«¤Õ¤¤¤ÆÆ¯¤³¤¦¡×¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢ÇòÀãÉ±¤¬·Ú²÷¤Ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥·¡¼¥ó¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢°æ¸Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¤¦ÇòÀãÉ±¤ä¡¢½÷²¦¤¬ËâË¡¤Î¶À¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¥·¡¼¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËâ½÷¤¬ÆÇ¥ê¥ó¥´¤òºî¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇòÀãÉ±¤¬Ëâ½÷¤«¤é¥ê¥ó¥´¤ò¼õ¤±¼è¤ë¾ìÌÌ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿ÍÛ¼Í¤·¤ÎÃæ¤ÇÐÊ¤àÇòÀãÉ±¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¾®²°¤ä¿¹¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀãÉ±Ìò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¼¥°¥é¡¼¤¬È´Å§¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥ô¥£¥é¥ó¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë½÷²¦Ìò¤Ë¤Ï¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¥ï¥ó¥À¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È¡£¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥§¥Ö¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢µÓËÜ¤Ë¤Ï¡Ø¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¤Î²»³Ú¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÈÇ¤Î³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤ä¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Î¥Ñ¥»¥¯¡õ¥Ý¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¿·¤¿¤Ê´¶Æ°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
¡ØÇòÀãÉ±¡Ù
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡ËÁ´¹ñ·à¾ì¤Ë¤Æ¸ø³«
¸¶Âê¡§SNOW WHITE
´ÆÆÄ¡§¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥§¥Ö
µÓËÜ¡§¥°¥ì¥¿¡¦¥¬¡¼¥¦¥£¥°
²»³Ú¡§¥Ñ¥»¥¯¡õ¥Ý¡¼¥ë
¥¥ã¥¹¥È¡§¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥¼¥°¥é¡¼¡¿¥¬¥ë¡¦¥¬¥É¥Ã¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥ì¥³¡¼¥É
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
© 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.