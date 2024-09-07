¡ÚTOTONOI magazine by OFF COLA Vol.2¡Û¹â±ß»û¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¼¡À¤Âå¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¡ÖOFF COLA¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¡ª¶Ë¾å¤Î¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤àÁ¬Åò¡¦¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¤¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤¬½¸¤¦³¹¡¢¹â±ß»û¤ÎÁ¬Åò¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¡£
ÆþÍá°Ê³°¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÁ¬Åò¤Ç¤¹¡£
¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤ÎÎò»Ë
¾¼ÏÂ8Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç91Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨Ä¹Ç¯¹â±ß»û¤Î³¹¤ä¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁ¬Åò¤Ç¤¹¡ª
¡È100Ç¯¸å¤â¤³¤Î·úÊª¤ÇÂ³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤½¤ó¤Ê»ÈÌ¿¤ò¶»¤Ë¾ï¤ËÊÑ³×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¾®¿ùÅò¤ØÂ¤ò±¿¤ÖÁ°¤Ë¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤Ì¥ÎÏ¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¤è¤ê¿¼¤¯¾®¿ùÅò¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¾®¿ùÅò¤Î¥ß¥ë¥¯É÷Ï¤¤Ï¡¢¾¼ÏÂ8Ç¯ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤È¤È¤â¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÅÁÅý¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íî¤Á¹þ¤ó¤ÀÆü¡¢²ù¤·¤¤Æü¡¢¼«Ê¬¤òµö¤»¤Ê¤¤Æü¤â¡¢¾®¿ùÅò¤Î¥ß¥ë¥¯É÷Ï¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿´¤âÂÎ¤âÀ°¤¨¡¢¡É¤Þ¤¢¤¤¤¤¤«¡É¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÌÀÆü¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤ó¤Ê¾®¿ùÅò¤Î¥ß¥ë¥¯É÷Ï¤¤ÇÌÀÆü¤Ø¤Î³èÎÏ¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
£ÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸Å¤ÎÉ¤·úÊª
¥ß¥ë¥¯É÷Ï¤¤äÇ®Åò¤È¿åÉ÷Ï¤¤Ë¸ò¸ß¤Ë¿»¤«¤ë¡Ö²¹Îä¸òÂåÍá¡ÊÄÌ¾Î¡§¸ò¸ßÍá¡Ë¡×¤Ï¤³¤³¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¢¤ÄÅò¤Ë²¿Ê¬¤«¤Ä¤«¤ê¤½¤Î¸å¿åÉ÷Ï¤¤Ë£±Ê¬ÄøÅÙÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿»¤«¤ë¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ë¤ß¤ó¤ÊÎº¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿åÉ÷Ï¤¤ÎÁ°¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹♨︎
¸ò¸ßÍá¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÎÂÎ¤Ë¡¢OFF COLA¤¬À÷¤ß¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
ÁÏ¶È»þ¤«¤é¤Î¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò»×¤ï¤»¤ëµÜÂ¤¤ê¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ¤ÎÅÐÏ¿Í·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
³°´Ñ¤«¤éÎ©ÇÉ¤ÊÌÌ¹½¤¨¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¾®¿ùÅò¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅý¤òº£¤â»Ä¤·Â³¤±¡¢Á¬Åò¥Þ¥Ë¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ë¬Ìä¤¹¤ë¿Í¡¹¤Îµ¤Ê¬¤ò¤è¤ê°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥Ã¥º
¾®¿ùÅò¤Î¤ªÅ¹¤Î¿Í¤¬Áª¤Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥Ä¤ò°ì¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª²È¤Ç¾®¿ùÅò¤Î¤ªÉ÷Ï¤µ¤Ê¬¤òËþµÊ¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹♨️
Í¥¤·¤¤¥ß¥ë¥¯¤Î¹á¤ê¤È½À¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Î±Õ¾õ¤ÎÆþÍáºÞ¤Ç¤¹¡£
¥ß¥ë¥¯¹áÎÁ¤Ë¤è¤ë¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê¤¬ÅòÁ¥¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤È¤í¤±¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¥ß¥ë¥¯É÷Ï¤¤ò¤ª²È¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ïÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë¤¿¤áÍÍ¡¹¤ÊÄ´À°¤ò½Å¤Í´°À®¤·¤¿¤½¤¦¡ª
À½ÉÊÆÃÄ§
¡¥ß¥ë¥¯¹áÎÁ¤Ë¤è¤ë¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤¹á¤ê
¢3¤Ä¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ê¥ï¥»¥ê¥ó¡¢¥ß¥Ä¥í¥¦¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¥ª¥¤¥ë¡Ë¤òÇÛ¹ç
£²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È³«È¯¤·¤¿ÍáÍÑ²½¾ÑÎÁ
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.sentogurashi.com/items/38914064
¡ÖOFF COLA pm9:00¡×¤È¤Ï
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î²ÆÈ¯ÇäOFF COLA¤Îpm9:00¤¬°û¤á¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡È¤Ê¤ó¤â¤·¤Ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤Æ¤¿¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢GABA200mg¡¢ ¥Æ¥¢¥Ë¥ó200mgÇÛ¹ç¤·¡¢Ì²¤ëÁ°¤ä¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥³¡¼¥é¤Ç¤¹¡£
OFF COLA¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤Î¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊZÀ¤Âå¤Ê¤É¤«¤éÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤È¤Î¤¤¤òÁý¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¤ª¤Õ¤í¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
ÁÇÅ¨¤ÊÁ¬Åò¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¢ö
°ú¤Â³¤PM9:00¤ò²·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁ¬ÅòÍÍ¡¢¥µ¥¦¥Ê»ÜÀßÍÍ¤âÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiFtZI37fLBby2_lxbsmc604iYF0oJr4npm0_wCH47vggNQ/viewform
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¤¤¤«¤¬¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
¼¡²ó¤Î¡ÚTOTONOI magazine by OFF COLA¡Û¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¢ö
The post ¡ÚTOTONOI magazine by OFF COLA Vol.2¡Û¹â±ß»û¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ø¾®¿ùÅò¡Ù¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª first appeared on ÅìµþÁ¬Åò - TOKYO SENTO -.