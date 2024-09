次世代クラフトコーラ「OFF COLA」とのタイアップ企画!極上のオフタイムを楽しむ銭湯・サウナマガジン。

今回紹介するのは、あらゆる文化が混ざり合い、老若男女が集う街、高円寺の銭湯『小杉湯』。

入浴以外を目的とするイベントも多数開催することで全国各地からファンを惹きつけている銭湯です。

『小杉湯』の歴史

昭和8年に創業し、今年で91年目を迎え長年高円寺の街や人々に愛され続けている銭湯です!

“100年後もこの建物で続けなければいけない”そんな使命を胸に常に変革を続けているそう……。

『小杉湯』のおすすめポイント

小杉湯へ足を運ぶ前に、ぜひ知っておいてもらいたい魅力を3つご紹介します!

より深く小杉湯の世界を楽しんでいただけるはずです。

.潺襯風呂

小杉湯のミルク風呂は、昭和8年創業以来、長い歴史とともに愛され続ける伝統のお風呂だそうです。

落ち込んだ日、悔しい日、自分を許せない日も、小杉湯のミルク風呂は、そんなあなたを包み込んでくれます。

心も体も整え、”まあいいか”と前向きな気持ちで明日へ進むためのひとときを提供してくれるそんな小杉湯のミルク風呂で明日への活力をチャージしてみませんか?

温冷交互浴



ミルク風呂や熱湯と水風呂に交互に浸かる「温冷交代浴(通称:交互浴)」はここの代名詞だそうです!!

あつ湯に何分かつかりその後水風呂に1分程度入って、ゆっくり浸かる……。

このルーティーンにみんな虜になり、水風呂の前に列ができることもあるみたいです♨︎

交互浴を終えた後の体に、OFF COLAが染みること間違いなしです!

E佻人形文化財に登録された古き良き建物

創業時からの神社仏閣を思わせる宮造りの木造建築で、2021年には国の登録有形文化財に登録されているんです!

外観から立派な面構えでインパクトある小杉湯は、古き良き伝統を今も残し続け、銭湯マニアだけではなく訪問する人々の気分をより一層高めています。

『小杉湯』おすすめグッズ

小杉湯のお店の人が選ぶおすすめオリジナルグッツを一つ紹介します。

これがあればお家で小杉湯のお風呂気分を満喫できちゃいます♨️

小杉湯のミルク風呂

優しいミルクの香りと柔らかな肌触りの液状の入浴剤です。

ミルク香料によるやさしく甘い香りが湯船に浸かった瞬間ふんわりと広がり、心も体もとろける大人気のミルク風呂をお家でも楽しみたいという常連さんからの言葉にこたえるため様々な調整を重ね完成したそう!

製品特徴

.潺襯香料によるやさしく甘い香り

3つの保湿成分(ワセリン、ミツロウ、ミネラルオイル)を配合

2従冑淵瓠璽ーと開発した浴用化粧料

公式オンラインショップ:https://shop.sentogurashi.com/items/38914064



「OFF COLA pm9:00」とは

そんな魅力たっぷりの『小杉湯』ではこの夏発売OFF COLAのpm9:00が飲めます!!

“なんもしないをしませんか”をコンセプトに、オフタイムを充実させてパフォーマンスを最大化させてたいストレス社会に生きる人たちのために開発され、GABA200mg、 テアニン200mg配合し、眠る前やハードワークの休息時間に飲みたい、身体にやさしいクラフトコーラです。

OFF COLAはトップクリエイター、経営者などのハードワーカー、クリエイティブなZ世代などから評価をいただいています。

ととのいを増進してくれること間違いなし。おふろ上がりにぴったりなドリンクです。

素敵な銭湯で、素敵なオフタイムを♪

引き続きPM9:00を卸していただける銭湯様、サウナ施設様も募集しております。

下記フォームよりお問い合わせください。

お問合せフォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiFtZI37fLBby2_lxbsmc604iYF0oJr4npm0_wCH47vggNQ/viewform

