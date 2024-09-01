2ºÐ»ù¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍøÍÑÎ¨¤¬¡Ö58.8¡ó¡×¡Ä¥¹¥Þ¥Û¤Ë´·¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊÍ·¤Ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ä»ëÎÏ¤ÎÄã²¼¡¢¤½¤ì¤Ë¹üÀÞÎ¨¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ï¡¢20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¸÷ÂÀ»á¤¬¡¢Á´¹ñ200¿Í°Ê¾å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¡ã»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¡ä¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÐ°æ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¼¡¼¿·´©¤Î¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾×·âÅª¤Ê¾õÂÖ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º£¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐ°æ¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤·¤ã¤¬¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¤»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤âÂ¿¿ô¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®³Ø¹»°Ê¾å¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï±¿Æ°µ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤¬ÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ®°é´Ä¶¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¼èºà¤ò¤·¤¿Êý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿À®°é´Ä¶¤¬±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ï¡Ö²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÆ°¤¡×¤À¤«¤é¡Ä
¡¼¡¼¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÐ°æ¡§»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ÎÆ°ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÎ´´¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Êâ¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿»þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¹ø¤ÎÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤¬¶¹¤¯¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¶¹¤¤Â÷»ù½ê¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³°¤Ç¼«Í³¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤Î¾²¤ËÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ³ê¤ê»ß¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ï²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤µ¤»¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÊâ¹Ô´ï¤Ë¾è¤»¤¿¸å¡¢°ìÂÈô¤Ó¤ËÊâ¹Ô¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂÎ´´¤â¶ÚÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë°é¤¿¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊâ¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤¬Áý²Ã
¡¼¡¼²ÈÄí´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¿§¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¥ë¥Ý¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊÌ¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢3ºÐ¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³ú¤ó¤Ç°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿Î¥Æý¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸íÓë»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¿Æ¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¸Ç·ÁÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬²¿¥«·î¤â¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤½¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¹Ç¯¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌäÂê¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æ¸÷ÂÀ»á¤¬¡¢Á´¹ñ200¿Í°Ê¾å¤ÎÀèÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¡¢¡ã»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¡ä¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò¾å°´¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÆâÌÌ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀÐ°æ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¿·´©¤Î¡Ø¥ë¥Ý ¥¹¥Þ¥Û°é»ù¤¬»Ò¤É¤â¤ò²õ¤¹¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤«¤é¹â¹»¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¾×·âÅª¤Ê¾õÂÖ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢º£¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐ°æ¸÷ÂÀ¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÐ°æ¡Ë¡§»Ò¤É¤â¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤·¤ã¤¬¤á¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ°éºÂ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÄ¹¤¤»þ´ÖÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÆ°ºî¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤âÂ¿¿ô¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®³Ø¹»°Ê¾å¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï±¿Æ°µ¡²ñ¤Î¸º¾¯¤¬ÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÀ®°é´Ä¶¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¼èºà¤ò¤·¤¿Êý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÊÝ°é±à¤äÍÄÃÕ±à¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿À®°é´Ä¶¤¬±¿Æ°Ç½ÎÏ¤òÃø¤·¤¯²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¢¡¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ï¡Ö²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÆ°¤¡×¤À¤«¤é¡Ä
¡¼¡¼¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÆ°¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤·¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÐ°æ¡§»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ÎÆ°ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÂÎ´´¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¶ÚÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Êâ¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿»þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¹ø¤ÎÎÏ¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Áö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢²È¤¬¶¹¤¯¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¶¹¤¤Â÷»ù½ê¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³°¤Ç¼«Í³¤ËÍ·¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤Î¾²¤ËÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¥Þ¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¤Æ³ê¤ê»ß¤á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Æ¤¬Ë»¤·¤¯¡¢¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤ÇÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤Ï²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤µ¤»¤º¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑÊâ¹Ô´ï¤Ë¾è¤»¤¿¸å¡¢°ìÂÈô¤Ó¤ËÊâ¹Ô¤Ø¤È°Ü¹Ô¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÂÎ´´¤â¶ÚÎÏ¤â½½Ê¬¤Ë°é¤¿¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊâ¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ÎÀ®Ä¹¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç±¿Æ°Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¡×¤¬Áý²Ã
¡¼¡¼²ÈÄí´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë¿§¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÐ°æ¡§¥ë¥Ý¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿ÊÌ¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢3ºÐ¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ç·ÁÊª¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³ú¤ó¤Ç°û¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Î¤É¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢ÊÝ°é±à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥É¥í¥É¥í¤È¤·¤¿Î¥Æý¿©¤Î¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸íÓë»ö¸Î¤ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¿Æ¤ÎÂ¿Ë»¤µ¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¸Ç·ÁÊª¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤¬²¿¥«·î¤â¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤½¤ÎÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£