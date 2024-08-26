½÷»ÒÂç³ØÁª¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Ë²¥¤ê¹ç¤¦¡ª2¿Í¤È¤â°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤Ê¤ë¶ÄÅ·¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¡Ö½ÀÆ»¤«¡×

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Crazy scenes today in Amherst, as a fight broke out between in a game between Rutgers and UMass, with multiple punches being thrown. Gia Girman of Rutgers and Ashley Lamond from UMass were both sent off as a result.
UMass went on to win 1-0.#CollegeSoccer #NCAASoccer pic.twitter.com/nvmhU4WStb
— College Soccer News (@ncaasoccernews) August 25, 2024
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