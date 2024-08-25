水戸vs群馬 スタメン発表
[8.25 J2第28節](Ksスタ)
※18:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
MF 88 長井一真
FW 22 久保征一郎
控え
GK 25 富居大樹
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 32 碇明日麻
MF 38 齋藤俊輔
FW 9 安藤瑞季
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 34 小柳達司
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 29 田頭亮太
MF 37 瀬畠義成
MF 44 仙波大志
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
MF 11 杉本竜士
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚
※18:00開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 21 松原修平
DF 3 大崎航詩
DF 4 山田奈央
DF 33 牛澤健
MF 7 新井晴樹
MF 11 草野侑己
MF 17 長澤シヴァタファリ
MF 23 甲田英將
MF 47 櫻井辰徳
MF 88 長井一真
FW 22 久保征一郎
控え
GK 25 富居大樹
MF 13 野瀬龍世
MF 24 山崎希一
MF 32 碇明日麻
FW 9 安藤瑞季
FW 99 中島大嘉
監督
森直樹
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 櫛引政敏
DF 22 高橋勇利也
DF 24 酒井崇一
DF 34 小柳達司
MF 5 川上エドオジョン智慧
MF 6 天笠泰輝
MF 14 川本梨誉
MF 29 田頭亮太
MF 37 瀬畠義成
MF 44 仙波大志
FW 32 河田篤秀
控え
GK 42 石井僚
MF 11 杉本竜士
MF 15 風間宏希
MF 17 山中惇希
FW 23 平松宗
FW 28 樺山諒乃介
FW 40 佐川洸介
監督
武藤覚