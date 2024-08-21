フォースタートアップス、国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2024」第一弾登壇者を発表
成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社は、11月に開催する国内の成長産業を世界と接続する大型カンファレンス「GRIC2024」の登壇者情報を一部解禁した。
■今回が5回目の開催
「GRIC2024」は、“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”をパーパスに掲げる、国内最大級のカンファレンスで、今回が5回目の開催となる。「GRIC2024」はオンライン配信とオフライン会場でのハイブリッド形式で開催する。期間は11月12日（火）〜14日（木）の3日間。12日（火）、13日（水）はイベントプラットフォーム「EventHub」にてオンラインセッションを配信、最終日の14日（木）は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にてオフライン開催する。また、複数コンテンツをEventHub上でもライブ配信する予定。
今回、下記の登壇が決定した。
■登壇者一覧
・サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長／経済同友会 代表幹事 新浪 剛史氏
・一般社団法人 新経済連盟 代表理事／楽天グループ株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑ 三木谷 浩史氏
・LuckyFes 総合プロデューサー／茨城ロボッツ オーナー／グロービス経営大学院 学長 堀 義人氏
・国際ガストロノミー学会日本代表／株式会社フードロスバンク代表取締役社長／SDN グローバルCOO/アジア代表 山田 早輝子氏
・株式会社 経営共創基盤 IGPIグループ会長／一般社団法人 日本取締役協会 会長 冨山 和彦氏
・A.T. カーニー株式会社 アジアパシフィック代表 兼 日本代表 代表取締役 マネージングディレクタージャパン 関灘 茂氏
・Boost Capital 代表取締役 小澤 隆生氏
・Kapor Capital, Investor, Aya Spencer氏
・福岡市 市長 高島 宗一郎氏
・READYFOR株式会社 代表取締役CEO 米良 はるか氏
・Eurazeo, Operating Partner, Julien Mialaret氏
・一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事 藤本 あゆみ氏
・SNS media&consulting株式会社 ファウンダー 堀江 貴文氏
・日本アイ・ビー・エム株式会社 日本IBMデジタルサービス株式会社担当 取締役 井上 裕美氏
・Gobi Ventures, Senior Partner, Kay Mok氏
・CIC Japan会長／A.T.カーニー 日本法人会長／フォースタートアップス株式会社 社外取締役 梅澤 高明氏
オフライン開催のメインステージでは、共助資本主義の実現や地方創生、海外投資家による日本に進出するVC・CVCについてなど、幅広いテーマのでのセッションが決定している。
〇一部ピックアップ
【KEYNOTE】
一般社団法人 新経済連盟 代表理事／楽天グループ株式会社 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
SESSION
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長／経済同友会 代表幹事 新浪 剛史氏、READYFOR株式会社 代表取締役CEO 米良 はるか氏
SESSION
LuckyFes 総合プロデューサー／茨城ロボッツ オーナー／グロービス経営大学院 学長 堀 義人氏、福岡市 市長 高島 宗一郎氏、SNS media&consulting株式会社 ファウンダー 堀江 貴文氏
■「GRIC2024」チケット申し込みを受付中
オフライン
・スタートアップ企業限定 オフラインチケット
11月14日（木）に渋谷ヒカリエホールで開催予定のオフラインDAYへの入場が可能となり、投資家との壁打ち企画"SPEED DATING"をはじめとしたスタートアップ企業限定企画に参加できる。
・一般参加 オフラインチケット
11月14日（木）に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールで開催予定のオフラインDAYへ入場できる。
オンライン
・一般参加 オンラインチケット
EventHubにて11月12日（火）〜13日（水）に配信するオンラインセッションやオフラインDAYでのライブ配信の模様を視聴できる。
詳しくは https://gric.forstartups.com/#free_tickets を参照のこと。
引き続き、スポンサー企業様を募集中。興味のある人は以下フォームよりお気軽にお問い合わせのこと。
https://growth.forstartups.com/sponsor/sponsor-tickets-2024
【GRIC2024 開催概要】
・イベント名：GRIC2024 Produced by for Startups, Inc.
・共催：フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo
・日時：DAY1-DAY2 オンラインセッションDAY @Eventhub
11月12日（火） 10:00-17:00 ※予定
11月13日（水）10:00-17:00 ※予定
DAY3 オフラインDAY @渋谷ヒカリエ ヒカリエホール
11月14日（木） 10:00-19:00 ※予定 ※複数コンテンツをLIVE配信予定
・会場：ハイブリッド開催（オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン：EventHub）
・参加費：無料
・SNSハッシュタグ：#GRIC2024
「GRIC2024」公式サイト
GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティ。2021年1月に第1回をオンライン開催し、第2回より全セッションの日英の二言語配信を開始した。そして第4回は「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、初のオフラインとのハイブリッド開催を行い、世界49か国、来場者数2,500名、総登録数8,000名の人に参加いただいた。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けている。
■「GRIC2024」公式サイト
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■今回が5回目の開催
「GRIC2024」は、“日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ”をパーパスに掲げる、国内最大級のカンファレンスで、今回が5回目の開催となる。「GRIC2024」はオンライン配信とオフライン会場でのハイブリッド形式で開催する。期間は11月12日（火）〜14日（木）の3日間。12日（火）、13日（水）はイベントプラットフォーム「EventHub」にてオンラインセッションを配信、最終日の14日（木）は「渋谷ヒカリエ ヒカリエホール」にてオフライン開催する。また、複数コンテンツをEventHub上でもライブ配信する予定。
■登壇者一覧
・サントリーホールディングス株式会社 代表取締役社長／経済同友会 代表幹事 新浪 剛史氏
・一般社団法人 新経済連盟 代表理事／楽天グループ株式会社 代表取締役会⻑兼社⻑ 三木谷 浩史氏
・LuckyFes 総合プロデューサー／茨城ロボッツ オーナー／グロービス経営大学院 学長 堀 義人氏
・国際ガストロノミー学会日本代表／株式会社フードロスバンク代表取締役社長／SDN グローバルCOO/アジア代表 山田 早輝子氏
・株式会社 経営共創基盤 IGPIグループ会長／一般社団法人 日本取締役協会 会長 冨山 和彦氏
・A.T. カーニー株式会社 アジアパシフィック代表 兼 日本代表 代表取締役 マネージングディレクタージャパン 関灘 茂氏
・Boost Capital 代表取締役 小澤 隆生氏
・Kapor Capital, Investor, Aya Spencer氏
・福岡市 市長 高島 宗一郎氏
・READYFOR株式会社 代表取締役CEO 米良 はるか氏
・Eurazeo, Operating Partner, Julien Mialaret氏
・一般社団法人スタートアップエコシステム協会 代表理事 藤本 あゆみ氏
・SNS media&consulting株式会社 ファウンダー 堀江 貴文氏
・日本アイ・ビー・エム株式会社 日本IBMデジタルサービス株式会社担当 取締役 井上 裕美氏
・Gobi Ventures, Senior Partner, Kay Mok氏
・CIC Japan会長／A.T.カーニー 日本法人会長／フォースタートアップス株式会社 社外取締役 梅澤 高明氏
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SESSION
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SESSION
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■「GRIC2024」チケット申し込みを受付中
オフライン
・スタートアップ企業限定 オフラインチケット
11月14日（木）に渋谷ヒカリエホールで開催予定のオフラインDAYへの入場が可能となり、投資家との壁打ち企画"SPEED DATING"をはじめとしたスタートアップ企業限定企画に参加できる。
・一般参加 オフラインチケット
11月14日（木）に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールで開催予定のオフラインDAYへ入場できる。
オンライン
・一般参加 オンラインチケット
EventHubにて11月12日（火）〜13日（水）に配信するオンラインセッションやオフラインDAYでのライブ配信の模様を視聴できる。
詳しくは https://gric.forstartups.com/#free_tickets を参照のこと。
引き続き、スポンサー企業様を募集中。興味のある人は以下フォームよりお気軽にお問い合わせのこと。
https://growth.forstartups.com/sponsor/sponsor-tickets-2024
【GRIC2024 開催概要】
・イベント名：GRIC2024 Produced by for Startups, Inc.
・共催：フォースタートアップス株式会社、CIC Tokyo
・日時：DAY1-DAY2 オンラインセッションDAY @Eventhub
11月12日（火） 10:00-17:00 ※予定
11月13日（水）10:00-17:00 ※予定
DAY3 オフラインDAY @渋谷ヒカリエ ヒカリエホール
11月14日（木） 10:00-19:00 ※予定 ※複数コンテンツをLIVE配信予定
・会場：ハイブリッド開催（オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール、オンライン：EventHub）
・参加費：無料
・SNSハッシュタグ：#GRIC2024
「GRIC2024」公式サイト
GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、成長産業に特化した国内最大規模のハイブリッド型グローバルカンファレンス&コミュニティ。2021年1月に第1回をオンライン開催し、第2回より全セッションの日英の二言語配信を開始した。そして第4回は「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、初のオフラインとのハイブリッド開催を行い、世界49か国、来場者数2,500名、総登録数8,000名の人に参加いただいた。国内外トップティアのエコシステムビルダーが発信する"機会"、集う"場"であると共に、進化・成長を続ける挑戦者のためのコミュニティの場と位置付けている。
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